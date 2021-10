Ovan

Pripadnici ovog znaka nisu skloni olako odustajati, kako se drugima može činiti. Oni jednostavno znaju da ponekad nema smisla biti uporan jer to nikud ne vodi, ali to ne znači da su se predali bez borbe.

Oni će radije stati, promisliti i krenuti nekim drugim putem do cilja, što je zapravo vrlo mudro.

Bik

Ljudi rođeni u ovom znaku su dobri prijatelji na koje se možete osloniti, ali ako im se učini da u vašem odnosu nije sve kako treba, 'promijenit će ploču'. Tada do izražaja dolazi njihova tvrdoglavost, neće popustiti koliko god ih netko molio za oprost ili pokušavao objasniti situaciju.

Ali, to stanje kod Bikova neće potrajati dugo. Nisu velika zlopamtila, već distanciranjem pokušavaju zaštititi svoje nježne i krhke emocije. Ne žele dopustiti da ih netko iskorištava.

Blizanci

Oni imaju vrlo izraženu podijeljenu osobnost s kojom uspješno upravljaju. Astrolozi napominju kako su pripadnici ovog znaka nestabilni i nepredvidljivi, ali opet, s druge strane, vrlo su prilagodljivi situacijama i okolini.

Blizanci će se uvijek snaći i pobrinuti da im bude dobro u životu, oko toga nema nikakve dvojbe.

Rak

Ljudima se može činiti da su pripadnici ovog znaka hladni i bezosjećajni, ali to nije tako - oni samo ne žele baš svakome otkrivati svoje osjećaje.

Oni su zapravo vrlo emotivni, brižni i spremni su napraviti sve za ljude do kojih im je stalo.

Lav

Lavovi djeluju brzopleto zbog svojeg vatrenog temperamenta, ali oni itekako znaju koristiti logično razmišljanje kad žele pobijediti i osjećati se nadmoćno.

Skloni su dobro proanalizirati situaciju, osmisliti svaki potez, napraviti dobar plan i tek tad krenuti punom parom do cilja.

Djevica

Ljudi rođeni u ovom znaku su na glasu kao pojedinci skloni pretjeranom analiziranju i trčanjem za karijerom, ali Djevice je itekako dobro imati u blizini. One će svaku situaciju dobro proanalizirati, a čovjeka pred sobom će 'pročitati' bez greške.

One su vrlo brižne i pažljive, dobro poznaju ljudski um i život općenito. Upravo to je razlog zašto bliski ljudi rado traže savjete od njih.

Vaga

Ljudima rođenima u znaku Vage cijeli se život okreće oko ljubavi. Ona im je najvažniji i najsnažniji osjećaj zbog čega znaju biti vrlo ranjivi.

Ali, iako možda u startu imaju predosjećaj da će biti povrijeđeni, oni će se upustiti u ljubav, spremni su riskirati. Vage su u stanju pružiti jako puno ljubavi drugoj strani.

Škorpion

Kod Škorpiona nema mjesta za odugovlačenje. Oni su u stanju prekinuti vezu ili prijateljstvo takvom brzinom da druga strana ne zna što ju je snašlo i koji je tome razlog.

Postoje dvije životne situacije koje pripadnici ovog znaka neće nikada oprostiti, a to su - nevjera i izdaja. Ponekad su dovoljne samo male naznake i sumnje na to da na nekome iskale svoj vatreni karakter.

Strijelac

Ljudima rođenima u ovom znaku životni moto je - sloboda i avantura. Strijelci imaju vrlo slobodan duh i konstantno su u nekoj potrazi za uzbuđenjem.

Ali, iako je to teško primijetiti, i Strijelci se znaju osjećati jako usamljeno iako su možda okruženi gomilom ljudi i sve oko njih je veselo, no to neće pokazati.

Jarac

Za Jarce se često vjeruje kako su pretjerano suzdržani, hladni i okrutni, i to vjerovanje je donekle opravdano. Mogu djelovati kao škrtice, ali zapravo su štedljivi i misle na budućnost. Nisu skloni smješkati se bez razloga i davati obećanja za koja nisu sigurni da će ih moći ispuniti.

Pripadnici ovog znaka često djeluju tako jer nisu skloni jaukati i kukati čim naiđu na neki problem. Oni će radije sjediti sami u tišini i razmišljati kako taj problem riješiti.

Vodenjak

Pripadnicima ovog znaka teško je donijeti bilo kakvu odluku u koju ne vjeruju svim srcem. Drugima se znaju činiti kao prilično samoživi pojedinci, posebno kad odbijaju neke stvari.

Ali, Vodenjaci ih ne odbijaju iz hira, već iz neke svoje životne filozofije. Nije im namjera nikoga povrijediti.

Ribe

Ribe su izuzetno osjetljivi ljudi zbog čega ih, oni koji ih ne poznaju dobro, mogu smatrati slabima. Ali, pripadnici ovog znaka su izuzetno jaki, disciplinirani i odmjereni.

Puno su jači i otporniji nego što se može na prvu činiti. U stanju su na životnom putu pasti bezbroj puta i svaki put će ustati, otresti prašinu sa sebe i hrabro krenuti dalje, prenosi Atma.