Nakon liječenja glaukoma, ženi su tetovirali oči i poboljšali vid

Britanka Mandy Liscombe (63) prije tetovaže jedva je mogla voziti, a sad kaže da se preporodila. Naime, liječnici su joj posebnom tintom tetovirali očnu jabučicu.Tinta djeluje poput sunčanih naočala kako bi zaštitila njezin osjetljiv vid. Ona je prva u Walesu kojoj je država na svoj trošak odobrila zahvat.

Zbog liječenja glaukoma u prošlosti je išla na laserske operacije, ali učinka je samo dodatno oštetio njezin vid. Svjetlost joj je počela uzrokovati snažne bolove. Liječnici su iskušali različite metode liječenja koristeći obojene leće, no ništa nije pomoglo.

Foto: Swansea bay university health board

- Glaukom je povišeni očni tlak. On se najčešće liječi kapima. Postoji puno vrsta kapi i različite terapije i to je obično dovoljno. No kod pojedinih pacijenata razviju se maligniji oblici glaukoma koji se moraju rješavati laserom ili kirurški.

To je opasna bolest koja, ukoliko se ne otkrije na vrijeme i ne liječi, vodi do sljepoće. Problem je što nema simptoma, pa pacijenti uglavnom ni ne znaju da su oboljeli, nego tek na oftalmološkom sistematskom pregledu otkriju o čemu je riječ, a tad već imaju oštećeno vidno polje, kazala je dr. sc. Liana Ritz Mutevelić, dr. med., oftalmolog iz Poliklinike za oftalmologiju i estetsku medicinu dr. Ritz.

Ističe kako je riječ o bolesti koja se obično pojavljuje nakon 40. godine života i u starijoj životnoj dobi, pa je stoga vrlo važno redovito kontrolirati vid. Liječnici još ne znaju što uzrokuje pojavu bolesti, no poznato je da su u povećanom riziku srodnici u čijoj je obitelji već bilo bolesti.

- Stoga pozivam sve da se redovito kontroliraju, istaknula je dr. Ritz.

Foto: Dreamstime

S tom se dijagnozom susrela i Mandy, a nakon neuspješnih terapija susrela se s oftalmologom Mariom Saldanhom. Trpjela je pet godina, a on joj je jednostavno ponudio da joj injektira tintu za tetovažu u rožnice.

Nakon zahvata u bolnici Singleton u gradu Swansea, gospođa Liscombe kazala je da joj je to promijenilo život.

Foto: Swansea bay university health board

- Svjetlo mi je smetalo dok sam gledala televiziju ili tijekom posjeta kazalištu i kinu. Nekad sam imala osjećaj da ne mogu voziti po mraku zbog sigurnosti. Vozila sam rano tijekom jutra kako bih išla na posao ili vozila unuke. No ako bi me zabljesnula svjetla, ništa nisam vidjela, kazala je novinarima.

Tijekom liječenja glaukoma imala je operaciju na očima, a kao posljedica pojavila joj se fotosenzibilnost.

Problem je sve više utjecao na svakodnevni život, pa se više nije usudila sjesti za volan. Drugi liječnici su joj savjetovali da nosi naočale s pobojanim staklima. Pokušala je, no kaže kako nije bilo nikakve razlike.

Pokušala je i s pobojanim lećama, no nije ih mogla tolerirati. Nakon pet godina problema, konačno je susrela Maria.

Foto: dreamstime

Objasnio joj je da je problem u činjenici što svjetlost u njezino oko ulazi dvaput - prvi put kroz zjenicu, a drugi put kroz umjetne otvore nastale zbog lasera.

Saladanha je kazao kako kirurzi tradicionalno koriste tintu u blokiranju abnormalnosti rožnice. No za razliku od kože, rožnica nema pigment koji bi prihvatio tintu i uvijek je u takvim zahvatima bila riječ samo o privremenim rješenjima koja se moralo ponavljati.

Foto: Dreamstime

- Za gospođu Liscombe koristili smo sićušan skalpel koji je stvorio džep u središtu rožnice, iznad mjesta gdje je imala lasersku operaciju. Unutra smo stavili sloj tinte za tetovažu i zatvorili džep.

To je kao da imate filter na inače čistom prozoru, no taj filter ne utječe na vid. Odmah je počelo djelovati, pojasnio je liječnik. Mandy je najprije išla na zahvat na desnom oku prije dvije godine jer je na njemu situacija bila puno teža.

Foto: Flickr

- Kad se konačno moja zjenica raširila, odmah sam osjetila olakšanje. Liječnik je mislio da će sad teret biti veći na drugom oku, a ja sam zapravo na to oko počela škiljiti dok se drugo ponašalo normalno. Sad kad sam riješila i to drugo oko, osjećam se sjajno, kazala je.

To je prva takva operacija u Walesu, a Saldanha je napisao članak o postupku kako bi i drugi liječnici mogli iskušati njegovu učinkovitost.

Kirurška operacija ovog tipa ipak se ne može zamijeniti za tetovažu bjeloočnice koja je opasna i može izazvati komplikacije s vidom pa čak i sljepoću.