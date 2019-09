Nakon francuskog carskog reza žena je na nogama za dva sata

Moja trudnoća bila je idealna, a razlog zbog kojeg sam morala na carski rez je taj što imam keratokonus, bolest očiju zbog koje se ne smijem naprezati. Stoga klasična porod nije dolazio u obzir. U bolnicu sam ušla s velikom dozom straha jer sam čula loša iskustva svojih prijateljica. Očekivala sam svašta, no pokazalo se da su moja očekivanja bila potpuno pogrešna, priča Mirela Bauer (36) iz Zagreba.

Po struci je fotografkinja i kaže kako je radila do tjedan dana prije poroda jer se odlično osjećala. Na porod je stigla u KBC Sestre Milosrdnice, a kćer Elly rodila je 17. travnja. Ona je među 40 žena u Hrvatskoj koje su prošle novu metodu carskog reza.

- Očekivala sam klasičan carski rez, no liječnici su mi ispričali sve o novoj metodi, francuskom carskom rezu. Pitali su me što mislim o tome i želim li roditi na taj način. Kad sam čula sve što su imali za reći, odmah sam pristala, prisjeća se Mirela. Francuski carski rez novost je u hrvatskoj medicini, a izvode ga jedino liječnici u Vinogradskoj.

- Lani na FIGO, najvećem svjetskom kongresu ginekologa i opstetričara francuski porodničari imali su prezentaciju o svojoj metodi poroda carskim rezom. Zainteresirao sam se, stupio u kontakt s njima, a oni su me pozvali u Pariz da detaljnije proučim postupak. Kad sam stigao, proučio sam ovu tehniku koja je potpuno drugačija od standardne, priča nam dr.sc. Ozren Grgić (41), subspecijalist fetalne medicine i porodništva u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu.

Pojašnjava kako pojam ekstraperitonealne tehnike carskog reza nije nepoznanica jer se u medicini koristila do prije 80 godina, no klasični carski rez je komotniji i jednostavniji za liječnike pa su zanemarili ekstraperitonealnu tehniku. No francuski specijalisti unijeli su neke nove elemente u staru metodu te je učinili suvremenom i svakako humanijom varijantom.

- Preuzeli su najbolje od različitih specijalizacija kirurgije i od 1996. godine prvi su u svijetu pristupili carskom rezu na ovaj način. Konkretno, od vaskularnih kirurga preuzeli su metodu reza ovojnice ravnog mišića trbuha koju izvode uzdužno u smjeru vezivnih vlakana, a ne kao u klasičnom carskom rezu poprečno. Rezultat je brži oporavak nakon operacije gdje žene ustanu i hodaju već za par sati. Od urologa su preuzeli ekstraperitonealni pristup maternici, a kardijalni kirurzi su zaslužni za kružno šivanje reza jer oni tako zatvaraju rupe na srcu i pokazalo se učinkovitim, a i maternica je glatki mišić. Rezultat je lakše i kvalitetnije zarastanje stijenke maternice. I na kraju su od estetskih kirurga preuzeli aplikaciju ljepila za tkivo koje se nanosi na mjesto reza čime se smanjuje mogućnost nastanka velikih ožiljaka i nema razgradnje konaca, nego se ljepilo razgradi bez posljedica i oštećenja tkiva u roku od desetak dana, kazao je dr. Grgić.

On je na edukaciju u Pariz i Versailles išao s kolegom dr. Marijom Čukeljom, a naučeno su prenijeli u Zagreb.

- Carski rez je operacija koja podrazumijeva ulazak kirurga kroz kožu, potkožno tkivo, ovojnicu (fasciju) ravnog mišića trbuha, ravni mišić trbuha, potrbušnicu (vreću u kojoj se nalaze svi trbušni organi) te na kraju stijenku maternice. Rez je velik i operacija traje oko pola sata te se izvodi rutinski u svakom rodilištu. No za francuski carski rez, čije je trajanje jednake duljine, prvi put sam se ozbiljno oznojio dok sam ga dovršio, a vjerujem kako će isto biti i kad ću ga raditi po 500.-ti put, nasmijao se liječnik.

Koža i potkožno tkivo se u obje metode otvaraju na isti način, rezom skalpela. Rez je u francuskoj verziji nešto manji, a veličina treba biti tolika da može proći djetetova glava. Sljedeća razlika nastaje u otvaranju fascije mišića trbuha gdje se kod klasične metode koristi poprečni rez, a kod francuske uzdužni. Nakon toga francuska metoda podrazumijeva da se samo jedan ravni mišić trbuha samo razmakne, bez rezanja tetivne ovojnice na koju se hvataju svi mišići trbušne stijenke koja se prereže kod klasične metode. Mokraćni mjehur se naslanja na maternicu, pa se kod francuske metode on samo odmakne i dolazi se do maternice bez otvaranja trbušne šupljine. Nema katetera kao kod klasične metode, pa je manji rizik od uroinfekcije. Zatim se zareže maternica, te se kontrolom tlaka u trbušnoj šupljini simulira porod slično kao kod vaginalnog porođaja gdje se beba probija iz maternice kroz rez prema van. Kod klasičnog carskog reza operacija se izvodi u spinalnoj ili općoj anesteziji, a oporavak podrazumijeva lijekove protiv bolova i ograničeno kretanje dugo vremena do zarastanja rane. Kod francuskog carskog reza žena rađa uz spinalnu i epiduralnu analgeziju te pritom pomaže porodničaru.

- Naime, dobije malenu cjevčicu kroz koju u trbušnu šupljinu na upuhuje zrak prateći tako prirodni ritam porođaja. Dijete zbog toga lakše izlazi kroz minimalni rez, manji od onoga kod klasičnog carskog reza. Dodatno, u Francuskoj žena nema paravan ispred sebe nego promatra kako rađa, a na porodu su prisutni i očevi. Kod nas to još nije moguće, ali radimo na tome da jednog dana i to omogućimo našim rodiljama, pojasnio je dr. Grgić.

- Meni je ovo bio prvi porod, pa nemam iskustava kako to izgleda inače. Mogla sam jedino usporediti iskustva mojih prijateljica jer većina ih je rodila klasičnim carskim rezom. U pripremi ima razlike. Klizmu dobijete dan ranije, ali tog jutra kad sam išla na porod ja nisam dobila kateter i to mi je super. Došla sam u salu, legla na stol i dobila anesteziju u infuziji. Osjećaj je kao kod zubara. Znate da se nešto zbiva, ali nemate pojma što. Nisam ništa osjetila od struka prema dolje. Pred licem imate paravan, i to mi je super jer nisam tip za gledanje takvih stvari, objasnila je ona dodajući kako joj je sestra desetak minuta nakon što je epiduralna počela djelovati pružila malenu plastičnu puhaljku.

- Kroz to pušete zrak kad vam kažu kako bi se simulirali trudovi. Ubrzo sam čula da je Elly stigla, zaplakala je, kratko su mi je donijeli uz lice da poljubim, a potom su je odnijeli dok me ne zašiju. U intenzivnoj sam ustala čim je anestezija prestala djelovati, već nakon dva sata. Otišla sam na toalet, a potom sam napravila krug po bolnici. Čak sam zaplesala pred kirurgom kako bih mu pokazala da sam dobro, smije se ona pojašnjavajući kako je oporavak bio idealan. Dobila je tablete protiv bolova, no kaže da ih je bacila već nakon dva dana jer nije imala takve tegobe i osjećala se sjajno. Tijelo joj se oporavilo kroz dva tjedna, a tada se već osjećala kad da nije bilo ništa.

- Na kontroli nakon dva mjeseca u bolnici rekli su mi da sve izgleda super. Kad usporedim svoj ožiljak s onim drugih cura koje su bile na carskom, moj je nešto manji. No ovo je bio idealan porođaj i opet bih sve ponovila, zaključila je. Metoda je namijenjena samo onim ženama koje bi ionako morale na carski rez, a ne trudnicama koje su sposobne bez komplikacija roditi vaginalno. Dodatno, iz bolnice se vraća kući već nakon 3 dana, a ne kao što je običaj da u nekim bolnicama nakon carskog reza ostaju i do sedam dana. Pritom, ukoliko nešto tijekom porođaja krene krivo i situacija postane ugrožavajuća za majku ili dijete, kirurg uvijek može bez problema proširiti rez i napraviti klasični carski rez.

- Osim što je metoda fizički i medicinski gledano poštednija za rodilju, ima i značajan psihološki učinak jer žena aktivno sudjeluje u činu poroda. Rezultat je i činjenica da žene koje su rodile na ovaj način imaju manji postotak postpartalne depresije u odnosu na one koje su rađale klasičnim carskim rezom, istaknuo je dr. Grgić. Početkom rujna francuski kolege su gostovali u KBC Sestre Milosrdnice kako bi dodatno educirali liječnike o ovoj metodi, a slična metoda se u svijetu izvodi u Grazu, Nici, Parizu, Brusselsu te Tel Avivu redovno, dok se u Kini, SAD-u, Turskoj ili Australiji izvodi sporadično.

