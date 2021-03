Ovan

Pripadnici ovoga znaka su poprilično iskreni, a najčešće se radi o tome kako nemaju niti energije niti volje za laži. Njihova brutalna iskrenost seže do te mjere da neće lagati čak niti ako će time nekoga povrijediti - njima je važno da kažu ono što misle i to uzimaju kao svoje pravo. Naknadno im može biti žao pa će se praviti kako nisu mislili baš tako, no ni to ne rade previše uvjerljivo.

Bik

Bikovi najčešće izbjegavaju laži, prvenstveno zbog komplikacija koje one sa sobom nose. Njima se ne da pamtiti što su slagali i nadograđivati priču. Ipak, ponekad će im se omaknuti poneka laž, primjerice zašto kasne ili neće doći negdje, a tome pribjegavaju u za njima nevažnim situacijama kako bi se izvukli iz nevolje.

Blizanci

Pripadnici ovoga znaka imaju snažnu potrebu da se prilagode i svide ljudima u njihovoj okolini, pa će u tu svrhu i ‘prilagođavati’ istinu. Ponekad je riječ o bijelim lažima, a ponekad o ozbiljnijim stvarima, gdje mogu iskonstruirati čitave priče. To se događa jer se upletu u priču i teško razdvajaju male laži od velikih.

Rak

Emotivni i romantični Rakovi nisu veliki lažljivci, no mogu biti pravi profesionalci ako se radi o lažima koje im služe kako ne bi povrijedili nekoga. Lagat će i ako je to potrebno da bi zaštitili nekoga svog ili se osjećaju ugroženo - primjerice na poslu. U svim drugim situacijama od Raka možete očekivati čistu i direktnu istinu.

Lav

Pripadnici ovoga znaka nemaju naviku lagati i općenito im se gade laži. S druge strane, ono što oni čine je pretjerivanje i prepričavanje nekih događaja iz vlastitog doživljaja, kako bi vas naveli da mislite o nekome ili nečemu ono što oni žele. Kod važnih stvari, oni su doista uvjereni kako je iskrenost najbolja politika.

Djevica

Treba li im nešto i ne vide način da to dobiju, ili se pak osjećaju ugroženo, pripadnici ovoga znaka će bez problema pribjeći lažima. Oni to rade poprilično uvjerljivo, no može ih se uhvatiti jer već za nekoliko dana neće biti dosljedni svojoj priči. Budite sigurni da će lagati ako trebaju braniti sebe ili svoje argumente, a čak i ako ih pročitate, neće priznati da su lagali.

Vaga

Vage ponekad vole lagati, no najčešće je riječ o malim stvarima. Kako se poput Blizanaca sa svima trude biti u dobrim odnosima, laži su neminovne. Moglo bi se reći da oni lažu kako bi održavali ravnotežu u međuljudskim odnosima, no oni će češće prešutjeti istinu, nego što će izgovarati kompleksne laži. Počnete li kopati, velike su šanse da će se odati, jer nisu baš neki stručni lažljivci.

Škorpion

U usporedbi s drugima, pripadnici ovoga znaka zodijaka najviše lažu. Često se događa da se tako upletu u priče koje serviraju da se pred ljudima koji ih dobro ne poznaju mogu prikazati kao totalno drugačije osobe. Lažu jer smatraju da njihovo laganje služi svrsi - drugi ih ne gnjave, ne zamjeraju im ili da prikriju neke svoje aktivnosti za koje znaju da ih drugi ne opravdavaju. Isto tako, ne osjećaju preveliku grižnju savjesti za to što rade.

Strijelac

Pripadnike ovoga znaka slobodno se može nazvati najiskrenijim članovima zodijaka. Oni ponekad mogu pretjerati kod prepričavanja priča iz vlastitog ili života poznanika, no to rade samo kako bi zabavili slušatelje. Lagati ne vole nikad, pa to izbjegavaju čak i u trenucima gdje je ‘dobro’ lagati zbog tuđeg dobra.

Jarac

Pripadnici ovoga znaka rođeni su s mentalnim sklopom da teže ostvarenju svojih ciljeva, a laži su samo jedan od alata koji im pomaže u tome. Oni se vode onom ‘cilj opravdava sredstvo’, ali će vam i priznati da su lagali nakon što cijela situacija prođe. Bližnjima će prije prešutjeti istinu nego lagati ili ih pak suptilno potaknuti na priču o nečemu drugom. Ako lažu, rade to vrhunski.

Vodenjak

Pripadnici ovoga znaka ne lažu baš često, nego prije u situacijama koje su za njih bezazlene - poput toga zašto kasne i jesu li oni pojeli zadnji red čokolade. Situacije u kojima nešto češće lažu su one u kojima vjeruju da bi istina mogla naštetiti odnosu, no nakon laži se osjećaju loše te se čak filozofski pitaju o kakvom je to odnosu riječ ako moraju lagati zbog ‘mira u kući’.

Ribe

Pripadnici ovoga znaka veliki su entuzijasti koje impresioniraju lijepe stvari u životu, pa će ponajprije pretjerivati u svojim opisima, najčešće kako bi zadivili nekoga. Njihova namjera nije povrijediti nekoga, nego steći tuđu naklonost. U bliskim odnosima lažu rijetko jer su vrlo emotivni - brutalna istina je njihovo oruđe koje ih čini posebnima.