Stručnjaci otkrili jednu osobinu koja je zajednička varalicama

Ubrzani ritam svakodnevnog života donosi i doista nepredvidive prilike za prijevare, a postoji jedan pokazatelj koji mogućnost prevare stalnog partnera čini znatno vjerojatnijim - a to su primarno veći prihodi

<p>Preljubnici zarađuju prosječno 52.000 funti (što je oko 440.000 kuna) godišnje i vjerojatnije će biti muškarac, otkrila je nova studija.</p><p>Prema podacima prikupljenim od strane IllicitEncounters.com, vodeće britanske web stranice za pronalaženje partnera osobama u braku, broj bankara koji traže nedopuštenu ljubav online povećan je za 8 posto u odnosu na prošlu godinu.</p><p>Njihovo je istraživanje također pokazalo da gotovo polovica (45%) njihovih članova ima preljubničku vezu s nekim s kim surađuju.</p><p>Web stranica je provela niz anketa na 600 svojih članova i utvrdila da mali broj (jedan posto) zarađuje više od 1 milijun funta godišnje.S obzirom na to koliko vremena ispitanici rade, istraživanje je pokazalo da 29 posto radi 60-satni tjedan, 34 posto radi 40-satni tjedan i iznenađujuće 20 posto radi do 80-sati tjedno.</p><p>Prosječna zarada od 52.000 funti godišnje gotovo je <strong>dvostruko </strong>veća od nacionalnog prosjeka od 27.000 funti.</p><p>Podaci prikupljeni na web stranici također su pokazali da je 60.000 njihovih članova iz financijske industrije, a 65 posto su muškarci.</p><p>"Uspješni ljudi su rođeni <strong>radoholičari</strong>", pojasnio je glasnogovornik stranice <strong>Christian Grant </strong>za britanski <a href="http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/wealthy-people-cheat-more-poor-rich-infidelity-relationships-study-illicit-encounters-a8082476.html" target="_blank">Independent</a>.</p><p>"Žive svoje karijere, rade <strong>nevjerojatno dugo</strong>, a vrijednost karijere nadmašuje sve ostalo. To znači da im je jako dragocjeno vrijeme provedeno s voljenima.'</p><p>"Ali, oni su još uvijek ljudi. Još uvijek žele <strong>fizički odnos</strong>, ali kasni dolasci kući gdje pronađeš svog partnera kako već spava nije idealan, pa slijedi odnos s kolegom ili kolegicom."</p><p>Grant tvrdi da su razlozi zbog kojih se korisnici <strong>njihove usluge</strong> odlučuju baš za njih <strong>preljube </strong>zato što ne dolaze s emotivnom "prtljagom"</p><p>"Odnosi su isključivo fizički", rekao je.</p><p>"Naša stranica nudi fleksibilnu uslugu koja je <strong>idealna za zaposlene ljude</strong>, i nije iznenađenje vidjeti navalu na stranice kao Illicit Encounters."</p>