Najviše pobačaja je u Zagrebu i Istri, najmanje u Splitu i okolici

Hrvatsko zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je podatke o tome koliko je pobačaja napravljeno u našoj zemlji prošle godine. Usporedili su broj legalno induciranih pobačaja (namjernih) s ranijim godinama, a otkrili su i dob žena koje odlaze na pobačaj, njihov bračni status, broj djece, jesu li koristile kontracepciju ili ne...

Autori izvješća "Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2017. godine" godinu su Željka Draušnik, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, prim. dr. med.

- Izvor podataka su isključivo bolnice, jer se, prema propisima, svim ženama s pobačajem zdravstvena zaštita pruža u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Prijave za sve vrste pobačaja se dostavljaju u Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav - napomenuli su na početku izvješća.

Lani je ukupno zabilježeno 6.145 pobačaja (nenamjernih i namjernih), a legalno inducirani pobačaji (namjerni) činili su čak 39,32 posto njih - što je brojka od 2.416 pobačaja.

Foto: HZJZ Najviše su ih napravile žene u 30-im godinama života, a bilo je tu i maloljetnih djevojaka, njih 49.

- Od žena kod kojih je evidentiran legalno inducirani pobačaj najviše je onih u dobi 30 do 39 godina (47,68 posto), a zatim slijedi dobna skupina 20 do 29 godina kod koje je evidentirano 36,34 posto. Tijekom 2017. godine prijavljeno je 49 legalno induciranih pobačaja u maloljetnica (do 18. godine života) što čini 2 posto. U mladih djevojaka od navršenih 18 do 20 godina prijavljeno je još 108 legalno induciranih pobačaja što zajedno čini 6,5 posto - napisali su Željka Draušnik, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, prim. dr. med. u svojem izvješću.

Razlozi za pobačaj

Čak 84,68 posto pobačaja napravljeno je na zahtjev žena. Zbog malformacije ploda bilo ih je 3,1 posto, a zbog ugroženog zdravlja žene - 1,45 posto. Razlog za legalno inducirani pobačaj ostao je nepoznat u 9,27 posto slučajeva, a 0,5 njih zbog drugih zakonom utvrđenih razloga (nije precizirano kojih).

Foto: HZJZ

Broj legalno induciranih pobačaja usporedili su s brojem djece koju te žene imaju (ili nemaju).

Najviše žena, koje su se odlučile na namjerni pobačaj, nemaju niti jedno dijete - njih 32,4 post. Slijede ih sa 28,1 posto žene koje imaju dvoje djece, pa zatim 20 posto onih koje imaju jedno dijete, 12,4 posto troje djece, a 5,1 posto više od toga.

- Većina legalno induciranih pobačaja (91,97 posto) je izvršena u prvih 10 tjedana trudnoće - stoji u izvještaju.

Foto: HZJZ Više od polovice žena koje su tražile pobačaj bilo je u braku, njih čak 53.82 posto.

Gdje je napravljeno najviše, a gdje najmanje pobačaja

Najviše pobačaja napravljeno je u gradu Zagrebu - 315, pa slijedi Istarska županija sa 274. Najmanje ih je bilo u Splitsko - dalmatinskoj, svega 69.

Foto: HZJZ

Broj pobačaja je svake godine manji

Ako usporedimo podatke od ranijih godina, broj legalno induciranih pobačaja u našoj zemlji je u padu. Za usporedbu, 2001. godine bilo ih je 6.574., u 2011. godini 4.347, a lani 2.416.

Foto: HZJZ

- Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, RH ima nižu stopu prijavljenih legalno induciranih pobačaja na 1.000 živorođenih nego susjedne zemlje i Europska Unija, ali trend smanjenja stope se prati u svim navedenim zemljama - napomenuli su i izvještaju.

Velika većina žena nije koristila kontracepciju

- Od 2.070 legalno induciranih pobačaja na zahtjev žena, prema dostupnim podacima, u 76,91 posto slučajeva žene nisu koristile metode kontracepcije - piše u izvješću.