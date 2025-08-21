Obavijesti

Najstarija solana u Europi: Kila cvijeta stonske soli stoji 160 €!

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Najstarija solana u Europi: Kila cvijeta stonske soli stoji 160 €!

Zbog našeg načina proizvodnje ona nema gorčine, kao one u koje se dodaju aditivi. Stoga je naša sol iznimno zdrava, govore nam berači soli iz Stona

Na krajnjem jugu Dalmacije, ponad stonskih zidina, smjestila se najstarija solana u Europi, izgrađena još u doba Dubrovačke Republike, čiji bazeni su stoljećima opskrbljivali dubrovački puk najkvalitetnijom soli. Nisu, govore nam Stonjani, zidine, pogled na koje i danas izaziva divljenje, izgrađene za obranu puka, već jedino i isključivo kao zaštita za obranu stonske soli. Ove godine je tek u dva bazena obavljena berba soli i, kako nam govori Svetan Pejić, vlasnik Solane Ston, ubrano je u dva dana 180 tona soli visoke kvalitete. U zadnjih šezdeset godina najveći urod soli bio je 2003. godine, kad je ubrano 3100 tona soli. Inače, 1611. godine bila je najveća berba u povijesti solane, kad je ubrano 6011 tona. Da bi se moglo početi s berbom soli, trebaju se čekati idealni uvjeti.

