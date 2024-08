Najpopularnije piće s US Opena: 'Honey Deuce' košta 23 dolara

Svake godine New York je domaćin posljednjeg grand slama teniskog kalendara s US Openom, a tako i sve svatko tko dođe, što obuče ili konzumira.

Trenutak koji je postao viralan dogodio se kada se muškarac pojavio s pićem za ženu, ali joj je u tom trenutku drugi muškarac pružio to isto piće. Njegov izraz lica uhvaćen je na kameri.

Snimka je pogledana na milijune puta na internetu, što je izazvalo interes oko prepoznatljivog koktela "Honey Deuce" od 23 dolara koji, čini se, svi piju.

Što ulazi u koktel Honey Deuce?

Kao jedan od sponzora turnira, Grey Goose je ključan sastojak službenog koktela prvenstva, ali zapravo ga je prilično jednostavno napraviti.

Prema receptu Grey Goose, sastojci pića su:

40 ml GREY GOOSE® votke

90 ml svježe cijeđene limunade

10 ml likera od malina

3 komadića dinje medljike

Priprema:

Najprije napunite hladnu čašu kockicama leda i dodajte votku. Zatim dodajte svježu limunadu i liker od malina. Koktel ukrasite ražnjićem s tri smrznute dinje medljike formirane u kuglice.

S 450.000 prodanih koktela tijekom turnira 2023, to je zaista unosan biznis. Na US Openu kupci dobivaju čašu na kojoj su navedena imena svih pobjednika US Opena.