'Nakon smrti nije bilo tunela ni svjetla, samo beskonačan mir'

Iako zna što znači ostati bez svijesti zbog niske razine šećera u krvi, nakon čega obično osjeća strah, tjeskobu i paniku, Jim je ovo iskustvo opisao drugačije

<p>Jim je doživio iskustvo bliske smrti, a srce mu je stalo na kratko vrijeme. Inače je dijabetičar. Za istraživačku zakladu Iskustva bliske smrti opisao je osjećaj koji je doživio u tom kratkom periodu:</p><p>'Nepravedno je reći da sam samo osjetio smirenost. Niska razina šećera u krvi, nakon što se svijest povrati, proizvodi intenzivne osjećaje tjeskobe, zbunjenosti, straha i panike. Ništa od toga nisam osjetio. Potpuno suprotno. Nikad nisam osjetio takav mir, smirenost, toplinu i ljubav u svom životu. </p><p>Nije bilo tunela, svjetala niti mi je život prolazio pred očima. Ono što sam ja iskusio bila je prisutnost koja me je uvjeravala da će sve biti u redu. </p><p>Nije to bio glas već više kao telepatska poruka, ali koja je bila jasna kao i sami glas. Uvjerila me i pustila me s mirom. </p><p>Snažno vjerujem da mi je viša sila komunicirala tu poruku.'</p><p>Tada se Jim vratio u svoje tijelo. Neki istraživači vjeruju da njegovo iskustvo nije jedinstveno te da je povezano s navalom moždane aktivnosti kada se život gasi. </p><p>To su zaključili istraživači sa Sveučilišta Michigan kada su inducirali srčani zastoj kod štakora dok su istovremeno nadzirali njihovu moždanu aktivnost.</p>