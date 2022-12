Suvremena tinejdžerska ikona stila: Wednesday Addams nosi samo crno i uopće se ne smije

Internat 'Nevermore' dom je ne samo ikoni goth stila Wednesday koju glumi Jenna Ortega, već i vukodlacima, vampirima, sirenama te brojnim drugim mističnim stvorenjima, od kojih svatko ima specifičan look. No onaj mlade Addamsove je prepoznatljiv već dekadama, a nova ekranizacija iz Netflixove tvornice serija postala je mega popularna u svijetu tinejdžera. Režiju potpisuje genijalni Tim Burton, dok jednu od uloga ima i nekadašnja Wednesday - Christina Ricci. Da, svaka generacija ima svoju Wednesday.

Addamsovi su izmišljena obitelj koju je stvorio američki karikaturist Charles Addams. Originalno su se pojavili kao 150 karikatura, a prvi su u The New Yorkeru objavljeni davne 1938. godine.

Nova modna strast prema svemu crnom ili gotičkom danas je pojačana davanjem popularnosti dizajnerima kao što su Rick Owens i Ann Demeulemeester te brendu The Vampire's Wife, koju je osnovala partnerica Nicka Cavea, Susie Cave.

Osim odraslih, potrebu za ovim stilom osjećaju i klinci. Odrastanje u svijetu nesigurnosti, kad nam djeca više nisu odvojena od realnosti i svih loših situacija diljem svijeta, kad su konstantno online, ima svoje posljedice. A i modni okvir, odnosno - sklonost dark i goth stilu.

Odličnu kostimografiju serije potpisuje Colleen Atwood koja otkriva kako je zapravo željela da mala Addams ipak ima nešto svakodnevnijeg stila, a opet da je 'svoja' i prepoznatljiva.

- Htjela sam Wednesday na neki način prikazati i kroz pristupačnu odjeću, stvarniju te time otkriti više dimenzija lika - komentirala je Atwood za Digital Spy.

I dok su drugi učenici u internatu odjeveni u ljubičaste prugaste uniforme, svijet naše goth junakinje je crni, odnosno njezina je odjeća u potpunosti lišena boja. To je način na koji današnji klinci doživljavaju svijet, sve im je na dlanu, upućeni su u razne agresije diljem svijeta. Znaju gdje se i što dešava, stoga nije čudo da je ova specifična djevojčica postala hit među tinejdžericama.

No, i dalje je to stil, i prije su klinci nosili crno u teen danima, ovo je način na koji pokušavaju biti drugačiji, no opet se priklanjaju grupi. U kojoj svi nose crno. Neshvaćenost i na neki način usamljenost te nerazumijevanje za emocije kroz koje prolaze dio je i karaktera male Addams, baš kao i unutarnja zbunjenost u vezi svega što se dešava, čemu se njezini stvarni vršnjaci instinktivno priklanjaju.

Osim što se ne smije, Wednesday ni ne trepće, djeluje hladno i bez emocija, što je još jedan set ponašanja koji vežemo uz teen. Naime, zatvaranje u vlastiti unutarnji svijet također je dio - odrastanja.

Ona je posebna, no opet ima stilske elemente koje je lako nositi svaki dan - primjer su prugaste majice, bomberice, majice i hoodice. Sve to nose i naši klinci, jer Wednesday je simbol jedne od faza pronalaženja stila, modno gledano ima posebno mjesto na sceni.

Baš kao što je njezina majka Morticia, koju u novoj seriji glumi Catherine Zeta-Jones rekla: 'oprostite mojoj Wednesday, alergična je na boje'. Sva sreća, pa ova alergija može i proći, baš kao i brojne druge stilske etape u našim životima.

