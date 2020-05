Najsretnija sam na svijetu: Ima čak 658 djetelina s četiri lista

Valentina Bahora (21) iz Požege, mlada je djevojka koja za sebe kaže da ima sreće u ljubavi, voli svoj posao kojeg radi, svoju obitelj i svoga dečka. Ne skriva da je to možda i zahvaljujući djetelini s četiri lista koju pronađe na bilo kojoj livadi.

- Sasvim slučajno sam tijekom jedne šetnje u travi vidjela djetelinu s četiri lista, a potom i drugu, pa treću i malo pomalo to je postalo moja opsesija. Do sada sam sakupila i u svoju bilježnicu spremila točno 658 djetelina s četiri lista - pokazuje Valentina.

POGLEDAJTE VIDEO: Priča o Valentini i skupljanju djeteline

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Taj simbol sreće, nije baš lako naći, zajedno s njom fotoreporter i ja smo pregazili livadu od oko 300 četvornih metara, punu djeteline, ali nismo našli niti jedne koja je imala četiri lista. I onda uzvik: Evo je!

Valentina je pronašla djetelinu s četiri lista, i nedugo iza toga još jednu tako da je upotpunila svoju neobičnu i sretnu zbirku. Otkrila je da je pronalazila čak djetelina s pet i više listova.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Za takve sam čula da donose nesreću i njih bacam – rekla je Valentina, dodajući kako je kako djevojčica sakupljala salvete, i naljepnice i to je napustila, pa vjeruje da će tako jednog dana biti i s djetelinom.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Sakupljat ću je još neko vrijeme, mislim dok ne ispunim ovu bilježnicu i biti će to više od 1000 komada. Ponekad mi moj dečko prigovori dok šetamo livadama, jer stalno gledam u travu, a on bi da više gledam u njega – u šali je rekla mlada ugostiteljska djelatnica.

Valentina radi u jednom od poznatih požeških ugostiteljskih lokala, preko puta požeške katedrale.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Ova korona mi je baš teško pala, nismo dugo radili, istina uspjela sam obaviti neke druge stvari, i pronaći lijepe primjerke djeteline s četiri lista. Moj svojevrsni rekord je što sam u jednom danu pronašla čak 27 komada djeteline s četiri lista. Mlađe generacije kada me vide kako po livadi nešto tražim dođu do mene i pitaju me jesam li nešto izgubila. Kažem im da tražim djetelinu s četiri lista, pošto se oni ne odvajaju od mobitela, pitaju me ima li kakva aplikacija koja bi im pomogla da je pronađu, to bi za njih, kažu bilo "cool". Nasmijem se i kažem im da nema, neka izađu u prirodu i zabave se i vidjeti će da je to zanimljivo – savjetuje im Valentina, vedra mlada djevojka koja uživa u svom neobičnom hobiju.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Kaže, spojila je zabavno s korisnom jer je pronašla svoj razlog da što više boravi u prirodi u kojoj i uči.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Došla sam do zaključka da su djeteline koje su nikle same od sebe, na livadama, i pokraj staza bogatije s primjercima koji imaju četiri lista, dok one koje su hibridne i zasijane u gradskim parkovima siromašnije, ali krupnijih listova.

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: