'Nakon više od 15 godina braka odlučili smo se za otvorenu vezu i grupni seks. Sad smo sretniji'

Ova priča počinje s Claire, koja je bila jedna od mnogih Jackovih ljubavnica. Upoznali su se putem aplikacije za spojeve. Ona je bila u tridesetim godinama, imala je uspješnu karijeru, ali bila je sama. Oporavljala se od prekida veze. Jack je tad bio u kasnim 30-ima i u otvorenom braku.

Vidjela je njegov profil i pomislila: 'Baš je zgodan'. Počeli su se dopisivati.

- Bio je u braku i vrlo transparentan kada je u pitanju otvorena veza sa svojom suprugom. Što se mene tiče, u to sam vrijeme bila uronjena u svijet spojeva i nekako me privlačila činjenica da je bio u otvorenoj vezi. Govorio je vrlo jasno o svojoj situaciji i to mi se svidjelo - prisjetila se.

Nakon par tjedana dopisivanja dogovorili su spoj. Upoznali su se u ugodnom baru u susjedstvu i postali intimni.

- On je od početka bio tako pun poštovanja. Nikad ništa nije forsirao - dodala je.

Nastavili su se viđati narednih četiri mjeseca, a ona se, kaže, divila njegovom odnosu sa suprugom Sophie.

- Emocionalna inteligencija koja vam je potrebna da to postignete i komunikacijske vještine, to je zapravo inspirativno - prokomentirala je.

Njihova veza je završila nakon što je Claire upoznala nekoga s kim je htjela biti u klasičnoj vezi, no ostala je u kontaktu s Jackom, ostali su prijatelji.

Iako je sad u ozbiljnoj vezi, razmišlja nakon nekog vremena partneru predložiti otvorenu vezu. Golicaju ju, priznaje, pomisao na intimne susrete s nekim novim, voli taj osjećaj uzbuđenja.

Foto: Allmoviephoto.com

'Vidjela je na tisuće parova ovakvih primjera'

Psihoterapeutkinja i terapeutkinja za parove Melissa Ferrari vidjela je na tisuće parova ovakvih primjera tijekom svoje karijere. Imala je, kaže, priliku razgovarati sa Claire, Jackom i njegovom suprugom Sophie. Promijenila im je imena za ovu priču kako bi im zaštitila identitet i poštedjela ih nekih neugodnosti, obzirom da puno ljudi još uvijek na otvorenu vezu ne gleda blagonaklono.

Pojasnila je zašto ljudi ulaze u otvorene veze.

- Za neke brak predstavlja sigurnost i udobnost koja im je potrebna, no opet žele iskušati nešto novo - rekla je.

- Jack i njegova supruga Sophie dobro se slažu u braku u kojem su danas 20 godina. Čini se da su jako zaljubljeni, stalno se povjeravaju jedno drugome tijekom razgovora i često jedno drugome dovršavaju rečenice. Oboje su u kasnim tridesetima. Vjenčali su se vrlo mladi i dobili četvero djece - ispričala je terapeutkinja.

Jack radi u IT-u za vladinu agenciju, a Sophie je zaposlena pola radnog vremena za nevladinu organizaciju dok u isto vrijeme studira.

- Oboje su srdačni i simpatični i doimaju se opušteno razgovarajući o svom neortodoksnom braku. Impresivno je gledati dvoje ljudi kako s takvom iskrenošću seciraju svoj odnos. Malo se parova može pohvaliti emocionalnom inteligencijom i samosviješću da budu toliko iskreni prema sebi, a kamoli prema svom supružniku - prokomentirala je terapeutkinja.

Foto: dreamstime/ilustracija

'Na otvorenu vezu odlučili smo se nakon više od 15 godina braka'

- U šali smo počeli razgovarati o pronalasku treće osobe za brak. S vremenom su šale prerasle u ozbiljan razgovor - prisjetio se Jack.

- Sophie se identificirala kao biseksualka i počeli su se voditi razgovori o tom dijelu njezina identiteta. Bilo je to nešto što smo znali, ali o čemu nismo razgovarali - dodao je.

- Jedne posebne noći sam pokrenula prilično intenzivnu raspravu o tome da je to nešto što stvarno želim istražiti - nadovezala se Sophie.

Nakon toga su se pridružili Facebook grupi posvećenoj poliamoriji i poigravali se idejom da u vezu uvedu treću osobu, no na kraju su zaključili da to neće ići jer oboje imaju različite 'tipove'. Umjesto toga, odlučili su upoznati nove ljubavnike/ljubavnice zasebno.

Krenuli su istraživati po stranicama za upoznavanje, i tako je sve krenulo. U početku nije bilo nikakvih unaprijed dogovorenih pravila, no to su brzo ispravili kad su shvatili koliko brzo neke stvari mogu postati problem.

- Kako smo oboje ušli u te prilično intenzivne odnose, odjednom se činilo da će nam određena pravila dati veću sigurnost, pa smo smislili gotovo stotinu pravila - objašnjava Sophie.

Nastojali su, kaže, pokriti sve osnove stvari i postaviti neke granice, na primjer, s novom osobom se smiju viđati određeno vrijeme, zabranjeni su ljubavni ugrizi ili ogrebotine od noktiju...

Međutim, sva ta pravila zakomplicirala su im život pa je ono što je trebalo biti zabavno i ugodno postalo neugodno. Počeli su se svađati. Ta su im pravila trebala pružiti neku sigurnost, ali to se nije dogodilo.

Tad su pojednostavili stvari, a ovo su neka od novih pravila: uvijek prakticirajte siguran seks, nedjelje su rezervirane za obitelj, nema dijeljenja imena ljubavnika i davanja do znanja drugoj strani kad će doći do prekretnice u tom odnosu...

Oboje su priznali kako je bilo trenutaka kada im se nije sviđala osoba s kojom je njihov partner izlazio, ali niti jedan od njih nije pokušao intervenirati.

- Postoji temeljni razlog za to. Ako bi se viđao s nekim, Sophie bi mi rekla da ne smijem viđati tu osobu, onda bi to oštetilo naš odnos, bilo bi ljutnje - objasnio je Jack.

Foto: Pixbay

'Imamo odvojene spavaće sobe, ali i dalje često spavamo zajedno'

- Sophie voli imati vlastiti prostor, a to znači da neće probuditi drugu stranu nakon kasnonoćnog sastanka. Čini se kao da su pronašli dogovor koji kod njih dobro funkcionira, ali to je sve rezultat pokušaja i pogrešaka - prokomentirala je terapeutkinja kojoj su sve to ispričali.

- Imati četvero djece, supružnika, raditi i izlaziti s više ljudi zahtijeva mnogo organizacije - priznali su oboje, ali napominju da njihova poliamorija donosi puno pozitivnih strana. Svatko od njih je pronašao vlastitu neovisnost i dobili su mogućnost u drugim ljudima pronaći ono što ne pronalaze kod partnera.

- Sophie treba puno više prostora, a ja trebam puno više ljubavi. Prije nego što smo se otvorili prema drugima, uvijek sam ja pomalo gušio Sophie. To je zapravo ta naša nekompatibilnost, a otvorena veza nam pomaže u boljem odnosu - kaže Jack.

- Uvijek smo imali jako dobar seks, oduvijek smo voljeli eksperimentirati - nadovezala se Sophie i otkrila da su iskušali i grupni seks na nekim organiziranim seks zabavama.

- Prilično je zabavno upoznati druge ljude, mislim da to čovjeka čini boljim - dodao je Jack prije nego što se Sophie nadovezala da seks s drugim ljudima ima još jednu dobru stranu, a to su novi trikovi koje potom njih dvoje koriste u spavaćoj sobi, prenosi au.rollingstone.com.

