Namirnice s najmanje kalorija

Iako ne postoji čarobna hrana bez kalorija, neke namirnice toliko su niskokalorične da ih, barem u teoriji, možete konzumirati tijekom cijelog dana bez značajnog utjecaja na tjelesnu težinu. Ipak, važno je naglasiti da jednolična prehrana može imati negativne posljedice na zdravlje. Dio namirnica s ovog popisa traži kratku pripremu, dok su druge ukusne već u svom prirodnom, sirovom obliku
Jabuke.
Jedna jabuka težine 100 grama ima oko 57 kalorija. Također sadrži oko tri grama prehrambenih vlakana.
| Foto: PROFIMEDIA
Rajčice.
Prosječna rajčica sadrži samo 22 kalorije. Bogate su antioksidansima, a njihov nizak kalorijski sadržaj posljedica je visokog udjela vode.
| Foto: juanjomenta
Jagode.
Jagode su iznenađujuće niskokalorične s obzirom na to koliko su ukusne. Jedna šalica jagoda (152 grama) sadrži oko 50 kalorija.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Luk.
Iako postoji više vrsta luka, svi imaju sličan kalorijski sadržaj. Prosječni srednje veliki luk (100 grama) sadrži približno 44 kalorije.
| Foto: pinterest
Klementine.
Klementine su bogate vitaminom C, a jedan plod (oko 74 grama) sadrži samo 35 kalorija.
| Foto: Photos
Paprika.
Paprika ima vrlo malo kalorija. Jedna šalica nasjeckane crvene paprike (150 grama) sadrži oko 46 kalorija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Mrkva.
Mrkva sadrži oko 53 kalorije po šalici (128 grama). Također je bogata beta-karotenom, koji se u tijelu može pretvoriti u vitamin A.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Bijele gljive.
Bijele gljive su ukusna namirnica koja sadrži samo 15 kalorija po šalici (70 grama).
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Papaja.
Papaja sadrži oko 55 kalorija po šalici (140 grama). Također je dobar izvor vitamina A i kalija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Lubenica.
Lubenica sadrži 46 kalorija po šalici (152 grama). Također je bogata vitaminom C.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Tikvice.
Tikvice sadrže samo 18 kalorija po šalici (124 grama).
Špinat.
Špinat je vrlo bogat vitaminom K i vitaminom A. U usporedbi s drugim lisnatim povrćem, sadrži i relativno mnogo proteina. Jedna šalica špinata (30 grama) ima samo sedam kalorija.
| Foto: Freepik
Šparoge.
Jedna šalica šparoga (134 grama) sadrži oko 27 kalorija, a bogate su folnom kiselinom i vitaminom K.
Celer.
Jedna puna šalica nasjeckanog celera (110 grama) sadrži samo 18 kalorija, što ga čini zdravom alternativom za međuobrok.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Šećerni grašak.
Šećerni grašak je ukusno povrće koje sadrži samo 41 kaloriju po šalici (98 grama).
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Cikla.
Cikla sadrži oko 31 kaloriju po šalici (91 gram) te je poznata po tome što pomaže u snižavanju krvnog tlaka.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Krastavci.
Krastavci su iznimno niskokalorični zbog visokog udjela vode. Jedna puna šalica nasjeckanih krastavaca (104 grama) sadrži samo 16 kalorija.
| Foto: Pixabay/Prijatelji životinja
Žuta repa.
Žuta repa (rutabaga) sadrži oko 50 kalorija po šalici (140 grama).
| Foto: DREAMSTIME
Cvjetača.
Cvjetača sadrži samo 25 kalorija po šalici (100 grama).
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Zelena salata.
Zelena salata, kako je dobro poznato, ima vrlo malo kalorija jer se uglavnom sastoji od vode. Jedna šalica salate (72 grama) sadrži tek oko 10 kalorija.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Brokula.
Jedna šalica brokule (91 gram) sadrži samo 31 kaloriju, ali čak 100 % preporučenog dnevnog unosa vitamina C.
| Foto: Canva
Rukola.
Pola šalice rukole (10 grama) sadrži samo tri kalorije. Također je bogata vitaminom K, kalcijem i kalijem.
| Foto: dreamstime/ilustracija
Kelj.
Kelj sadrži samo 34 kalorije po šalici (67 grama). Jedna šalica kelja osigurava i oko sedam puta više vitamina K nego što je prosječnoj osobi potrebno dnevno.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
Kupus.
Kupus sadrži oko 22 kalorije po šalici (89 grama).
| Foto: Copyrighted
Komorač.
Komorač sadrži oko 27 kalorija po šalici (87 grama).
Blitva.
Blitva je iznimno bogata vitaminom K i sadrži samo sedam kalorija po šalici (36 grama). Jedna šalica osigurava čak 374 % preporučenog dnevnog unosa vitamina K.
| Foto: DREAMSTIME
Prokulice.
Prokulice sadrže oko 38 kalorija po šalici (88 grama). Također su vrlo bogate vitaminom C.
| Foto: Marijan Sušenj/Pixsell