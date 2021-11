Otkrivamo vam koji su filmovi bili najpopularniji po godinama, od lanjske pa sve do davne 1937. godine. Zabavite se zajedno s obitelji i prijateljima pa pronađite one koji su bili najpopularniji u godini u kojoj ste došli na svijet.

Ima li to kakvu skrivenu poruku za vas ili vas nekako određuje? Naravno da ne, ali ovakvi detalji mogu biti odlična zabava i dobar razlog za malo smijeha.

Također, nakon što pronađete filmove za sve članove obitelji, iskoristite jedan hladan kišni dan pa se svi zajedno uvucite pod dekice, pripremite grickalice i pogledajte ih sve redom.

Ovo su najpopularniji filmovi od 2020. do 1937. godine:

2020. Zločesti dečki zauvijek

2019. Osvetnici: Završnica

2018. Crna pantera

2017. Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi

2016. Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda

2015. Ratovi zvijezda, epizoda VII: Sila se budi

2014. Američki snajperist

2013. Igre gladi: Plamen

2012. Osvetnici

2011. Harry Potter i relikvije smrti: II dio



2010. Priča o igračkama

2009. Avatar

2008. Mračni vitez

2007. Spider-Man 3

2006. Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja

2005. Ratovi zvijezda, epizoda III: Osveta Sitha

2004. Shrek 2

2003. Potraga za Nemom



2002. Spider-Man

2001. Harry Potter i kamen mudraca

2000. Kako je Grinch ukrao Božić

1999. Ratovi zvijezda, epizoda I: Fantomska prijetnja

1998. Spašavanje vojnika Ryana

1997. Titanic



1996. Dan neovisnosti

1995. Priča o igračkama

1994. Kralj lavova

1993. Jurski park

1992. Aladdin

1991. Ljepotica i zvijer

1990. Sam u kući

1989. Batman

1988. Kišni čovjek

1987. 3 muškarca i kolijevka

1986. Top Gun

1985. Povratak u budućnost

1984. Istjerivači duhova



1983. Ratovi zvijezda, epizoda VI: Povratak Jedija

1982. ET: Izvanzemaljac

1981. Otimači izgubljenog kovčega

1980. Ratovi zvijezda, epizoda V: Carstvo uzvraća udarac

1979. Kramer protiv Kramera

1978. Briljantin

1977. Ratovi zvijezda, epizoda IV: Nova nada

1976. Rocky

1975. Ralje

1974. Vruća sedla

1973. Egzorcist

1972. Kum

1971. Billy Jack

1070. Ljubavna priča

1969. Butch Cassidy i Sundance Kid

1968. Smiješna djevojka

1968. Knjiga o džungli

1966. Biblija

1965. Moje pjesme, moji snovi

1964. Mary Poppins

1963. Kleopatra

1962. Najduži dan

1961. 101 Dalmatinac

1960. Švicarska obitelj Robinson

1959. Ben-Hur

1958. Južni Pacifik

1957. Most na rijeci Kwai

1956. Deset zapovijedi

1955. Dama i skitnica

1954. Bijeli Božić

1953. Petar Pan



1952. Najveća predstava na Zemlji

1951. Quo Vadis

1950. Pepeljuga

1949. Samson i Dalila

1948. Zmijsko leglo

1947. Zauvijek Amber

1946. Pjesma juga



1945. Zvona Svete Marije

1944. Idem svojim putem

1943. This Is the Army (ovo je vojska)

1942. Bambi

1941. Narednik York

1940. Pinokio

1939. Prohujalo s vihorom

1938. Aleksandrov ragtime bend

1937. Snjeguljica i sedam patuljaka, prenosi roku.com