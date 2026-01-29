Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PETAK, 30. SIJEČNJA

Veliki vodič kroz Noć muzeja 2026. i najatraktivnije lokacije

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
Veliki vodič kroz Noć muzeja 2026. i najatraktivnije lokacije
Zagreb: Noć muzeja 2025. u Galeriji Klovićevi dvori | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Noć muzeja 2026. ponovno pretvara gradove diljem Hrvatske u veliku kulturnu pozornicu. Jednu večer u godini muzeji, galerije i kulturne institucije besplatno otvaraju svoja vrata do kasno u noć

Admiral

Noć muzeja 2026. je u petak, 30. siječnja 2026., od 18 do 1 sat iza ponoći, a kao i svake godine dosad, posjetiteljima donosi ono što rijetko koji kulturni događaj može - slobodan ulaz u muzeje, galerije i baštinske institucije diljem cijele Hrvatske. U nastavku provjerite koje sve muzeje se isplati posjetiti po gradovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

noć muzeja 01:15
noć muzeja | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Cijelu listu muzeja i galerija koji sudjeluju u Noći muzeja pogledajte OVDJE

Zagreb

Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu pripremio je program koji uključuje vodstva kroz stalni postav i aktualne izložbe, radionice te večernje performanse. Predstava 'Arijadna' i interaktivna igra MSU Art Game omogućuju posjetiteljima aktivno sudjelovanje i iskustvo umjetnosti izvan klasičnog okvira razgledavanja. Radionice poput 'Otisci zime' i 'Tragovi zemlje' uključuju publiku svih generacija i pretvaraju posjet MSU-u jedno zabavno, dinamično iskustvo.

Zagreb: Zgrada Muzeja suvremenih umjetnosti
Zagreb: Zgrada Muzeja suvremenih umjetnosti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Muzej policije ove godine nudi raznovrstan program koji traje do jedan sat iza ponoći. Posjetitelji mogu sudjelovati u stručnim vodstvima kroz stalni postav, razgledati izložbe i upoznati se s poviješću policijskog rada. Program uključuje daktiloskopske radionice, demonstracije termovizijske opreme i prezentacije specijaliziranih policijskih vozila. Osim toga, posjetitelji mogu pogledati izložbu 'dark art/crime art' i memorabiliju vezanu uz povijest hrvatske policije, a predlažemo i da ne propustite zanimljiva predavanja 'Policijski vremeplov' i 'Kako čitati tragove?' koja će se zasigurno svidjeti ljubiteljima krimi sadržaja.

Varaždin: U Palači Herzer otvorena je izložba Muzeja policije
Varaždin: U Palači Herzer otvorena je izložba Muzeja policije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tehnički muzej Nikola Tesla priprema sjajnu kombinaciju znanosti i tehnologije. Stalni postav i kabinet Nikole Tesle dostupni su za razgled, a poseban doživljaj stvara planetarij s projekcijama svemira. Posjetitelji mogu pogledati i izložbu digitalne umjetnosti Tomislava Mikulića te izložbu 'Koliko je dugačak metar?', koja kroz interaktivne prikaze objašnjava koncepte mjerenja. Za pojedine sadržaje, poput planetarija i kabineta Nikole Tesle, preporučuje se preuzimanje besplatnih rezervacija jer je broj mjesta ograničen.

Hrvatski povijesni muzej ove godine ne radi u svom matičnom prostoru zbog obnove, ali se posjetiteljima nudi program u Muzejskoj zoni u Zračnoj luci Zagreb. Tamo su izloženi sadržaji prilagođeni prostoru i vremenu putnika, a muzejski sadržaj se nadopunjuje i online prikazima.

razgledavanja, izložbe, radionice... Muzej Grada Splita nudi bogat program u Noći muzeja
Muzej Grada Splita nudi bogat program u Noći muzeja

Arheološki muzej u Zagrebu kombinira klasični postav i suvremeni pristup predstavljanju povijesti. Stalni postav uključuje predmete iz pretpovijesti, antike i srednjeg vijeka, od oruđa i nakita do numizmatičkih zbirki i egipatskih artefakata. Tijekom Noći muzeja posjetitelji mogu razgledati i tri posebne izložbe. 'Arheologija i popularna kultura' povezuje arheološke predmete s prikazima u filmovima, stripovima i igrama, dok izložba 'Arheolozi između mita i stvarnosti' otkriva kako se rad arheologa interpretira u medijima u odnosu na stvarnost. Osim toga, valja napomenuti kako tijekom Noći muzeja muzejska trgovina nudi popuste na publikacije i suvenire.

Zagreb: Premijerni razgled izložbe "Historija zaborava - Prve žene zagrebačkih muzeja" u Arheološkom muzeju
Zagreb: Premijerni razgled izložbe "Historija zaborava - Prve žene zagrebačkih muzeja" u Arheološkom muzeju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Muzej grada Zagreba nudi razgled stalnog postava koji obuhvaća više od dvije tisuće kvadratnih metara izložbenog prostora i prikazuje razvoj grada kroz stoljeća. Izloženi su arheološki nalazi, predmeti svakodnevnog života, dokumenti i fotografije koji oslikavaju povijest Zagreba od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja. Posebnu pažnju privlači izložba 'Česi Zagrebu/Zagreb Česima' koja prenosi priču o češkoj zajednici u Zagrebu i njihovim kulturnim utjecajima. Ukratko, Muzej grada Zagreba posjetiteljima ove godine daje uvid u urbanu povijest i nudi mogućnost da se sagledaju različiti aspekti života u gradu kroz vrijeme.

Osijek

Muzej Slavonije pripremio je obilazak stalnih izložbi, uključujući 'Funkcija, estetika, strast' i 'Tekući prostori'. Posjetitelji će moći vidjeti razvoj kartografije dunavske regije, a u sklopu programa bit će i glazbeni nastupi uživo. Dodatno, muzejska trgovina nudi suvenire i knjige po promotivnim cijenama.

Arheološki muzej predstavit će izložbu 'Zadnji hrvatski ledenjaci' uz interaktivni program 'Ledena avantura – tajne ledenjaka', koji prikazuje podzemni ledeni svijet. Posjetitelji će moći sudjelovati u kreativnim radionicama i edukativnim prezentacijama stalnog postava.

Noć muzeja u Osijeku
Noć muzeja u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U Osijeku se u Noći muzeja organiziraju i radionice, glazbeni nastupi i programi prilagođeni djeci, što čini događanje atraktivnim za sve uzraste.

Rijeka

U Muzeju grada Rijeke bit će predstavljene fotografske izložbe, uključujući 'Kvadrat je u krugu' i 'Radosna pobuna'. Program uključuje i edukativne radionice pod nazivom 'Noć sovica', namijenjene svim uzrastima.

Rijeka nudi posebne aktivnosti poput besplatne vožnje oldtajmerima kroz grad, koja povezuje kulturne lokacije i muzejske postave, te omogućuje posjetiteljima jedinstven doživljaj grada tijekom večeri.

Rijeka: JGL Muzej farmacije
Rijeka: JGL Muzej farmacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Split 

Muzej grada Splita ove godine nudi posebnu Noć muzeja s fokusom na povijest Dioklecijanove palače i kulturnu baštinu grada. Posjetitelji će moći razgledati stalne postave te sudjelovati u interaktivnim radionicama za djecu i odrasle. Posebna atrakcija bit će vodiči u kostimima iz rimskog doba koji oživljavaju povijest grada.

Arheološki muzej priprema izložbu 'Drevni Split – od antike do srednjeg vijeka' s mogućnošću virtualnog razgledavanja rimskih artefakata. Osim toga, posjetitelji će moći sudjelovati u kreativnim radionicama gdje se izrađuju replike antiknih predmeta i mozaika.

Split: Svečano otvorenje 20. Noći muzeja u Kući slave splitskog sporta
Split: Svečano otvorenje 20. Noći muzeja u Kući slave splitskog sporta | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Muzej suvremene umjetnosti nudi izložbe lokalnih i međunarodnih umjetnika, performanse uživo i edukativne prezentacije o suvremenoj umjetnosti. Posjetitelji mogu iskusiti multimedijalne instalacije i interaktivne projekte, što ovu lokaciju čini obveznom za ljubitelje moderne umjetnosti.

Zadar

Narodni muzej otvara vrata svojim stalnim izložbama, uključujući 'Šest salonskih priča', te godišnjom izložbom HDLU Zadar s radovima tridesetak umjetnika. Za posjetitelje su pripremljeni i koncerti, kao i programi za djecu, uključujući pričanje priča. Posebna atrakcija je digitalni katalog 'Digitalizacija analognih fotografskih fondova'.

Zadar: Mnoštvo posjetitelja na 18. No?i muzeja
Zadar: Mnoštvo posjetitelja na 18. No?i muzeja | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Arheološki muzej nudi prikaz rimske kamene plastike, kratkometražne filmove arheoloških istraživanja te interaktivno fotografiranje s Photo Boothom.

U zadarskim ustanovama poput SICU muzeja posjetitelji mogu razgledati izložbu 'Kralj Koloman i Zadar' uz vodstva i radionice koje povezuju povijest i kulturu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost
RIMSKO, GRČKO, KVADRATNO...

Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost

Od dužine nožnih prstiju do luka stopala, svaki detalj može otkriti skrivene osobine vaše osobnosti. Jeste li ikada primijetili je li vam palac najduži prst ili možda drugi prst dominira? Ovaj zanimljivi test osobnosti temeljen na obliku stopala pomoći će vam da otkrijete jeste li neovisni, kreativni, samouvjereni ili praktični.
Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze
ZAŠTO STE SAMI?

Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze

Ljubavne veze završavaju iz niza različitih razloga, a horoskop može pomoći u prepoznavanju nekih karakteristika koje mogu biti presudne u takvim situacijama
10 najboljih mjesta za vrući seks kod kuće, krevet nije na listi
UZBUDLJIVE IDEJE

10 najboljih mjesta za vrući seks kod kuće, krevet nije na listi

Naravno, spavaća soba bi mogla biti najočiglednije mjesto za privatnost kada stvari postanu vruće, ali većini parova može dobro doći mala promjena okruženja s vremena na vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026