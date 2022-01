Feferon koji ste umočili u šalicu tople čokolade, pa dali partneru da zagrize, kamenice na tanjuru za lagano uživanje uz razgovor i čašu, dvije crnog vina, ili malo anisa na kuhanim kruškama koje ste flambirali u konjaku - neki kažu da su to savršeni 'recepti' za to buđenje strasti i predivnu večer s partnerom. No, ako inače ne vodite računa o zdravoj prehrani i niste fit, malo je toga što može potpaliti žar i potaknuti bolju izvedbu, upozorava mag. nutricionizma Anja Bašnec, iz savjetovališta za prehranu Nutricionizam.hr.