Najmanje 15.000 Hrvata ni ne zna da ima kronični hepatitis C

Eliminacija hepatitisa u Republici Hrvatskoj započinje s pronalaženjem desetaka tisuća nedijagnosticiranih pacijenata. Naime, procjenjuje se da najmanje 15.000 građana Hrvatske ima kronični hepatitis C, a da to i ne zna te nesvjesno šire zarazu, a ujedno su u visokom riziku od razvoja ciroze i raka jetre.

Upravo je visoki postotak nedijagnosticiranih pacijenata najveći problem u dostizanju globalnog cilja Svjetske Zdravstvene Organizacije (SZO) – eliminacija virusnih hepatitisa do 2030. godine.

Hrvatsko društvo za bolesti jetre HEPATOS, već petnaestu godinu za redom obilježava Svjetski dan hepatitisa (WHD) koji se obilježava 28 srpnja.



Društvo je dio svoje nacionalne kampanje posvetilo ideji SZO: "Testiraj. Liječi. Hepatitis" koja je izabrana za slogan SZO za Svjetski dan hepatitisa 2018. godine.

Društvo Hepatos javnozdravstvenim akcijama Mobilnog InfoHep Centra, jedinstvenog i jedinog medicinskog vozila ima cilj:

poduprijeti širenje prevencije , testiranja i liječenja hepatitisa

, testiranja i liječenja hepatitisa promicati univerzalnu zdravstvenu skrb za sve hepatitis rizične skupine

raditi na širenju partnerstva i podizanja svijesti u borbi protiv virusnog hepatitisa

Hepatos je prije 6 godina izradio vrlo jednostavne upute za liječnike primarne zdravstvene zaštite koga testirati na virusne hepatitise s ciljem rane i pravovremene dijagnostike kako bi se svi oboljeli uključili u sustav zdravstvene skrbi i nitko od oboljelih ne bi bio izostavljen.

Nacionalnom kampanjom društvo Hepatos se priključilo kampanjama WHA: "Pronađimo izgubljene HCV milijune“ i "Eliminirajmo hepatitis" koje za cilj imaju osvještavanje globalne zajednice o problemima virusnih hepatitisa.

Oglašavaju se u domovima zdravlja, zavodima za javno zdravstvo, bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama širom RH, kao i u sredstvima javnog prijevoza u pet gradova (Split, Zagreb, Osijek, Dubrovnik, Zadar) tijekom srpnja 2018. kampanja je objavljena i na društvenim mrežama.

Informacije o HPV-u i testiranjima možete dobiti:

pozivom na besplatni telefon 0800 400 405

u online Savjetovalištu: www.hepatos.hr

na mailu Savjetovališta: pitanja@hepatos.hr

Hrvatsko društvo za bolesti jetre HEPATOS očekuje da će relevantne institucije RH i donositelji odluka osigurati daljnju podršku u provođenju prevencije i liječenja hepatitisa te poduzeti sve potrebne korake da oboljelima od hepatitisa osiguraju odgovarajuću dostupnost najučinkovitijem liječenju jer pravodobno testiranje i liječenje virusnog hepatitisa B i C može spasiti živote.

Zbog nedostatka globalne pozornosti virusni hepatitis je postao glavni svjetski ubojica.

Iako su svi potrebni alati, kako bi se virusni hepatitisi uklonili iz naših života, dostupni već danas, nedostaje ključni komadić slagalice.

Naime, od 325 milijuna ljudi u svijetu koji žive s virusnim hepatitisom, njih 290 milijuna zaraženih još nije svjesno svoje dijagnoze. Među tih 290 milijuna nalazi se i par desetaka tisuća građana Republike Hrvatske koji ne znaju da su zaraženi te nesvjesno šire bolest.

Bez pronalaženja nedijagnosticiranih i njihovog uključivanja u sustav skrbi, planirana eliminacija ostat će samo neostvareni san, koji utječe na 325 milijuna ljudi diljem svijeta.

Hepatitis B i C su kronične infekcije koje ponekad godinama ili desetljećima ne pokazuju simptome. Najmanje 60 % slučajeva raka jetre posljedica je nepravodobnog testiranja i liječenja virusnih hepatitisa B i C što globalno uzrokuje do 1,34 milijuna smrti svake godine.

Svjetska hepatitis zajednica radi na programima testiranja i pronalaženja "izgubljenih HCV milijuna" kako bi se postigao globalni cilj - dijagnosticiranih 30% osoba do 2020 i 95% do 2030.

