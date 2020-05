Najmlađa postolarka: Matea (23) bolja je i od tate Brune

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: S par komada odjeće sestre blizanke oživjele Disney likove



Cijela moja obitelj oduvijek je vezana uz ovaj obrt. Ja sam u radnju gotovo svaki dan dolazila još u vrijeme kad sam išla u srednju Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Tu bih pričekala mamu, da ne moram sama tramvajem do kuće, i tako sam pomalo počela raditi. Prve cipele sam napravila još s 15 godina. Doduše, kolegama je za jedan par trebalo od pet do sedam dana, meni mjesec, ali krenulo je, priča u šali Matea Kučko (23), najmlađa hrvatska postolarka, koja pomalo ulazi u posao i priprema se za preuzimanje obrta, poznatog salona za izradu muških i ženskih cipela po mjeri “Zlatko” u zagrebačkoj Ilici.

Pogledajte video kako Matea (23) izrađuje cipele:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njezin otac Bruno Budiselić obrt je preuzeo od oca Zlatka, Matejina djeda, i punih je 35 godina u radnji, često po 12 sati na dan. Kaže kako se nada da će za šest do sedam godina Matea u potpunosti preuzeti posao, dok se ona nada da će tata i nakon toga dolaziti barem da je savjetuje.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

- Puno sam toga već naučila o ovom poslu, no od tate sam naučila i to da se svaki dan ponešto novo nauči, jer je posao vrlo kreativan, trendovi se brzo mijenjaju, pa stalno treba raditi na sebi - kaže Matea, dok s tatom komentira boju paste kojom će premazati klasične muške mokasine svijetlosmeđe boje. Iako kaže da više gotovo i nema tajni posla koje bi joj tata trebao otkriti, voli se konzultirati s njim.

- Navikli smo tako svi u radnji, pa kad tata ode na put radi nabave, rado se konzultiram s kolegama, a ponekad i oni mene pitaju za mišljenje. Mogu reći da se i bez njega dobro snalazimo, rijetko ga trebamo zvati da bismo nešto riješili - priča Matea.

Mnogi koji dođu u radnju nemalo se iznenade kad uvide da Matea nije samo za pultom, nego se odlično snalazi u svim koracima - od procjene može li se cipela popraviti do toga hoće li se to kupcu isplatiti, pa do uzimanja mjere, prezentacije modela i materijala kod dogovora za izradu novih cipela.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

- I kupaca za cipele po mjeri još uvijek ima, iako one cijenom znatno odskaču od ‘konfekcije’. No, šivana cipela je jamstvo kvalitete i možete biti potpuno sigurni da se godinama sigurno neće raspasti - objašnjava Matea. Iako je praktično odrasla uz dvoje postolara i dio djetinjstva provela u radnji, u srednjoj školi izabrala je smjer arhitekture te nakon toga upisala i studij i skoro otišla u druge vode.

- Od malih nogu volim crtati i bliska mi je umjetnost, pa sam nekako u arhitekturi pronašla taj spoj. Prekinula sam studij jer sam već s 20 godina postala mama, no nadam se da ću ga jednog dana završiti izvanredno - priča. Kćerkica sad ima oko 2,5 godine, pa ona i suprug balansiraju između radnih obaveza, tako da ju ona čuva ujutro, a on poslije podne. Ti će planovi, dodaje, ovisiti i o tome kako će biti s poslom. Ona i tata već imaju planove za širenje, a Matea se nada da će u njih uspjeti uključiti i starijeg brata, koji dosad nije pokazao interes da se ozbiljnije okuša u izradi cipela.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

- On se bolje snalazi za računalom, razumije tajne on-line kupovine, pa vjerujem da bismo zajedno mogli napraviti dobar posao. Planirali smo otvoriti on-line prodaju i već tražimo rješenja za to da kupcima omogućimo da na stranici mogu provjeriti kako bi im neki model izgledao u drugoj boji i slično - zaključuje Matea.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Jelena nogama kuha, pegla i čisti: 'Baš ništa mi nije teško'



Tema: Posao