Namočite stari kruh i stavite u pećnicu - bit će finiji no ikad

Ako ste jučer ili prije dva dana kupili kruh koji niste stigli i koji vam se u međuvremenu malo osušio, nemojte ga bacati. Od njega ponovo možete dobiti fini hrskavi i topli kruh.

Postoji jednostavan način kako 'osvježiti' staru štrucu kruha. Treba vam malo vode, pećnica i stara štruca. Ovo je postupak, piše Reader's Digest:

1. Namočite kruh

Kruh stavite ispod kuhinjske slavine. Uključite vodu tako da lagano teče, nije bitno je li hladna ili topla voda. Stavite ustajali kruh ispod tekuće vode. Cilj je navlažiti koru, a da se unutrašnjost što manje namoči.

2. Ispecite kruh

Zagrijte pećnicu na 150 Celzijevih stupnjeva i stavite namočenu štrucu kruha direktno na rešetku. Niska temperatura će zagrijati preostalu vodu u štruci, uzrokujući parenje kruha unutar korice. Nakon pet minuta štrucu treba lagano stisnuti.

Cilj je dobiti štrucu kruha koja ima hrskavu koricu i daje malo otpora pri stiskanju. Kruh se treba peći do 15 minuta, ovisno o veličini štruce i tome koliko vode je prilikom močenja unutrašnjost popila.

3. Uživajte u finom toplom kruhu

Nakon ovog jednostavnog i kratkog postupka, kruh je topao i hrskav, što znači de nikad nećete morati baciti štrucu kruha jer se osušila.

A ako biste isprobali nešto novo, od starog kruha probajte jedan od sljedećih recepata.

Jela sa suhim kruhom:

Okruglice od kruha

Kruh izrežite na kockice. Propržite sitno nasjeckan luk da zažuti. Umiješajte kruh, dodajte peršin, jaje, kipuće mlijeko i prethodno nasjeckanu i poprženu pancetu. Dobro promiješajte. Dodajte brašna da sve poveže. Oblikujte okruglice i kuhajte deset minuta.

Krem-juha od bundeve

Sastojci: 250 g bundeve, 2 šalice povrtnog temeljca, 2 kriške kruha, mladi luk, ulje

Priprema: Ogulite bundevu ako je tvrda i narežite na kockice. Stavite u vodu i kuhajte pola sata. Zatim sve izmiksajte. Dodajte topli temeljac od povrća, zagrijte i začinite solju tako da okus bude slatkasto-slan. Poslužite s kockicama suhoga ili prepečenoga kruha i tanko narezanim mladim lukom.

Jaja u košarici

U kriški kruha čašom izrežite rupu. Na tavi zagrijte maslac, popržite krišku kruha s jedne strane, prevrnite, u sredinu ubacite jaje i pržite na laganoj vatri dok se jaje ne ispeče. Prema potrebi dodajte još maslaca.

