Nakon osam godina i snimanja filmova, ‘kralj’ se vratio glazbi

Tog 31. srpnja 1969. godine bilo je prošlo već osam godina da “Kralj Rock and Rolla” nije nastupao uživo jer je snimao filmove te mnogi više i nisu računali na to da ima što ponuditi publici. No od trenutka kad je stao na pozornicu izložbene dvorane novootvorenog Hotela International u Las Vegasu, u kojoj se okupilo oko 2200 ljudi koji su znatiželjno platili ulaznicu, vratio se među zvijezde, zaradivši ovacije već nakon prvoga glazbenog broja.

