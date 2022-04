Nakon 13 godina Amerikanci su napokon smjeli otići na pivo!

Iako se obično govori o potpunoj zabrani alkohola u SAD-u od 1920. do 1933., prohibicija se zapravo odnosila na prodaju, proizvodnju i prijevoz alkohola za masovnu proizvodnju ili konzumaciju, ali ne i na konzumaciju alkoholnih pića. Zakon koji je odredio sankcije za prekršitelje zabrane i definirao točno o kojim se pićima radi zvao se Volstead zakon. No kako je općepoznato, prohibicija se pokazala izuzetnim promašajem, što je dovelo do cvjetanja crnog tržišta za alkoholna pića i velikog porasta organiziranoga kriminala.

