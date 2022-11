Najtopliji trendovi za noge: Povratak štucni i velikih čizama 'uronjenih' u debelo krzno

Osamdesete su bile vrijeme aerobika, a popularnost je narasla i jednostavnim, atraktivnim plesovima - otuda potreba za grijanjem nogu ispod koljena. Naime, lako ih je nositi i skinuti, pa je ta praktična stvar osvojila svijet. Popularne su bile štucne u bojama, djeca su nosila one u svim tonovima, a žene na aerobiku ili plesu birale su dvobojne, prugaste, uglavnom u jarkim, snažnim tonovima. Naime, osamdesete su voljele moćan pigment, silueta je bila vizualno impresivna.

Kako to obično ide, i filmovi postavljaju trendove, tako je u ovom slučaju značajan bio film Flashdance. Izašao je 1983. godine i instant donio popularnost plesu i dinamičnim stilovima odijevanja. No, nisu samo cure za ples nosile taj dodatak, došao je on 'u paketu' i sa cipelama, što je rezultiralo ponekad dramatičnim modnim situacijama.

Dizajneri i stilisti predlagali su ove pletene detalje uz razne čizme, jer u to vrijeme vrijedilo je pravilo 'više je više'. Naime, kad gledamo povijest odijevanja, naročito ono prošloga stoljeća, ta je dekada bila jedna od onih koje su otvorile eru gomilanja stvari.

Kao prvo, stil je bio kičast, ukrašen s nizom elemenata, a kao drugo, svijet je ušao u ekonomsko blagostanje, što znači da je kupovina postala popularni hobi. Iako, činjenica je - nisu imali ni trećinu onoga što imamo danas. Ipak, ukrašavanje je bilo obavezno, stoga su pletene tube na nogama dobile posebno stilsko značenje.

Body i štucne bile su obavezne, što je dodatno utjecalo na svijest o potrebi kretanja, plesa i treninga. Cher, pjevačica koja je aktivna i danas, u to je vrijeme bila dinamična ikona, a pokret je bio dio njezina imidža. Nosila je boje, snažne i upečatljive, kako bi se istaknula na sceni popularnih glazbenica.

Popularnost je pletenini narasla i zahvaljujući Oliviji Newton John, koja je promovirala aktivan život, u jarkim odjevnim kombinacijama. Naime, ona i John Travolta plesali su u hitu Grease, 1978. godine, što je pozitivno utjecalo na popularnost plesnih dvorana i plesa kao hobija u svakodnevnom životu. Naravno, sve je pratila moda svojim posebnim trendovima koje je prilagodila životu pojedinca.

Ikona zdravog života postaje i Jane Fonda, koja je naveliko snimala videe o treningu kod kuće, a stil je bio zaokružen nezaobilaznim štucnama. Ovaj je modni dodatak kroz dekadu plesa postao svakodnevni detalj, dio kombinacija za dnevne izlaske. Kreativnost autora išla je u smjeru boja i nijansi, a igrali su se i ukrasima poput pletenih privjesaka, detalja i slično. Cure su ih nosile na razne cipele, od balerinki do tenisica, shvatile su da je to način na koji niske modele mogu nositi tijekom čitave godine, gotovo i zime. Hladni gležnjevi postali su prošlost, a stil je dobio još jedan praktičan detalj za igru.

Ovaj je modni dodatak donedavno 'spavao', no situacija se mijenja usred pandemijskih trendova. Grijači su se vratili na scenu radi praktičnosti te ih je lako napraviti, barem one pletene. Naime, pletivo i slični kućni hobiji utjecali su na popularnost dodataka koje možemo proizvesti čak i ako nismo neki majstori. Pa su veliki brendovi poput Miu Miu osluhnuli stilove i donijeli svoje neke vizije.

Nedavno je štucne nosile Bella Hadid, a kad ona nešto odabere, to postaje trend. Pa makar i privremeno. Inspirirala se autentičnim stilom osamdesetih, štucne uz balerinke, no i druge brojne stvari su joj vintage. Bella je jedna od slavnih cura koje gotovo isključivo nose vintage odjeću te obožava otkrivati dragulje iz prošlih dekada.

Danas ih cure nose i na Marte i slične niske cipele, jer ovaj je detalj zapravo vrlo praktičan - cool cure podsjećaju nas na sve njegove prednosti.

Ako imate afiniteta prema ručnom radu, online se mogu pronaći razni tutorijali, koji su usred pandemije postali obavezni - kako nešto napraviti kod kuće, samostalno. Također, moda pokazuje sve veću sklonost održivim trendovima te potiče hand made proizvodnju, nasuprot onoj masovnoj.

Osim grijača, tu su i pufasti, krzneni detalji koji također ističu koljeno, dizajneri predlažu takve čudesne čizme u svojim zimskim, kolekcijama za turbo snijeg i puste minuse. A kako se zima pošteno približava, tako sve više vidimo kreativnih čizama koje nisu tako neupadljive. Ovom stilu pogoduje još jedan trend - onaj koji smo naslijedili od ljeta, a to su ultra kratke minice.

Male suknje viđene su i u jesenskim kolekcijama, kao da se dizajneri trude uvesti dašak ljetnog stila u hladne dane. Zato su noge izložene, što je zapravo idealno za neke drugačije, atraktivne čizme. Cure se po društvenim mrežama slikaju na snijegu, a glavni detalj su krznene čizme. Ove će zime ovaj element biti posvuda, neodoljivo luckast i atraktivan.

Neki do stilova donose i utjecaj tehno supkulture, koja je nosila jarke boje i voljela samo one atraktivne stvari. Moon boots popularne su kao dodatak za zimu, djeluju raskošno u raznim varijantama, ne možete ih promašiti. Bit će hit na mondenim skijalištima i mjestima gdje je bitno pokazati koliko se ima.

A kako to već kod mode ide, tu su i neke egzibicije - viđene su i krznene čizme s potpeticom. lako moguće da će i ovaj modni detalj vidjeti snijega, naročito u garderobi cura koje žele nešto eksperimentalno i neobično.

