Namjerno kupio jeftin zaručnički prsten da ga zbog toga ostavi

Žena koja nije bila zadovoljna što joj je njezin 'dobrostojeći' zaručnik kupio 'jeftin i nekvalitetan zaručnički prsten' ubrzo je saznala da je to namjerno napravio jer ju je prevario i htio je bezbolno završiti vezu

<p>Anonimna žena na Redditu je podijelila svoju priču. U početku je tražila samo savjet kako se nositi sa svojim razočaranjem zbog prstena - za koji je sumnjala i da nema pravi dijamant.</p><p>Iako se premišljala hoće li svoje osjećaje zbog prstena priznati svom zaručniku, na kraju ga je ipak zamolila da razgovaraju. A, onda joj je on u jednom trenutku otkrio da je namjerno kupio loš i jeftin prsten kako bi nju mogao optužiti da je sponzoruša kada ona otkrije da je prsten loš i tako prekinuti vezu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (o zaljubljenosti):</p><p>- Željela bih samo jasno reći da ne očekujem prsten u vrijednosti plaće od tri mjeseca ili vjenčanje izvan naših mogućnosti. Međutim, ovo je komad koji ću nositi svakodnevno desetljećima, a u velikoj se mjeri smatra simbolom njegove ljubavi - napisala je i dodala da joj nije bilo važno hoće li na prsten potrošiti 1000 ili 100.000 dolara, ali prsten koji je dobila izgleda tako jeftino i vidi se da nije kvalitetan.</p><p>Dodala je i da joj je ranije kupovao skuplji nakit nego što je ovaj sad prsten bio.</p><p>Iako nije bila zadovoljna prstenom nije bila sigurna hoće li svoje nezadovoljstvo priznati svom zaručniku. No, naposljetku, uz podršku njenih pratitelja na Redditu, odlučila je razgovarati sa zaručnikom.</p><p>Tada je shvatila da je njihov odnos u jako lošem stanju što ona uopće nije shvatila.</p><p>- Dok smo večerali započela sam razgovor s njim o prstenu, a i prije nego što sam uspjela završiti, on je 'poludio'. Počeo je vikati: 'Konačno' i govorio je kako sam sve uništila čekajući tako dugo - napisala je i dodala da je prsten kupio od draguljara koji je imao loše kritike, samo kako bi je iznervirao i tako mogao optužiti da je sponzoruša i prekinuti vezu.</p><p>Ona je saznala da je on imao aferu s mlađom djevojkom, i da će ako prekine vezu ispasti loš od strane ostalih jer su nju svi voljeli pa je morao učiniti nekako da ona ispadne kriva.</p><p>Njezin bivši zaručnik rekao joj je kako je mislio da će steći simpatije prijatelja i obitelji ako saznaju da se ona žali na kvalitetu prstena.</p><p>Na kraju je naravno ostavila svog zaručnika.</p><p>- S pozitivne strane bar ne moram nositi više taj grozni prsten - zaključila je, a prenosi<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8553711/Cheating-man-buys-cheap-engagement-ring-fianc-e-break-him.html" target="_blank"> Daily Mail.</a></p><p> </p>