Zodijak: Koliko ste naporni u potrebi za svojim partnerom?

Vage su poprilično potrebite i uvijek im treba netko, Djevice će uvijek biti tu za partnera ali su neovisne. Škorpion ne traži toliko pažnje ali želi da mu se vrati uložena ljubav u partnera

<p>Partneri mogu biti emocionalno ovisni ili neovisni o svojoj boljoj polovici u vezi. Ovi prvi, emocionalno ovisni, žele vrijeme stalno provoditi s partnerom i sve raditi zajedno, dok ovi drugi, žele ipak neko svoje osobno vrijeme. </p><p><strong>Donosimo popis astro znakova od najpotrebitijih prema onima potpuno neovisnima:</strong></p><h2>1. Rak</h2><p>Rakovi moraju stalno biti u kontaktu sa svojim partnerom. Kad su zajedno, uvijek se nježno dodiruju. Kada nisu zajedno njihov odnos ispunjen je pozivima i porukama. Sve to rade kako bi ostali povezani sa svojim partnerom. Ako se Rakovi neko vrijeme ne čuju sa svojim partnerima, počet će se brinuti.</p><h2>2. Vaga</h2><p>Vage uopće ne mogu živjeti same. Uvijek im je potreban netko oko njih i prilično su potrebiti. Čak mogu postati i jako dosadne, samo kako ne bi ostale same kod kuće. Ako njihov partner odlazi negdje sam, tražit će od njega da mu se pridruže kako im ne bi dosadilo kod kuće. Vage mogu biti poprilično naporne, ali su sjajne zbog svoje šarmantne osobnosti.</p><h2>3. Riba</h2><p>Ribe žele nekoga koga će voljeti, da se osjećaju voljenim i da dijele svoju umjetnost. Uopće ne mogu ostati sami, osim ako nešto stvaraju. Ako osjete da njihov partner gubi zanimanje za njih, onda će bilo što poduzeti da ožive ljubav.</p><h2>4. Bik</h2><p>Bikovi su strpljivi i smireni. Oni žele biti u pravu, osjećati se voljenima i žele da im se partner divi. Treba im puno vremena da počnu nekom vjerovati, ali to ih ne čini neovisnima. Selektivni su prema kome će biti ranjivi. Oni zapravo imaju nekoliko potreba i vrlo su posesivni.</p><h2>5. Djevica</h2><p>Djevice nisu potrebite i prilično su neovisne. Učinit će sve za svog partnera kako bi se oni osjećali voljeno i razmaženo. Samo se žele uvjeriti da je njihov partner zadovoljan s njima. Ako ne, tada će se potruditi do kraja da to promijene. Oni će uvijek biti tu kada ih partner treba i pružit će im dovoljno osobnog vremena ako njihov partner želi neko vrijeme biti sam.</p><h2>6. Škorpion</h2><p>Škorpion nije potrebit, ali uvijek želi da im se ljubav vrati. Ako ne dobiju toliko ljubavi u koju ulažu, bit će zaista potrebiti i opsjednuti. Žele biti sigurni da će dobiti dovoljno ljubavi ulažući ljubav u svog partnera. Oni samo žele ono što zaslužuju. Ponekad su jako povezani sa svojim partnerom, a nekada im partner uopće nije potreban.</p><h2>7. Blizanci</h2><p>Blizanci su mješavina emocionalno ovisnih i neovisnih, a to je možda zbog njihove dvolične osobnosti. Žele duboku povezanost, ali i nadaju se da će imati i dosta vremena za sebe. Mogu ostati sami, ali i trebaju imati ljude oko sebe. Imaju intenzivnu potrebu za komunikacijom s drugima.</p><h2>8. Lav</h2><p>Lav sebe smatra neovisnim, ali on isključivo ovisi o pažnji i komplimentima. Žele da mu se dive ljudi oko njega i želi biti vođa svih. Lavovi žele da njihov partner učini sve da se on uvijek osjeća voljeno i razmaženo, inače će biti s nekim drugim.</p><h2>9. Jarac</h2><p>Jarci su neovisni, ali mogu biti potrebiti u vezi. U početku im treba vremena da se povjere nekome. Jednom kad steknu povjerenje u nekog pokazati će i izraziti svoje potrebe. </p><h2>10. Vodenjak</h2><p>Oni su neovisni, samozatajni i znaju uživati ​​u vremenu sami sa sobom. Svoje emocije i osjećaje zadržavaju samo za sebe. Nikad ne žele gnjaviti nekoga vlastitim problemima.</p><h2>11. Ovan</h2><p>Izuzetno su neovisni i ne žele se povezivati samo s jednom osobom. Ne vole ovisiti o jednoj personi i ne mogu mijenjati svoje planove za tuđe osjećaje.</p><h2>12. Strijelac</h2><p>Ti su ljudi također vrlo neovisni. Oni mogu raditi sve sami i ne treba im nitko drugi. Oni čak moraju naučiti kako dopustiti svom partneru da učini nešto za njih u vezi.</p>