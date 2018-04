Najkraće vruće hlačice ikad: Biste li se i vi usudili nositi ih?

Popularna britanska Internet trgovina odjeće za mlade, uglavnom festivalskog karaktera, Pretty Little Thing objavila je nove modele za sezonu proljeće/ljeto 2018.. I to ne bi bilo ništa neobično da se među šarenim, svjetlucavim, više-manje plastičnim odjevnim komadima nisu našle i vruće hlačice od trapera. Ako se to tako može nazvati.

- Vruće hlačice od trapera su ubojite u vašoj omiljenoj kombinaciji - piše u opisu proizvoda. Cijena je 210 kn, a mogu se kupiti u brojevima od 32 do 44.

You've got to be VERY brave to wear these @OfficialPLT pants 😂 https://t.co/gO0Mrg6TFB — OK! Magazine (@OK_Magazine) 5. travnja 2018.

Korisnici društvenih mreža se definitivno nisu složili ni s opisom proizvoda, niti sa samim proizvodom. Svi se čude ovom novom odjevnom komadu, a neki ga čak nazivaju i donjim rubljem.

Denim knickers anyone?? Do girls not leave anything to the imagination nowadays https://t.co/cU5g7kAwUc — squidge (@squidge41) 4. travnja 2018.

Na Internet stranici hlačice se opisuju kao odjevnim komad za ljude koji vole posjećivati festivale, a po prirodi su smjeli i samouvjereni.

Ove vruće hlačice ništa ne ostavljaju mašti - visokog struka i s iščupkanim odrezanim nogavicama, pokazuju cijelu guzu osobe koja ih nosi.