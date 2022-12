Dovedite ženu do ludila: 'Evo kako i vi možete dulje izdržati u krevetu, meni je uspjelo!'

Kao tip koji prebrzo svršava, svojedobno sam bio uvjeren da će moj epitaf glasiti: 'Probao je i nije išlo'. Ponekad bih, naime, doživio vrhunac i prije nego što bih uspio skinuti bokserice, pa bih mogao zaboraviti na seks. To je dovelo do toga da izbjegavam izlaske te da se moj intimni život svede na poniženje i račune za kemijsko čišćenje odjeće, iskreno priznaje dr. Ian Kerner, seksualni terapeut i autor brojnih knjiga o tome kako poboljšati kvalitetu svog seksualnog života.

Kako se oko 40 posto muškaraca u životu susrelo sa sličnim problemom, pri čemu se preuranjena ejakulacija definira kao ejakulacija koja se dogodi unutar 60 sekundi od penetracije, jasno je da to mnogima može značajno pokvariti seksualni život.

No Kerner se nije predavao i u kasnim 20-ima pobijedio je problem, što je zapravo i utjecalo na to da izabere edukaciju za seksualnog terapeuta i počne pomagati ljudima sa sličnim problemom.

Evo četiri glavna savjeta za to da 'potrajete duže', koje je, kako kaže, Kerner i sam isprobao te opisao u knjizi 'Ona dolazi na prvo mjesto'.

Usavršite mini-orgazam ručno

Prakticirajte masturbiranje gotovo do točke ejakulacije, a zatim se zaustavite pred kraj. Muški orgazam sastoji se od dvije faze: faze emisije, kad sjeme ulazi u mokraćnu cijev, te faze ejakulacije, kada se ono izbacuje.

Dakle, želite doći do faze emisije, i do toga da se smanje kontrakcije zdjelice, kako bi se odgodila ejakulacija.

Naravno, potrebno je malo prakse da biste došli do toga da to možete ponoviti i tijekom seksa s partnericom, no bilo je i gorih stvari koje ste morali uvježbati u životu, zar ne?!

Neka vaš penis postane igračka

Namjestite se u položaj koji omogućava da stimulirate partnericu bez penetracije. Oboje lezite na bok tako da se gledate u oči, pa umjesto da penetrirate u partnericu namjestite penis između njenih nogu tako da laganim pomicanjem možete stimulirati njen klitoris i nježno ga pomičite naprijed-natrag, savjetuje dr. Ian Kerner.

Tako ćete stvoriti veći pritisak na onom dijelu penisa koji je manje osjetljiv, pa će vam trebati više vremena do vrhunca. Uz malo sreće, žena će prva doci do orgazma, čak i ako dođe do ejakulacije u roku od jedne minute.

Koristite sprej za odgađanje ejakulacije

Isprobajte sprej ili neki od gelova za odgađanje ejakulacije, koji se mogu nabaviti i bez recepta. U jednom istraživanju, 74 posto muškaraca koji imaju problema s prebrzom ejakulacijom i koristili su sprej na bazi lidokaina uspjeli su izdržati više od dvije minute, u usporedbi sa samo 22 posto među onima iz skupine koja je koristila placebo.

Dr. Kerner kaže kako postoje istraživanja koja su pokazala da sprej može pomoći da se seksualni odnos produlji i na 11 minuta, a dobro ga je isprobati tijekom masturbacije, te tako saznati koja je doza za vas učinkovita.

