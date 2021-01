- On je znao da je homoseksualac još od tinejdžerske dobi, no ja sam to saznala tek nakon 15 godina braka - rekla je u svojoj ispovijesti Britanka Carolyn Hobday.

Govoreći za emisiju koja se emitira na Channel 4., otkrila je kako je dugo vremena živjela u laži, a sebe krivila zbog brojnih stvari koje nisu funkcionirale. Upravo ta laž je stvar koju najviše zamjera svom suprugu, prenosi The Sun.

- Unatoč tome što mi je on rekao kako je bio siguran da je homoseksualac sve te godine, ja to uopće nisam slutila - iskreno je priznala.

Par se upoznao 2000. godine na jednom tečaju te su počeli izlaziti na spojeve, a ubrzo su se i vjenčali.

Govoreći u emisiji, Carolyn je rekla: 'Sve je bilo savršeno normalno, bili smo zaista sretni, bio je sjajan momak, zabavan, imali smo puno toga zajedničkog i stvarno smo se sjajno podudarali. Bio je ostvarenje mojih snova'.

No kako je brak odmicao, Carolyn je polako počela primjećivati ​​kako udaljenost raste između njih.

S vremenom je nedostajalo intimnosti. Seks je bio rijedak te je onda i nestao, a ja sam bila nesretna, rekla je Steph.

Ona nije mogla shvatiti što je to zbog čega njen brak ne funkcionira, no bila je gladna ljubavi i pažnje. Tada je upoznala drugog muškarca s kojim se upustila u aferu, zbog čega se za nju sve promijenilo.

- Stvarno sam mislila da je kraj našeg braka u potpunosti moja krivnja. Nosila sam tu krivnju jako dugo, predugo - ispričala je.

Unatoč njenoj aferi, par je nastavio živjeti zajedno još šest godina dok se istina na kraju nije otkrila.

Objasnila je: 'Njegovo ponašanje se počelo mijenjati i shvatila sam da je nekoga upoznao i samo sam pomislila da se on upustio u vezu s drugom ženom. No, tada sam počela shvaćati kako dobiva poruke od nekog muškarca i jednostavno sam ga odlučila suočiti s time.'

Njen suprug joj je na to napokon otkrio istinu, što joj je donijelo veliko olakšanje unatoč boli.

- Čitav je niz stvari u našem braku i između nas tek tada dobio smisao - izjavila je.

Prva reakcija joj je bila tuga.

- Zapravo sam se osjećala prilično tužno zbog njega što je to skrivao cijelo ovo vrijeme. Ja sam mu bila druga supruga pa je to prolazio već neko vrijeme - istaknula je.

'Sve je laž'

No kako je vrijeme prolazilo, Carolinina empatija postupno se pretvarala u bijes.

- Shvatila sam da je čitav naš zajednički život bio laž, namjerno prešućena i otpočetka planirana s njegove strane. Sve što sam mislila da znam je laž, i početna zaljubljenost, udvaranje, sva ona ljubavna pisma i čestitke za Valentinovo, sva ona sjajna vremena koja smo imali zajedno, počnete sve to propitivati - priznala je.

Na kraju se Carolyn naučila pomiriti sa svojim osjećajima, a čak je i ostala prijateljica s bivšim.

Rekla je: 'Ne kažem da je bilo lako, prošli smo vrijeme u kojem nismo komunicirali kad sam se stvarno razljutila u ime svog života za koji sam osjećala kao da je ukraden na neki način. Ali onda sam shvatila sve sjajne stvari kod njega, morala sam odabrati, jesam li izgubila svih tih 15 godina ili sam nešto i dobila s njima?'

Zaključila je kako je njen bivši muž još uvijek bio osoba u koju sam se zaljubila unatoč onome što se dogodilo i da ga voli na drugačiji način, ali ipak voli.

Carolyn je objasnila da je njezin muž 11 godina stariji od nje te je svoju seksualnost držao u tajnosti jer je odrastao u 60-ima, dok je homoseksualnost još uvijek bila ilegalna do 1967. godine.

- Mislim da je to bila jedna od stvari kada počnete čuvati tajnu, a ta tajna samo raste i raste te postaje sve teže podijeliti je - otkriva.

Na pitanje je li njezino iskustvo utjecalo na to kako se osjeća u vezi, Carolyn kaže da ju je to ojačalo.

- Sad znam da imam onu ​​unutarnju snagu da prođem kroz takve stvari, pa čak i ako netko izda moje povjerenje, sada imam povjerenja u sebe da to mogu proći - zaključila je.