ŠEFOVI IH VOLE
Najveće ulizice Zodijaka: Tko šefu povlađuje, a tko je iskren?
Ulizivanje se može shvatiti kao mješavina društvene inteligencije i straha od gubitka utjecaja. U poslovnom okruženju takvo ponašanje može izgledati kao korisna vještina, ali jednako lako i kao čisto dodvoravanje
U nastavku pogledajte rang listu od najmanjeg do najvećeg ulizice horoskopa.
| Foto: Maruzhenko Yaroslav
12. OVAN Direktnost i natjecateljski duh guraju ih u smjeru otvorene borbe za ono što žele. Laskanje im djeluje kao slabost i gubitak autentičnosti, pa ga gotovo nikad ne koriste. Radije će riskirati sukob sa šefom nego izgovoriti nešto u što ne vjeruju. Zbog toga se s pravom nalaze na posljednjem mjestu ove ljestvice.
| Foto: Fotolia
11. STRIJELAC Slobodoljubiva priroda ne dopušta im da se previše prilagođavaju tuđim očekivanjima. Iskrenost i izravnost često ih vode u konflikte, ali im je važnije da ostanu vjerni sebi nego da se dodvoravaju. Povremeno znaju izreći kompliment, ali to rade nespretno i bez skrivene namjere. Upravo zbog toga rijetko izgledaju kao ulizice.
| Foto: Fotolia
10. JARAC Ambicija i ozbiljnost usmjeravaju ih prema uspjehu kroz rad, a ne kroz komplimente. Poštuju autoritet i hijerarhiju, ali na formalan i distanciran način. Njihovo ulizivanje, ako ga ima, svodi se na profesionalnost i ispunjavanje očekivanja, a ne na laskave riječi. U tome se krije razlog zašto su pri dnu ljestvice.
| Foto: Fotolia
9. LAV Želja za pažnjom i priznanjem snažnija je od potrebe da se dodvoravaju drugima. Više vole da njih hvale nego da oni hvale druge, što ulizivanje čini gotovo protivnim njihovoj prirodi. Ako se upuste u laskanje, ono je često teatralno i prenaglašeno, pa se lako prepozna. Zbog toga nisu poznati kao najveći majstori u toj igri.
| Foto: Fotolia
8. BIK Upornost i stabilnost glavni su način na koji nastoje zadobiti povjerenje. Umjesto da pribjegavaju komplimentima, radije se dokazuju konkretnim rezultatima i pouzdanošću. Njihovo ulizivanje, ako ga uopće ima, svodi se na male geste zahvalnosti ili poštovanja. Upravo zbog toga teško ih je zamisliti među najvećim ulizicama.
| Foto: Fotolia
7. VODENJAK Individualizam i sklonost slobodi ne dopuštaju im da se lako podrede hijerarhiji. Ako pribjegnu laskanju, to je zato što vjeruju u neku ideju ili žele podršku za vlastite projekte. U pravilu, njihova motivacija nije oportunistička nego ideološka, pa ulizivanje kod njih izgleda pomalo nespretno. Zato rijetko završe u društvu onih koji se smatraju vještim laskavcima.
| Foto: Fotolia
6. DJEVICA Preciznost i odgovornost glavni su način na koji nastoje zadobiti odobravanje. Više nego na riječi, oslanjaju se na djela, pa njihovo “ulizivanje” dolazi kroz besprijekorno odrađen posao. Šefovi cijene njihovu pedantnost i pouzdanost, zbog čega se dojam povlađivanja ipak stvara. Ipak, rijetko koriste otvorene komplimente kao sredstvo napredovanja.
| Foto: Fotolia
5. ŠKORPION Strateško razmišljanje i potreba za kontrolom čine ih opreznima s komplimentima. Ne laskaju često, ali kad odluče, to čine s ciljem i velikim intenzitetom. U takvim trenucima ulizivanje postaje alat kojim osiguravaju svoju poziciju ili ostvaruju moć. Upravo ta selektivnost razlikuje ih od znakova koji laskaju bez razmišljanja.
| Foto: Fotolia
4. RAK Potreba za sigurnošću i harmonijom vodi ih prema ponašanju koje se može protumačiti kao ulizivanje. Vrlo lako osjete kad je netko pod stresom i pokušavaju ga umiriti lijepom riječju ili podrškom. Takav pristup posebno se ističe u odnosu s nadređenima, jer šefovi rado cijene njihovu lojalnost i toplinu. Ipak, nisu spremni ići predaleko jer im je iskrenost jednako važna.
| Foto: Fotolia
3. RIBE Osjetljivost na tuđe emocije čini ih sklonima ugađanju drugima. Laskanje nije uvijek svjesno niti usmjereno na korist, već proizlazi iz njihove želje da izbjegnu sukobe i da svatko u njihovoj blizini bude zadovoljan. Pohvale koje izgovaraju često su prožete empatijom, što im daje notu iskrenosti. Ipak, izvana gledano, često izgledaju kao da su uvijek na strani šefa.
| Foto: Fotolia
2. BLIZANCI Snalažljivost i lakoća komunikacije omogućuju im da uvijek pronađu put do onih koji odlučuju. Komplimenti dolaze spontano, u pravom tonu i u pravom trenutku, pa rijetko tko posumnja da se iza toga krije kalkulacija. U samo jednom danu uspijevaju osvojiti više simpatija nego drugi u cijelom tjednu. Upravo zbog toga spadaju među znakove koji najčešće ostavljaju dojam ulizica.
| Foto: Fotolia
1. VAGA Šarm i osjećaj za mjeru njihovo su najjače oružje. U stanju su izgovoriti kompliment u pravom trenutku, a da on zvuči potpuno iskreno, iako je pažljivo odmjeren. Upravo ta sposobnost da laskaju bez da se to prepoznaje kao ulizivanje čini ih najvećim majstorima u ovoj disciplini. Nije ni čudo da im se nadređeni često dive i da ih rado nagrađuju naklonošću.
| Foto: Fotolia