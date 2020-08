Najmlađa beba pričalica: Već s osam tjedana izgovorio je 'bok'

Postoji li nešto slađe od prvih zvukova koje beba proizvodi ili prvog pozdrava upućenog roditeljima? Ovi su Britanci to doživjeli već s osam tjedana starosti, kad im je njihov voljeli Charlie jasno rekao 'hello'

<p>Svi roditelji misle da su njihove bebe pametne, ali mama Caroline i tata Nick imaju solidne dokaze za to. Vjeruju da su oni roditelji najmlađe bebe koja govori, nakon što su uhvatili svoje dijete, Charlie John Taylor-Mullington kako govore 'hello' u dobi od samo osam tjedana. </p><p>Caroline (37) i Nick (36) iz Willastona u Cheshiru nisu mogli vjerovati svojim ušima kad je Charlie izgovorio prvu riječ, pa su tako brzo zgrabili telefon kako bi snimili interakciju, jer je beba više puta pozdravila svog ponosnog oca. Bebe obično izgovaraju svoju prvu riječ nakon što postignu jedanaestomjesečnu marku, tako da je to ozbiljno impresivno, piše<a href="https://metro.co.uk/2020/08/26/youngest-talking-baby-says-hello-just-eight-weeks-old-13179848/"> Metro.</a></p><p>Pogledajte video:</p><p>Bebe obično izgovaraju svoje prve riječi tako da ih se razumije tek nakon 11 mjeseci, tako da je ovaj video zaista impresivan, osim što je i neodoljiv.</p>