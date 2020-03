Najveće greške zbog kojih nam koža počinje prerano starjeti

- Sunce, odnosno UV zrake su jedan od najvećih uzroka starenja kože, a žene često zaboravljaju na tu činjenicu i ne njeguju se kremama sa zaštitnim faktorom u mladosti te sve ranije u životu ta greška dolazi na naplatu. Mnoge žene mi vele da kremu s faktorom nose samo tijekom ljeta, dok smatraju da to zimi nije potrebno. Još jedna greška - izjavila je Pamela Marshall, američka kozmetičarka i osnivačica brenda Mortar & Milk.

Nošenje kreme sa zaštitnim faktorom trebalo bi biti pod normalno, upozorava Pamela.

Na listi grešaka je i često korištenje vlažnih maramica za skidanje šminke.

- Većina vlažnih maramica ima kemikalije slične deterdžentima i alkohole koji izuzetno isušuju lice. Sve to može izazvati pretjerano isušivanje lica i crvenilo, a time i preuranjenu pojavu bora na licu - komentirala je kozmetičarka slavnih, Lisa Hurris.

Previše pudera također nam može naškoditi, govori vizažistica slavnih, Hannah Martin.

- Ako nosite previše pudera ne samo da ćete izgledati starije, već će koža prije pokazati znakove isušivanja, što također potiče pojavu bora. Teška šminka je samo za snimanja, dok tijekom dana koža mora imati što manje pudera kako bi disala. Nadalje, mnoge žene preskaču hidrataciju, odnosno zaboravljaju da je osnovna krema ona koja koži daje vlagu - ističe Hannah.

- Zabavno je ponekad kompletno se našminkati, no činjenica da previše šminke oko očiju koži samo smeta. Na koncu imate isušenu kožu s bojom koja je upala u pore i to nije nimalo atraktivno. Predlažem pastelne nijanse na licu, za razliku do crne koja, u teškoj varijanti na očima, samo postara lice - upozorava vizažistica.

Starenje kože možemo ubrzati i pretjeranim korištenjem pilinga koji samo uništavaju gornji sloj kože, umjesto da ga samo čiste. Stručnjaci predlažu lagani piling koji neće smetati koži.

