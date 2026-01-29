Veliki vodič kroz Noć muzeja 2026. i najatraktivnije lokacije

Noć muzeja 2026. je u petak, 30. siječnja 2026., od 18 do 1 sat iza ponoći, a kao i svake godine dosad, posjetiteljima donosi ono što rijetko koji kulturni događaj može - slobodan ulaz u muzeje, galerije i baštinske institucije diljem cijele Hrvatske. U nastavku provjerite koje sve muzeje se isplati posjetiti po gradovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 noć muzeja | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Cijelu listu muzeja i galerija koji sudjeluju u Noći muzeja pogledajte OVDJE.

Zagreb

Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu pripremio je program koji uključuje vodstva kroz stalni postav i aktualne izložbe, radionice te večernje performanse. Predstava 'Arijadna' i interaktivna igra MSU Art Game omogućuju posjetiteljima aktivno sudjelovanje i iskustvo umjetnosti izvan klasičnog okvira razgledavanja. Radionice poput 'Otisci zime' i 'Tragovi zemlje' uključuju publiku svih generacija i pretvaraju posjet MSU-u jedno zabavno, dinamično iskustvo.

Zagreb: Zgrada Muzeja suvremenih umjetnosti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Muzej policije ove godine nudi raznovrstan program koji traje do jedan sat iza ponoći. Posjetitelji mogu sudjelovati u stručnim vodstvima kroz stalni postav, razgledati izložbe i upoznati se s poviješću policijskog rada. Program uključuje daktiloskopske radionice, demonstracije termovizijske opreme i prezentacije specijaliziranih policijskih vozila. Osim toga, posjetitelji mogu pogledati izložbu 'dark art/crime art' i memorabiliju vezanu uz povijest hrvatske policije, a predlažemo i da ne propustite zanimljiva predavanja 'Policijski vremeplov' i 'Kako čitati tragove?' koja će se zasigurno svidjeti ljubiteljima krimi sadržaja.

Varaždin: U Palači Herzer otvorena je izložba Muzeja policije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tehnički muzej Nikola Tesla priprema sjajnu kombinaciju znanosti i tehnologije. Stalni postav i kabinet Nikole Tesle dostupni su za razgled, a poseban doživljaj stvara planetarij s projekcijama svemira. Posjetitelji mogu pogledati i izložbu digitalne umjetnosti Tomislava Mikulića te izložbu 'Koliko je dugačak metar?', koja kroz interaktivne prikaze objašnjava koncepte mjerenja. Za pojedine sadržaje, poput planetarija i kabineta Nikole Tesle, preporučuje se preuzimanje besplatnih rezervacija jer je broj mjesta ograničen.

Hrvatski povijesni muzej ove godine ne radi u svom matičnom prostoru zbog obnove, ali se posjetiteljima nudi program u Muzejskoj zoni u Zračnoj luci Zagreb. Tamo su izloženi sadržaji prilagođeni prostoru i vremenu putnika, a muzejski sadržaj se nadopunjuje i online prikazima.

Arheološki muzej u Zagrebu kombinira klasični postav i suvremeni pristup predstavljanju povijesti. Stalni postav uključuje predmete iz pretpovijesti, antike i srednjeg vijeka, od oruđa i nakita do numizmatičkih zbirki i egipatskih artefakata. Tijekom Noći muzeja posjetitelji mogu razgledati i tri posebne izložbe. 'Arheologija i popularna kultura' povezuje arheološke predmete s prikazima u filmovima, stripovima i igrama, dok izložba 'Arheolozi između mita i stvarnosti' otkriva kako se rad arheologa interpretira u medijima u odnosu na stvarnost. Osim toga, valja napomenuti kako tijekom Noći muzeja muzejska trgovina nudi popuste na publikacije i suvenire.

Zagreb: Premijerni razgled izložbe "Historija zaborava - Prve žene zagrebačkih muzeja" u Arheološkom muzeju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Muzej grada Zagreba nudi razgled stalnog postava koji obuhvaća više od dvije tisuće kvadratnih metara izložbenog prostora i prikazuje razvoj grada kroz stoljeća. Izloženi su arheološki nalazi, predmeti svakodnevnog života, dokumenti i fotografije koji oslikavaju povijest Zagreba od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja. Posebnu pažnju privlači izložba 'Česi Zagrebu/Zagreb Česima' koja prenosi priču o češkoj zajednici u Zagrebu i njihovim kulturnim utjecajima. Ukratko, Muzej grada Zagreba posjetiteljima ove godine daje uvid u urbanu povijest i nudi mogućnost da se sagledaju različiti aspekti života u gradu kroz vrijeme.

Osijek

Muzej Slavonije pripremio je obilazak stalnih izložbi, uključujući 'Funkcija, estetika, strast' i 'Tekući prostori'. Posjetitelji će moći vidjeti razvoj kartografije dunavske regije, a u sklopu programa bit će i glazbeni nastupi uživo. Dodatno, muzejska trgovina nudi suvenire i knjige po promotivnim cijenama.

Arheološki muzej predstavit će izložbu 'Zadnji hrvatski ledenjaci' uz interaktivni program 'Ledena avantura – tajne ledenjaka', koji prikazuje podzemni ledeni svijet. Posjetitelji će moći sudjelovati u kreativnim radionicama i edukativnim prezentacijama stalnog postava.

Noć muzeja u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U Osijeku se u Noći muzeja organiziraju i radionice, glazbeni nastupi i programi prilagođeni djeci, što čini događanje atraktivnim za sve uzraste.

Rijeka

U Muzeju grada Rijeke bit će predstavljene fotografske izložbe, uključujući 'Kvadrat je u krugu' i 'Radosna pobuna'. Program uključuje i edukativne radionice pod nazivom 'Noć sovica', namijenjene svim uzrastima.

Rijeka nudi posebne aktivnosti poput besplatne vožnje oldtajmerima kroz grad, koja povezuje kulturne lokacije i muzejske postave, te omogućuje posjetiteljima jedinstven doživljaj grada tijekom večeri.

Rijeka: JGL Muzej farmacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Split

Muzej grada Splita ove godine nudi posebnu Noć muzeja s fokusom na povijest Dioklecijanove palače i kulturnu baštinu grada. Posjetitelji će moći razgledati stalne postave te sudjelovati u interaktivnim radionicama za djecu i odrasle. Posebna atrakcija bit će vodiči u kostimima iz rimskog doba koji oživljavaju povijest grada.

Arheološki muzej priprema izložbu 'Drevni Split – od antike do srednjeg vijeka' s mogućnošću virtualnog razgledavanja rimskih artefakata. Osim toga, posjetitelji će moći sudjelovati u kreativnim radionicama gdje se izrađuju replike antiknih predmeta i mozaika.

Split: Svečano otvorenje 20. Noći muzeja u Kući slave splitskog sporta | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Muzej suvremene umjetnosti nudi izložbe lokalnih i međunarodnih umjetnika, performanse uživo i edukativne prezentacije o suvremenoj umjetnosti. Posjetitelji mogu iskusiti multimedijalne instalacije i interaktivne projekte, što ovu lokaciju čini obveznom za ljubitelje moderne umjetnosti.

Zadar

Narodni muzej otvara vrata svojim stalnim izložbama, uključujući 'Šest salonskih priča', te godišnjom izložbom HDLU Zadar s radovima tridesetak umjetnika. Za posjetitelje su pripremljeni i koncerti, kao i programi za djecu, uključujući pričanje priča. Posebna atrakcija je digitalni katalog 'Digitalizacija analognih fotografskih fondova'.

Zadar: Mnoštvo posjetitelja na 18. No?i muzeja | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Arheološki muzej nudi prikaz rimske kamene plastike, kratkometražne filmove arheoloških istraživanja te interaktivno fotografiranje s Photo Boothom.

U zadarskim ustanovama poput SICU muzeja posjetitelji mogu razgledati izložbu 'Kralj Koloman i Zadar' uz vodstva i radionice koje povezuju povijest i kulturu.