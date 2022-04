Hrvatski vojnik koji je zvijezda TikToka progovorio o obitelji: 'Prvenstveno sam suprug i otac'

Hrvatski vojnik Filip Ščrbak posljednjih osam godina bio je u službi vojnika, a nedavno je odlučio promijeniti karijeru. Naime, Filip je na nagovor kolega otvorio profil na društvenim mrežama, a čini se da je Tik Tok bio prava odluka za njega. U kratkom roku Filip je prikupio 540 tisuća pratitelja, a s obitelji se preselio iz Slavonije preselio u Petrinju.

- Ja sam prije osam godina počeo raditi u vojsci i dobio preseljenje tu. Imali smo izbor da ja putujem doma ili da se svi tu preselimo. Na kraju smo tu kupili kuću i ostali - rekao je Filip za Una TV, a najavu je podijelio i na svom Tik Toku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Filip se posvetio snimanju raznih videa, a ističe kako je prvenstveno suprug i otac. Filip i supruga Ines često treniraju i paze na zdravlje i fizičku spremu u što uključuju i svoje sinove.

- Na početku nisam vjerovala da će moći izvesti te neke stvari, kao vući auto hodajući na rukama. Rekla sam 'nemoguće', bili smo se porječkali. Ali sad sam sigurna u njega, znam koliko se trudi - rekla je ponosno supruga.

- Tko želi biti vojnik, mora biti fizički spreman. Ako nije fizički spreman, nije spreman za vojsku - smatra Filip.

- Vojska me podigla i izgradila da postanem muškarac i napunila samopouzdanjem svoje najbolje godine života dao sam domovini.

Ja ću do kraja svog života biti vojnik u srcu a domovina uvijek može računati na mene ako zatreba. Ja život gledam kao poglavlja upravo je ovo divno poglavlje završilo i ulazim u novo poglavlje svog života! Jednostavno mislim da sam dovoljno odrastao i želim postići nešto vise u životu za sebe i svoju obitelj od same vojske. Ulazim u privatni business još vam neću otkriti o čemu se radi ali uskoro ćete saznati! Nadam se da će ovo novo poglavlje biti uspješno kao i prethodno - napisao je FIlip na Instagramu.

Ščrbak organizira i razne izazove za one koji žele biti u boljoj formi, a jedan od prvih videa koje je snimio je postao viralan. Na videu radi izrazito zahtjevnu verziju skleka dok mu je supruga sa sinovima na leđima.

- Dizanje cijele obitelji - napisao je i dodao emotikon crvenog srca.

Pratitelji su oduševljeni njegovim mogućnostima, pa mu često ispod videa napišu komplimente.

- 'Najjači si', 'Svaka čast', 'Nevjerojatno'.

