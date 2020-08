Najveće 'udavače' u horoskopu: Oni očajnički žele biti u braku

Ljubav i zajednički život nešto je što je svi žele, ali postoje oni koji to žele više od ostalih. U svojim potencijalnim partnerima neprestano provjeravaju je li to to

<h2>BIK </h2><p>Bikovi su poznati po svojoj stabilnosti, ne bježe od obaveza i dobro se snalaze u bračnoj zajednici. Od svog partnera traže oslonac, ali ga i sami pružaju. Ako im se ne uzvrati koliko je zaslužio, otvoreno će pokazati svoje nezadovoljstvo. Nećete morati razmišljati što se pogrešno napravili, jer Bik nema dlake na jeziku i sve će vam reći u lice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebačka svadba u tramvaju</strong></p><p>Ako dođe do nevjere, bit će jako ljubomoran, ali sami nikada nisu dovoljno spremni kako bi okončali brak. U stanju su koketirati s drugima pred vama, ali ne zato da bi vas povrijedili, već da vam pokažu što možete izgubiti. </p><h2>RAK </h2><p>Ovaj vodeni znak je veliki emotivac koji je privržen svojoj obitelji. Stvoren je za brak i ako se u tome ne ostvari, bilo kakav drugi uspjeh ništa mu ne znači. Upravo zato jer je emotivan Rak će zbog najmanje nesuglasice biti jako povrijeđen. Ono što je zanimljivo je da ako se ovom horoskopskom znaku dogodi da bude u braku koji ne ide i koji se raspada, sve će učiniti da taj brak izgleda savršeno i idilično pred cijelim svijetom, jer ne voli da drugi znaju što se događa u njenom braku.</p><p>Protivnik je razvoda i neće dozvoliti da se osoba koja je s njim provela zajedničko vrijeme rastane od njega jer je cijelog sebe uložio u nju. Također smatra da obitelj treba biti jedna i da to nije prava stvar ako ima samo malu naznaku koja može ugroziti njezinu savršenost. Isto tako je uvjerenja da djeca zaslužuju oba roditelja i njihovo neizmjernu ljubav. </p><h2>VODENJAK </h2><p>Vodenjaci su jako kontradiktorni što se tiče braka. Oni brane i čuvaju svoju slobodu, ali isto tako vjeruju u zajednicu. U brak ulaze iz prevelike ljubavi i ponekad previše idealiziranja partnera. Vodenjaci se jedino u braku razlikuju od ostalih znakova jer žele dio slobode za sebe, što im može doći glave. Ukoliko shvate da partner s kojim je u vezi ipak nije to što su tražili, prvo će negodovati, a zatim se odlučiti za razvod. Nikada se neće odlučiti za varanje i afere izvan braka.</p><p>Iako će ih to emotivno uništiti i usporiti, shvatit će da su donijeli ispravnu odluku i nastavit će dalje kao slobodne osobe. </p><h2>RIBE </h2><p>Ribe su najemotivniji znak Zodijaka i čitav njihov život izgleda kao potraga za partnerom za kojeg će se obavezati na ovaj način. Nježne su i imaju prilično bajkovitu sliku o braku, pa zbog toga rade sve kako bi udovoljile svom partneru.</p><p>Ako dođe do nesuglasica i rasprave, uglavnom sebe smatraju krivim, jer iako sve rade za svog partnera, on je svejedno nesretan. Spremni su sve izdržati samo kako bi obitelj ostala na okupu, čak i kada se razvod čini kao jedino razumno rješenje.</p>