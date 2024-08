Najstarija žena na svijetu pušila je cigarete od 21. do 117. godine

Na današnji dan, 4. kolovoza 1997. godine umrla je Francuskinja Jeanne Calment, žena koja je i službeno, po Guinnessovoj knjizi rekorda, proglašena najdugovječnijom osobom u povijesti. Živjela je 122 godine i 164 dana. Njezin je tad 73-godišnji suprug Fernand umro 1942., navodno zbog trovanja trešnjama, a Jeanne je tad imala 67 godina.

Rođena je u Arlesu, 21. veljače 1875. Za nekoliko se ljudi tvrdilo da su stariji od Jeanne, ali nikad nije bilo dovoljno dokaza koji bi ih potvrdili, dok je ona imala rodni list kojim je potvrđivala svoju dob. Tijekom života, nakon udaje, nije radila i bavila se hobijima poput mačevanja, lova, planinarenja, plivanja, tenisa i bicikla, i to do svoje 100. godine. Rodila je jedno dijete, kćer, i to davne 1898. s 22 godine, ali je rano umrla.

Bez preostalih nasljednika, 1965. godine je 90-godišnja Jeanne potpisala ugovor s jednim odvjetnikom koji joj je plaćao 2500 franaka mjesečno otkup stana, no do njegove smrti 1995. godine ona je primila dvostruko veći iznos od vrijednosti stana u kojem je živjela sve do 110. godine, kad se preselila u starački dom.

Jeanne je nevjerojatnu dugovječnost pripisala prehrani bogatoj maslinovim uljem, koje je također svakodnevno utrljavala u kožu. Iako joj je prehrana uglavnom bila zdrava, rado je uživala u čokoladi (ponekad i kilogram tjedno), a nakon jela uvijek bi pojela desert, popila čašicu porta i popušila cigaretu. Pušila je cijelo stoljeće. Počela je s 21 godinom i prestala kad je imala 117. Nikad nije bila bolesna. Svakoga jutra budila se u 6.45 sati i molila, istezala u naslonjaču te si pripremila voćnu salatu nakon doručka - kave i dvopeka.

Pérignon nije prvi otkrio šampanjac

Prema popularnom vjerovanju, na današnji dan, 4. kolovoza 1693. godine, nastao je šampanjac Dom Pérignon. Smatra se da je za to zaslužan dom Pierre Pérignon. On je bio redovnik benediktinske opatije Hautviller te je imao veliki utjecaj na proizvodnju vina u francuskoj pokrajini Champagne, ali i šire. Iako se kasnije dokazalo da Pérignon nije prvi otkrio šampanjac, on je čovjek koji je izumio debelu staklenu bocu šampanjca i čep.

Pobijedio među nacistima

Crnoputi američki atletičar Jesse Owens 4. kolovoza 1936. osvojio je svoje drugo zlato na berlinskim Olimpijskim igrama u skoku u dalj, s impresivnim skokom od 8,06 metara, a nakon toga postao je važan simbol u borbi za jednakost.

