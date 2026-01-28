Obavijesti

ZDRAVA HRANA

Namirnice s najmanje kalorija

Iako ne postoji čarobna hrana bez kalorija, neke namirnice toliko su niskokalorične da ih, barem u teoriji, možete konzumirati tijekom cijelog dana bez značajnog utjecaja na tjelesnu težinu. Ipak, važno je naglasiti da jednolična prehrana može imati negativne posljedice na zdravlje. Dio namirnica s ovog popisa traži kratku pripremu, dok su druge ukusne već u svom prirodnom, sirovom obliku
Vegetables at a market stall
Jabuke. Jedna jabuka težine 100 grama ima oko 57 kalorija. Također sadrži oko tri grama prehrambenih vlakana. | Foto: PROFIMEDIA
