Najviše svjetsko stablo sekvoje zabranjeno je za posjetitelje

Zvuči teško sakriti najviše stablo na svijetu. Ali upravo to službenici kalifornijskog Nacionalnog parka Redwood pokušavaju učiniti još od 2006. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Najusamljenije stablo na svijetu

Sada je posjet stablu sekvoje, visoke 116 metara, i službeno zabranjen. U priopćenju s tim u vezi uprava parka je napisala da bi svi posjetitelji zatečeni u njegovoj blizini mogli dobiti šest mjeseci zatvora i kaznu od 5000 dolara (36.700 kuna).

Park je 16 godina odbijao objaviti lokaciju stabla kako bi ga zaštitio. Dužnosnici su se bojali da bi previše posjetitelja moglo oštetiti to mjesto i osjetljivu ekologiju okolnih padina.

Starost obalne sekvoje (sequoia sempervirens) procjenjuje se na 600 do 800 godina. Stablo nazvano Hyperion, po grčkom titanu, bogu nebeskog svjetla, nalazi se duboko u parku i nema staza koje vode do njega, ali zbog svoje internetske slave postao je česta destinacija za ljubitelje uzbuđenja, putopisce i ljubitelje drveća. Ljudi su fascinirani Hyperionovom veličinom i tajnovitošću. Tijekom godina, to je bila tema stotina komentara na Redditu.

- Dajte mi 7 milijuna dolara i avion, pa ću ga pronaći - rekao je jedan korisnik.

- Bilo bi tako epski popeti se na njega i baciti pogled uokolo - rekao je drugi.

Jedan uznemirujući komentar glasi: 'Pomislite na sve salvete koje bismo mogli napraviti od te stvari! Moramo je pronaći!'.

S obzirom na lokaciju Hyperiona, smještenog daleko od staza, planinari moraju hodati kroz gusto raslinje i grmlje kako bi došli do njega, stoji u priopćenju. To uzrokuje nepovratnu štetu okolišu. Ljudi ostavljaju smeće, ljudski otpad, stvaraju sekundarne pješačke staze i gaze područje oko stabla. Neki čak donose dronove ili se pokušavaju popeti na Hyperion. Rezultat je uništavanje baze stabla i neprirodan nedostatak vegetacije oko njega. Povećani pješački promet također oštećuje plitko korijenje stabla.

- Jedan posjetitelj može napraviti drastičnu negativnu promjenu u okolišu - navodi uprava parka.

- Iako se možda osjećate kao da ne utječete, znajte da mnogi ljudi čine malu promjenu koja stvara trajan i razoran učinak - dodaje.

Posjeti Hyperionu opasni su i za posjetitelje. Područje ima ograničen prijem mobitela i pokrivenost GPS-om, što jako otežava spašavanje izgubljenih ili ozlijeđenih planinara.

