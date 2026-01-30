Najzabavniji programi: Evo gdje odvesti djecu za Noć muzeja

Noć muzeja 2026. donosi bogat i raznolik program posebno osmišljen za djecu i obitelji, s naglaskom na igru, kreativnost i učenje kroz zabavu. Diljem Hrvatske muzeji pripremaju radionice, interaktivne izložbe i posebna vodstva koja će i najmlađe posjetitelje pretvoriti u male istraživače povijesti, umjetnosti i znanosti.

Zagreb

U Zagrebu se ove godine posebno ističe Hrvatski školski muzej, koji priprema izložbu o starim hrvatskim tvornicama igračaka. Kroz radionice posvećene djetinjstvu i igri, djeca će moći zaviriti u svijet igračaka kakvima su se igrale prijašnje generacije.

Galerija Klovićevi dvori 4 nudi likovnu radionicu pod vodstvom slikara Zorana Šimunovića. Radionica započinje u 18 sati i inspirirana je djetinjstvom i vedrim temama, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava.

Za one koji vole tehnologiju i igre, Muzej povijesti videoigara priprema pravo interaktivno iskustvo. Djeca će moći zaigrati arkadne igre iz 70-ih i 80-ih godina te isprobati retro konzole koje su obilježile povijest videoigara.

Rijeka

U Rijeci Dječja kuća nudi niz kreativnih programa i radionica posebno prilagođenih djeci, s ciljem poticanja mašte i izražavanja kroz igru.

Poseban obiteljski program priprema i Arheološki muzej Istre u Puli, gdje su organizirana stručna vodstva prilagođena djeci u Areni i Galeriji Sveta srca. Nakon razgledavanja, posjetitelje očekuje i topla okrjepa, što ovaj program čini idealnim za cijelu obitelj.

Split

U Splitu program započinje već u 18 sati u Etnografskom muzeju, gdje su organizirane radionice za djecu i mlade te edukativne šetnje kroz Dioklecijanovu palaču, prilagođene najmlađima.

Hrvatski pomorski muzej također je nezaobilazna destinacija za Noć muzeja. Mali ljubitelji brodova moći će razgledati povijesna plovila i pomorsku opremu, a ulaz je besplatan.

Zadar

U Zadru Muzej antičkog stakla predstavlja novi dječji časopis “Kamenčići”, uz premijeru kratkog dokumentarnog filma prilagođenog djeci.

U Narodnom muzeju Zadar u 18 sati počinje kreativna likovna radionica pod vodstvom ilustratorice Nine Turine, idealna za mališane koji vole crtanje i bojanje.

Poseban hit među osnovnoškolcima bit će Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, koji nudi fascinantan uvid u svijet potonulih brodova i morskih tajni.

Osijek

U Osijeku Arheološki muzej Osijek fokusira se na edukativne programe u prostoru Tvrđe od 18 do 23 sata, dok Muzej Slavonije nudi raznovrstan sadržaj s prostorima za igru i interaktivno istraživanje povijesti regije.

Važno je napomenuti da je za većinu dječjih radionica potreban dolazak na vrijeme jer je broj mjesta ograničen, a interes za Noć muzeja iz godine u godinu sve veći.