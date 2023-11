Nakon 15 godina braka rekao mi je da me više ne voli, htjela sam ga zaustaviti, ali nisam uspjela

Muškarac s kojim je bila u braku 15 godina rekao joj je da je više ne voli, a ona priznaje da joj je intuicija godinama u braku pokušavala to reći, ali jednostavno nije slušala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Poliamorna zajednica | Video: KanalRi

- 'Mislim da te više ne volim. Mislim da više ne želim biti u braku i da ne želim imati djecu', rekao je moj suprug prije nego što je kleknuo i potpuno iskreno upitao kada mi je zadnji put rekao da me voli, a da je to iskreno mislio. Dok sam zurila u njegove goleme oči, sve što sam mogla pomisliti bilo je pita li me on to stvarno...Pitala sam se kada je ljubav otišla iz našeg braka i kako mi je promaknulo. Nakon što sam čula njegove riječi, ubacila sam se u brzinu, čineći sve što sam mogla da spasim brak - priča američka autorica, spikerica i trenerica odnosa, Nikol Rogers, koja je pokušala sve da ga uvjeri da ostane.

Nazvala je njegovu obitelj i bliske prijatelje moleći ih da se založe u njezino ime. Pronašla je terapeuta za parove i počela ići. Nazvala je i njegovu ljubavnicu i rekla joj da nikad više ne razgovara s njim, te je nazvala i muškarca s kojim je imala aferu i poručila mu da je gotovo.

- Čak sam se zavukla pod kauč na razvlačenje na kojem je spavao rekavši mu da neću izaći dok on ne obeća da će ostati. Ništa nije uspjelo. Brak nam se raspadao i nisam to mogla zaustaviti. I sve se raspalo u sljedećih šest tjedana - kaže Rogers.

Nakon traumatične posljednje terapije, u kojoj je suprug samo pričao o tome kako je njegova djevojka nevjerojatna i predložio šestomjesečnu probnu razdvojenost kako bi mogao isprobati novu vezu, došla je do svoje prijelomne točke i rekla mu da želi razvod, piše YourTango.

- Izašli smo iz ordinacije terapeuta i rekla sam mu da ode kući i spakira svoje torbe. On je otišao, a ja sam krenula u suprotnom smjeru, jer mi je cijelo tijelo bilo u šoku. Hodala sam, ali sam jedva osjećala noge i histerično dozivala majku. Molila me da se okrenem i vratim kod terapeuta, što sam i učinila - priznaje.

Kad se vratila na njezina vrata, terapeutkinja ju je pogledala sa suosjećanjem.

- Sjela sam i sve se samo izlilo iz mene. Sav moj bijes, svi načini na koje sam pokušavala spasiti brak, i sva zbunjenost i panika oko toga što nosi budućnost. Pogledala me je i rekla da sam sigurno iscrpljena. To me hladno zaustavilo. Imenovala je ovaj osjećaj koji sam imala u tijelu. Osjećaj koji sam godinama imala u braku, ali nisam ga razumjela. Gledajući ogromnu količinu energije koju sam potrošila, shvatila sam da sam potpuno iscrpljena - priča ona.

Koliko dugo se borila za svoj brak, kao i koliko se dugo borila sama sa sobom da ostane u tom braku, su pitanja koja su joj se motala po mislima.

- Moj muž je tražio razvod, ali ja sam htjela razvod - pomislila je Rogers.

Terapeutkinja joj je ponudila da nastavi dolaziti, i jako je zahvalna za svaki posjet. Počela je shvaćati svoju iscrpljenost i sagledavati svoje postupke u posljednjih petnaest godina.

- Vidjela sam kako sam bila stalno tu za svog muža. Vidjela sam da bez obzira koliko je talentiran, imamo vrlo različite aspiracije za naše karijere. Vidjela sam kako, iako smo godinu i pol dana pokušavali zatrudnjeti, nikad nije bio uzbuđen što će postati otac. Vidjela sam da su moji snovi o uspjehu, obitelji punoj ljubavi i stalnom rastu u potpunoj suprotnosti s njegovim sporijim tempom i željom da bude cool tip koji se nikad ne mijenja. Iako sam mislila da smo na istoj stranici, sada je bilo očito da nismo - priznaje žena.

'Pasivnost je djelovanje', rekla joj je terapeutkinja. 'Osoba zapravo govori ne', objasnila joj je, kada je ona zapravo shvatila da joj je suprug godinama govorio 'ne'.

- Bila sam u kasnim tridesetima i željela sam imati obitelj, ali sam se bojala da ću se udati za još jednu verziju bivšeg. Zato sam se zaklela da ću izliječiti ovu iscrpljenost i naučiti kakav je osjećaj biti s muškarcem koji bi rekao 'da' mojim snovima - ističe Rogers.

Radeći s terapeutom sjetila se kako se osjećala, kao i svih tih godina truda u braku i iscrpljivanja, zatim je zatvorila oči i zamislila suprotno. Pitala se da se nije tako jako trudila promijeniti svog muškarca ili ga uvjeriti, što bi joj ostalo i shvatila je da bi se u tom slučaju osjećala opušteno, otvoreno i samouvjereno, raspoloženom za primanje ljubavi.

Kako je prvi put u životu ulazila u svijet spojeva, obraćala je puno pažnje na to kako se osjeća u svom tijelu oko njih.

- U početku je bilo jako neugodno, ali moj san o obitelji i ono što sam željela u partnerstvu održali su me. Kad bih osjećala da trebam promijeniti muškarca, prestala bih izlaziti s njim. Kad bih se osjećala stvarno iscrpljenom, nastavila bih dalje - ispričala je.

Hodala je s mnogo muškaraca i nastavila 'vježbati' nekoliko godina, sve dok jednog dana nije imala prvi spoj s plavookim muškarcem koji ju je dočekao s velikim osmijehom. Nakon šetnje botaničkim vrtom i muzejom, otišli su nešto pojesti, i kada je 'provjerila' svoje tijelo, osjetila je nešto novo po prvi put na spoju.

- Osjećala sam se opušteno. To je bio zadnji prvi spoj u mom životu, sa zajedničkom vizijom stvaranja obitelji. Vjenčali smo se nekoliko godina iza - priznaje Rogers.

Dok je izlazila s tipovima, jedna od vrućih tema bila je 'nedostupni muškarac'. Čitala je članke, slušala podcaste i stručnjake kako govore o tome bez muke.

- Ono što sam naučila jest da 'nedostupan' znači da osoba govori 'ne' onome što sam željela. Oni su u konačnici željeli različite stvari u životu, a mi nismo bili na istoj stranici. I što je najvažnije, mogla sam to osjetiti u svom tijelu - objašnjava ona.

Tijelo joj je, kaže, slalo signale o tome kakav je osjećaj dostupnosti i nedostupnosti. Nedostupnost je, prema njezinim riječima, bila napeta i iscrpljujuća, a dostupnost otvorena i opuštena.

- Moje mi je tijelo godinama u braku pokušavalo reći da nismo na istoj stranici. Nije samo moj bivši govorio 'ne', nego i ja. Nisam se osjećala opuštenom i otvorenom. Nitko od nas nije bio dostupan, što je vjerojatno razlog zašto smo oboje varali jedno drugo. I definitivno zašto je naša veza prekinuta. Moj bivši se nije borio kada je došlo do razvoda. Umjesto toga, krenuo je naprijed u životu i potpuno prestao razgovarati sa mnom. Zamišljam da se na nekoj razini i on konačno opustio. Zapravo imamo toliko mudrosti u sebi. Naša tijela uvijek komuniciraju gdje se zapravo nalazimo - pojasnila je Rogers.

Što ako su osjećaji napetosti i iscrpljenosti zapravo samo 'sveti' poticaji da ih potražimo negdje drugdje; što ako vas tijelo uvijek usmjerava prema ljubavi, pita se Rogers.

- Kako sam naučila, opuštenost bi bila poziv na partnerstvo koje sam oduvijek željela. Nije trebalo biti forsirano ili temeljeno na mijenjanju druge osobe. Napokon sam mogla naučiti što znači biti dostupan ljubavi i biti u društvu nekoga tko je na istoj stranici - zaključuje ona.