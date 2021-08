OVAN - Impulzivni

Ovnovi su u mnogome nepromišljeni, impulzivni i nagli, a tako je i kad su u pitanju financije, često idu iz krajnosti u krajnost. No iako im je cilj zaraditi pa onda i potrošiti novac, on ipak ne upravlja njihovim životima. Ovan tijekom šopinga nije izbirljiv, odlučuje brzo, a s podjednakom strašću troši na odjeću, ulaznice za koncerte, gadgete, izlaske, uređenje doma...

Štednja im može predstavljati problem, jer financije ne vode strpljivo i pažljivo. No kako brzo rješavaju sve probleme, odlični su i u otklanjanju novčanih teškoća.

BIK - Štedljivi

Bikovi u novcu vide sigurnost i gotovo uvijek imaju fond za crne dane, odnosno “stavljaju sa strane”. Neki bi mogli reći da su škrti, no oni su zapravo praktični i racionalni te neće potrošiti nemoguće iznose ni na sebe ni na druge, posebno ako procijene da su to nepotrebne stvari. Kupuju ono što ima vrijednost, ciljaju na kvalitetne i skupe stvari.

Bikovi su odani, predani i spremni naporno raditi i odricati se u ime materijalne sigurnosti koja im je od vitalne životne važnosti. No ponekad i oni zaglave u prevelikim troškovima, osobito ako si njima mogu priuštiti uživanje i udobnost, što može predstavljati prijetnju njihovoj štedljivoj naravi.

BLIZANCI - Nepromišljeni

Blizanci definitivno spadaju u kategoriju rastrošnijih znakova. Njihov je moto “novac je tu da se troši” i vjeruju u svoje sposobnosti snalaženja. Često dižu kredite, kupuju na kartice, a vide li nešto dobrom prilikom za zaradu - uložit će ma koliko im se to riskantno činilo.

Čak i veće iznose nemaju dugo, jer će ih rado potrošiti na nezaboravna putovanja, luksuzne predmete i darove ljudima koje vole. Oni su impulzivni kupci i često umjesto jedne stvari kupe i druge koje nisu planirali. Novac lako ulazi i izlazi iz njihovih života, no kako su inteligentni i snalažljivi, uvijek imaju neki adut u rukavu.

RAK - Srčani

Oni troše srcem i tu nema mnogo pomoći. Kad uđu u trgovinu i ugledaju nešto što im se sviđa, teško se kontroliraju. No to ne znači da im financijska sigurnost nije bitna. Negdje u sebi imaju granicu koju neće prekoračiti. Sigurnost prije svega.

Spremni su naporno raditi, čak i posao koji ih ne usrećuje kako bi ostvarili sigurne i vjerodostojne prihode te osigurali sebi i svojoj obitelji pristojan život. Mogu ih privlačiti i ulaganja u nekretnine, a najsretniji su kad uđu u trgovinu koja prodaje potrepštine za dom. Oni su emotivni potrošači, no nisu nerazumni.

LAV - Kockari

Od prvih poslova koje rade Lavovi brzo uče da novac donosi moć. No bez obzira na to koliko ga vole, često ga i neracionalno troše zbog svojih hirova. Neće kalkulirati prilikom kupnje auta, stana ili luksuznog putovanja, nego će ići za onim što im se sviđa. Oni su u duši kockari, privlači ih luksuz i sve vrhunsko što se može kupiti novcem.

Puno troše na odjeću i općenito na ostavljanje dobrog dojma i privlačenja pozornosti. Prilično su velikodušni, darivat će one koje vole. Kad nemaju novca, postaju tjeskobni i tad znaju štedjeti. Kod njih nema sredine.

DJEVICA - Minimalisti

One su oprezne i promišljene u svemu, a osobito u potrošnji. Pomno proučavaju cijene, uspoređuju ih s proizvodima u drugim trgovinama, kupuju robu na popustima i ne izdvajaju lako za ono što zaista ne smatraju potrebnim. Štede za mirovinu, za budućnost, to im daje osjećaj sigurnosti.

Nerado ulaze u rizike i nesigurne investicije. Financijska strategija im je vrlo konzervativna i promišljena, no Djevice ni ne teže velikim bogatstvima. No ima nešto na čemu neće štedjeti - to su hrana i zdravlje.

VAGA - Neodlučni

Vage imaju prilike zaraditi i veće iznose, pa čak i štedjeti, no jednako tako su sposobne potrošiti pravo bogatstvo u trenu. U glavi uvijek imaju plan što bi iduće mogli kupiti - bilo da je riječ o robi, putovanju, predmetima za dom, wellnessu... No prilično su neodlučni kupci.

Dugo će obilaziti oko predmeta koji žele kupiti, promatrati ga, vratiti se sutradan, a potom se od svega umoriti i odustati. Cilj im je u svaki segment života unijeti ravnotežu, a tako je i s financijskim područjem. No neće odoljeti elegantnoj odjeći, finim vinima i hrani u kojoj njihova nepca uživaju. Potrošit će i na ljude koje vole, na dobru zabavu. Rado će i ljubav dokazivati poklonima.

ŠKORPION - Kontrolori

Oni su tajanstveni kad je u pitanju novac, ne vole otkrivati ni kolika im je plaća, ni koliko troše, ni koliko štede. No mnogo razmišljaju o novcu. U izgradnji financijskog života slijede svoje izoštrene instinkte. Ponekad su skloni oslanjati se na tuđe resurse, nasljedstvo... Strpljivo čekaju pravi trenutak za neke financijske odluke.

Za posebne prigode pomno biraju darove za svoje najmilije i nisu škrti. Škorpioni su predodređeni da u kasnijoj životnoj dobi postanu imućniji. Njima nije problem naporno raditi te zanemarivati i privatni život ako su za to dobro plaćeni. Vole sve imati pod kontrolom, no poroci im mogu izbiti određene iznose.

STRIJELAC - Entuzijasti

Strijelci spadaju u najsretnije znakove Zodijaka pa je njihova egzistencija rijetko financijski ugrožena. Njihova omiljena uzrečica je uvijek će nekako biti. U mlađoj dobi znaju biti posve neoprezni s novcem, a privlači ih i klađenje. No kako se često u životu nađu bez “prebijene lipe”, uče kako uštedjeti i kontrolirati se.

Novac rado troše na stvari koje će im biti korisne. Njihov planet Jupiter može im donijeti i neočekivane dobitke od drugih ljudi ili igara na sreću. Domišljati su i proaktivni kad novac treba zaraditi. Njihov odnos prema financijskom području života je jednostavan i to je rijedak blagoslov.

JARAC - Računovođe

Oni dobro znaju koliko se treba potruditi da se novac zaradi, pa ga ne troše nerazumno, nego s obje noge stoje čvrsto na zemlji. Sigurna egzistencija i dobar posao za njih su dvije najvažnije stvari na svijetu. U njihovoj je prirodi ugraviran arhetip računovođe i težnja prema stalnom napretku.

Troše na vrijedne stvari, na one koje će moći dugo koristiti, a njihova je izreka - vrijednost za novac. Koliko god voljeli štedjeti i imati tu vrstu sigurnosti, neće se povremeno odreći luksuza i nisu škrti. Rado će uložiti u one stvari koje odražavaju uspjeh - kvalitetno odijelo ili dobar automobil. U starosti često postaju imućni.

VODENJAK - Idealisti

Iako je mnogo milijardera rođeno u ovom znaku, to bi prije svega morali zahvaliti svojim idejama, a ne pristupu financijama. Vodenjaci se oslanjaju na kreditne kartice i minuse, a dok imaju novac nemilice ga troše i nemaju prioritete. Stoga je dobro da imaju u obitelji nekoga tko će ih natjerati na ograničenja.

Njih je također teško pročitati, nepredvidivi su. Po prirodi su idealisti i zanose se visokim ciljevima koje žele ostvariti. Skloni su i davati novac u dobrotvorne svrhe, posuditi ga, čak i oprostiti dug. Velikodušni su, ono što imaju rado dijele s drugima. Nisu osobito praktični, a ni štedljivi.

RIBE - Nepromišljeni

Nisu sklone štednji, prije nepromišljenoj potrošnji, naročito u posebnim prigodama. Lako se uvale u minus na tekućem, sklonije su potrošiti više nego što imaju. Zamara ih vođenje kućnih financija, ponekad zaborave platiti račune i novac im je sporedna stvar.

Često se uvale u dugove ili ulože u posao koji im ne donosi očekivanu dobit, a skloni su i posuđivanju. Osobito su samilosni prema onima koji nemaju i rado će pomoći drugima. No jedan su od znakova kojima je naklonjena financijska sreća, pa im egzistencija nije ugrožena.

