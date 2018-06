Najveće slabosti: Lav ne zna reći 'ne', Ribe umišljaju bolesti

Ovan

Ovnovi često znaju imati zdravstvenih problema s glavom, odnosno s očima, ušima i nosom. Što se duhovnog stanja tiče, ako im krene loše u životu i zbog toga padnu u depresiju, znaju posezati za drogom i alkoholom.

Inače, Ovnovi se predaju svemu entuzijastično, ali čim taj osjećaj splasne, gube interes i okreću se drugim stvarima. Moglo bi se reći da su pomalo površni.

Bik

Pripadnike ovog znaka promjene u životu jednostavno užasavaju. Oni vole živjeti onako kako su navikli pa makar to i nije baš nešto posebno i moglo bi biti puno bolje. Ako su prisiljeni na promjene, znaju padati u depresivna stanja.

Znači, najveća slabost ovog znaka je neprilagodljivost, pa je to i najveća kočnica na putu prema uspjehu i boljem životu. Što se zdravlja tiče, Bikovi najčešće imaju problema vratom, grlom i štitnjačom.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

Foto: Fotolia

Blizanci

Oni su stalno u nekoj žurbi pa se tako odnose i prema obrocima - nerijetko izjure iz kuće, a da nisu ništa pojeli niti popili. Zbog toga znaju posezati za nezdravim grickalicama. Takav način života kod njih nerijetko rezultira jakom nervozom.

Pripadnici ovog znaka znaju imati problema, osim sa živcima, i s plućima, ramenima te rukama. Inače, mana im je i što su vrlo površni u međuljudskim odnosima, iako se to njima tako ne čini.

Rak

Ljudi rođeni u ovom znaku vrlo su osjetljivi, čak i pretjerano - što vodi naglim promjenama raspoloženja i razvoju nekih bolesti povezanih sa psihom. Previše ih pogađaju tuđi problemi i uglavnom si ne mogu pomoći.

Znaju imati problema s bubrezima, želucem, prsima i probavom. Često dobivaju čir na želucu upravo zbog toga što se ne mogu opustiti kako treba.

Foto: Dreamstime

Lav

Pripadnici ovog znaka ne znaju reći "ne!" kad osjete da su previše opterećeni. Oni svemu pristupaju s puno poleta što isisava energiju iz njih, umjesto da tu količinu usmjeravaju samo na one stvari koje su važne.

Mana im je što ne mogu selektirati neke stvari po važnosti već svima pristupaju jednako entuzijastično. To je možda zato što u svemu žele biti najbolji, iako nekada treba skrušeno priznati da postoje i bolji. Zbog svega toga znaju imati depresivne epizode u životu i probleme sa zdravljem zbog pada imuniteta, npr. povišenu temperaturu tijela.

Djevica

Djevicama je najveća mana što ne znaju ispoljavati osjećaje pa često djeluju emotivno hladne iako su daleko od toga - u njima "kuha" mnoštvo emocija.

Upravo zato što osjećaje ne ispoljavaju kako treba i ne mogu se opustiti, znaju biti nemirne, živjeti pod stalnim stresom, a sve to ih lako može odvesti do depresije. Često imaju problema sa probavom, a nerijetko i s kožom.

Foto: Dreamstime

Vaga

Rođeni u znaku Vage najsretniji su kada je sve oko njih lijepo i skladno - od uređenja doma, fizičkog izgleda do međuljudskih odnosa. Ipak, ponekad toliko žele da sve bude savršeno da time počnu opterećivati i sebe i druge, čak do te mjere da pokvare i atmosferu i odnose s drugim ljudima.

Kad se to dogodi onda sami sebi predbacuju što sve nije bilo savršeno kako su planirali. Sve to vodi konstantnom nezadovoljstvu i negativnim osjećajima koji se znaju u njima razvijati što može dovesti do toga da postanu pesimistični. Znaju imati problema s kožom, bubrezima i donjim dijelom leđa.

Škorpion

Velika mana pripadnicima ovog znaka je ljutnja, jer tada gube kontrolu i znaju biti bezobrazni i arogantni. Također, skloni su naglim promjenama raspoloženja i burnim reakcijama što je vrlo stresno i za njih i za ljude koji im se nađu u blizini.

Škorpioni su često emocionalno nestabilni i ponekad skrivaju osjećaje pa se borba vodi unutar njih samih. Zbog toga znaju imati simptome bolesti iako je fizički sve u redu s njima i patiti od problema sa živcima.

Foto: Dreamstime

Strijelac

Pripadnici ovog znaka vrlo su živahni i vole biti u pokretu pa češće nego ostali znakovi znaju uganuti zglobove, imati modrice itd. I sve bi to bilo normalno da se ne događa upravo Strijelcima.

Naime, kada su ozlijeđeni ili bolesni, oni su u stanju terorizirati sve oko sebe. Nemogućnost kretanja u njima izaziva negativne emocije i nervozu, a ponekad i depresiju. Znaju imati problema s kukovima, jetrom i krvi.

Jarac

Jarci su rođeni vođe i zbog toga često na sebe preuzimaju više tereta nego bi trebali i više nego što se od njih očekuje. Uz to misle kako konstantno moraju imati sve pod kontrolom što samo pokazuje da nemaju povjerenja u ljude oko sebe.

Takav stav u životu rezultira stalnim stresom i osjećajem nemira. Znaju imati površne osjećaje i ne prezati ni pred čime na putu prema cilju. Nerijetko imaju problema s visokim krvnim tlakom, slezenom, kostima i zglobovima.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Rođeni u znaku Vodenjaka mijenjaju raspoloženje takvom brzinom da ih je teško pratiti. Iz stanja velike sreće u sekundi mogu upasti u malodušnost ili ljutnju.

Mana im je i što su pomalo egocentrični i površnih osjećaja za bližnje, iako to znaju vješto prikrivati iza duhovnih pogleda na život. Drugi ljudi im znaju biti važniji od, na primjer, vlastite djece - iako to možda ne rade svjesno. Često pate od depresije i problema sa živcima, kao i slabe cirkulacije.

Ribe

Ribe su vrlo osjećajne i znaju na sebe preuzimati tuđe probleme i uživljavati se u njih. I sve bi to bilo u redu da u tome ne pretjeruju toliko da na kraju sebe potpuno iscrpe.

Tada su sklone umišljati kako su dobile neku bolest, a zapravo im samo treba odmor i opuštanje. Znaju imati depresivne epizode i u tim periodima ne žele čuti niti vidjeti nikoga. Od fizičkih tegoba naginju upali pluća, prehladi i drugim bolestima dišnih organa.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!