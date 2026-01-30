Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZA MALE I VELIKE

Najzabavniji programi: Evo gdje odvesti djecu za Noć muzeja

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Najzabavniji programi: Evo gdje odvesti djecu za Noć muzeja
Split: Svečano otvorenje 20. Noći muzeja u Kući slave splitskog sporta | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Noć muzeja 2026. donosi radosti za cijelu obitelj. Zagreb, Rijeka, Split, Zadar i Osijek nude kreativne radionice, igre i edukativne šetnje za djecu. Ne propustite ih, broj mjesta je ograničen

Admiral

Noć muzeja 2026. donosi bogat i raznolik program posebno osmišljen za djecu i obitelji, s naglaskom na igru, kreativnost i učenje kroz zabavu. Diljem Hrvatske muzeji pripremaju radionice, interaktivne izložbe i posebna vodstva koja će i najmlađe posjetitelje pretvoriti u male istraživače povijesti, umjetnosti i znanosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

noć muzeja 01:15
noć muzeja | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Sve programe i lokacije Noći muzeja 2026. možete pronaći OVDJE

Zagreb

U Zagrebu se ove godine posebno ističe Hrvatski školski muzej, koji priprema izložbu o starim hrvatskim tvornicama igračaka. Kroz radionice posvećene djetinjstvu i igri, djeca će moći zaviriti u svijet igračaka kakvima su se igrale prijašnje generacije.

PETAK, 30. SIJEČNJA Veliki vodič kroz Noć muzeja 2026. i najatraktivnije lokacije
Veliki vodič kroz Noć muzeja 2026. i najatraktivnije lokacije

Galerija Klovićevi dvori 4 nudi likovnu radionicu pod vodstvom slikara Zorana Šimunovića. Radionica započinje u 18 sati i inspirirana je djetinjstvom i vedrim temama, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava.

Za one koji vole tehnologiju i igre, Muzej povijesti videoigara priprema pravo interaktivno iskustvo. Djeca će moći zaigrati arkadne igre iz 70-ih i 80-ih godina te isprobati retro konzole koje su obilježile povijest videoigara.

Zagreb: Otvorenje Muzeja povijesti videoigara
Zagreb: Otvorenje Muzeja povijesti videoigara | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Rijeka

U Rijeci Dječja kuća nudi niz kreativnih programa i radionica posebno prilagođenih djeci, s ciljem poticanja mašte i izražavanja kroz igru.

Poseban obiteljski program priprema i Arheološki muzej Istre u Puli, gdje su organizirana stručna vodstva prilagođena djeci u Areni i Galeriji Sveta srca. Nakon razgledavanja, posjetitelje očekuje i topla okrjepa, što ovaj program čini idealnim za cijelu obitelj.

Rijeka: Otvorenje izlozbe likovnih radova studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Rijeka: Otvorenje izlozbe likovnih radova studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Split

U Splitu program započinje već u 18 sati u Etnografskom muzeju, gdje su organizirane radionice za djecu i mlade te edukativne šetnje kroz Dioklecijanovu palaču, prilagođene najmlađima.

Hrvatski pomorski muzej također je nezaobilazna destinacija za Noć muzeja. Mali ljubitelji brodova moći će razgledati povijesna plovila i pomorsku opremu, a ulaz je besplatan.

Split: Priprema izložbe "Tuć' more" koju zajednički organiziraju Etnografski muzej i Hrvatski pomorski muzej
Split: Priprema izložbe "Tuć' more" koju zajednički organiziraju Etnografski muzej i Hrvatski pomorski muzej | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zadar

U Zadru Muzej antičkog stakla predstavlja novi dječji časopis “Kamenčići”, uz premijeru kratkog dokumentarnog filma prilagođenog djeci.

DILJEM LIJEPE NAŠE Sutra je Noć muzeja! Evo što se sve moglo vidjeti prošle godine
Sutra je Noć muzeja! Evo što se sve moglo vidjeti prošle godine

U Narodnom muzeju Zadar u 18 sati počinje kreativna likovna radionica pod vodstvom ilustratorice Nine Turine, idealna za mališane koji vole crtanje i bojanje.

Zadar: Muzej antičkog stakla održao je turnir u rimskoj igri Latrunkuli
Zadar: Muzej antičkog stakla održao je turnir u rimskoj igri Latrunkuli | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Poseban hit među osnovnoškolcima bit će Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, koji nudi fascinantan uvid u svijet potonulih brodova i morskih tajni.

Osijek

U Osijeku Arheološki muzej Osijek fokusira se na edukativne programe u prostoru Tvrđe od 18 do 23 sata, dok Muzej Slavonije nudi raznovrstan sadržaj s prostorima za igru i interaktivno istraživanje povijesti regije.

Manifestacija Noć muzeja u Osijeku
Manifestacija Noć muzeja u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Važno je napomenuti da je za većinu dječjih radionica potreban dolazak na vrijeme jer je broj mjesta ograničen, a interes za Noć muzeja iz godine u godinu sve veći.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost
RIMSKO, GRČKO, KVADRATNO...

Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost

Od dužine nožnih prstiju do luka stopala, svaki detalj može otkriti skrivene osobine vaše osobnosti. Jeste li ikada primijetili je li vam palac najduži prst ili možda drugi prst dominira? Ovaj zanimljivi test osobnosti temeljen na obliku stopala pomoći će vam da otkrijete jeste li neovisni, kreativni, samouvjereni ili praktični.
FOTO Mnogi misle da Jen ima jednu od najboljih stražnjica na Instagramu, slažete li se?
SAVRŠENO OBLIKOVANO TIJELO

FOTO Mnogi misle da Jen ima jednu od najboljih stražnjica na Instagramu, slažete li se?

Jen Selter (32) je američka fitness influencerica i model koja je slavu stekla zahvaljujući fotografijama svoje stražnjice (ali i isklesanog tijela) na Instagramu. Rođena je 1993. godine u New Yorku, a inspirira milijune pratitelja zdravim stilom života i fitness savjetima
Dnevni horoskop za petak 30. siječnja: Lava će mučiti stres, a Škorpioni su posebno kreativni
ZVIJEZDE ZNAJU...

Dnevni horoskop za petak 30. siječnja: Lava će mučiti stres, a Škorpioni su posebno kreativni

Pročitajte dnevni horoskop za petak 30. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026