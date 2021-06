U intervjuu za Daily Mail, najmoćnija poslovna žena na svijetu, Sheryl Sandberg, glavna operativna direktorica Facebooka, odlučila je otkriti neke detalje iz svog poslovnog i privatnog života.

Sheryl je spomenula kako je pandemija bila 'katastrofalna' za žene, posebno one koje rade i uz posao školuju djecu kod kuće, čiste i kuhaju.

- Starije žene na radnom mjestu su u lockdownu imale četiri puta veću vjerojatnost da će biti tehnološki višak. Kao netko tko poznaje šok tehnološkog viška, započela sam kampanju kako bih istaknula diskriminaciju sa kojom se starije žene suočavaju na radnom mjestu - kaže Sheryl.

- Imam 51 godinu, i sama polako dolazim do te faze. Naime, u Facebooku su mi s 35 godina rekli da sam u srednjoj životnoj dobi. Već dugo se zalažem za žene na radnom mjestu, ali do sada nisam govorila o ženama srednjih godina - rekla je.

Pandemija je za žene bila katastrofalna jer su masovno dobivale otkaze. Na jesen je organizacija Lean In, koju je osnovala kako bi pomogla ženama u postizanju njihovih ambicija, otkrila da 25 posto žena razmišlja o prebacivanju na nižu poziciju ili davanju otkaza zbog prevelikog pritiska, naglasila je Sheryl.

Što se tiče njenog privatnog života, ispričala je kako je njezin prvi suprug Dave Goldberg iznenada umro dok je vježbao na traci za trčanje sa samo 47 godina 2015. godine, pa je ona ostala udovica s dvoje male djece. Njezin novi partner je Tom Bernthal, izvršni direktor i razvedeni otac s troje djece, koji je bio dobar prijatelj njezinog šogora Roba, koji ih je i upoznao.

- Tom nevjerojatno puno daje, sposoban je jako duboko komunicirati o svojim osjećajima i jedan je od najboljih očeva kojeg sam ikada vidjela - kazala je.

Pošto su se zbog lockdowna svi preselili zajedno, Sandberg se osim s poslom na Facebooku, uhvatila u koštac i s novim partnerom i troje nove djece.

- Žene uvijek rade veći dio posla. Briga o poslu i briga o djeci i kućanstvu je zapravo rad u duploj smjeni. Radimo po 71 sat tjedno kućne poslove i brinemo o djeci, što je 21 sat više od prosječnog muškarca. Ovakvo stanje u kućanstvu sve više pogađa žene - objasnila je.

Nastavila je kako je tijekom lockdowna preminuo Tomov rođak što ih je sve skupa jako pogodilo, pogotovo zato što se nisu mogli kao obitelj skupiti na sprovodu, ali su zajedničkim snagama to prebrodili.

- Znamo koliko smo sretni jer smo imali posao i nismo se morali brinuti oko plaćanja računa. Definitivno smo proveli puno vremena zajedno i u tim teškim teškim trenucima smo postali prava obitelj - tvrdi Sheryl i dodaje kako je u tom periodu pokušavala učiniti sve kako bi pomogla široj zajednici.

I to nije samo prazna floskula. Sandberg je zaista više puta koristila vlastitu platformu kako bi pokušala osnažiti druge žene.

Nakon legendarnog Lean In TED talka iz 2010. godine, napisala je svoju knjigu pod istoimenim nazivom 'Lean In', potičući žene na ambicioznost, koja je prodana u 4,2 milijuna primjeraka širom svijeta, od Kine do Čilea i Kameruna, piše Daily Mail.