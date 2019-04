Napao ju rak dojke pa opasna infekcija, a onda rak štitanjače

Kristin Moya Polanco (25) je kvržicu napipala u siječnju 2016., no mislila je da nije ništa bitno. Tad je imala 22 godine. No kako su mjeseci prolazili, počela se debljati i brzo umarati. Do lipnja, kvržica je narasla na veličinu teniske loptice pa je ipak odlučila otići liječniku. Svi su nalazi potvrdili kako je riječ o raku dojke.

Bolest je u samo dva tjedna toliko uznapredovala da su je poslali na agresivnu kemoterapiju i dvostruku mastektomiju, kirurško odstranjenje obje dojke. Bolest se proširila na limfne čvorove.

Operacija je bila uspješna i ona se već počela oporavljati, no mjesec dana poslije zarazila se stafilokokom. Infekcija se razbuktala u lijevoj dojci. I taj je problem riješila, da bi joj osam mjeseci poslije rekli kako sad ima rak štitnjače.

Američko društvo za rak navodi kako je svaka osma Amerikanka u riziku da tijekom života dobije karcinom dojke. Pretpostavljaju da će u ovoj godini dijagnosticirati najmanje 268.000 novih slučajeva, a više od 41.700 ljudi će umrijeti od raka dojke. To je drugi uzrok smrtnosti kod žena, a na prvom mjestu je rak pluća. Kod muškaraca rak dojke se pojavljuje u manje od jedan posto slučajeva.

Kako bi dobila bitku sa svojim karcinomom, Kristin je osam tjedana išla na kemoterapiju da smanji tumor, a zatim na dvostruku mastektomiju kako se bolest ne bi proširila. Zbog kemoterapije je stalno bila umorna i osjećala je mučninu, a morala je dodatno ići na tretmane kojima su joj podizali razinu bijelih krvnih zrnaca, pa je osjećala bolove i u kostima.

- U jednom trenutku nakon trećeg tretmana, bilo mi je nemoguće hodati. Morala sam se pogrbiti kao starica i bila sam spremna odustati. Obitelji sam rekla da je vrijeme da me puste - kazala je priznajući kako se teško nosila i s činjenicom da joj je otpala kosa, koža ju je boljela na dodir, a zbog steroida je dobila višak kilograma.

- Do kraja kemoterapije otpale su mi obrve i trepavice, a Netflix mi je bio jedini prijatelj - napisala je na Facebooku. Kad je u veljači 2017. godine otišla na dvostruku mastektomiju, tumor se smanjio na četvrtinu. Kirurzi su joj umjesto dojki postavili privremene implantate koji su trebali istegnuti kožu dok joj rane ne zacijele, a zatim je trebala dobiti prave implantate, piše Daily Mail.

No nekoliko dana nakon operacije biopsija je pokazala da su joj u tijelu još prisutne stanice raka.

- Nakon tako teške borbe u kojoj sam izgubila kosu i obje dojke, bolest se nastavila širiti. Osjećala sam se poraženo - napisala je.

Mjesec dana nakon operacije, njezina je majka primijetila kako joj je koža na mjestu lijeve dojke počela poprimati ljubičastu boju, kao da se stvarala masnica. Uslijedila je visoka temperatura. Liječnici su rekli da se zarazila bakterijom stafilokokom.

Bakterija živi na koži i u nosu te kod zdravih ljudi ne stvara probleme. No ako uđe u tijelo kroz ranu ili kirurški rez, napada krvotok, kosti, zglobove i organe te može dovesti do smrti.

- To je svim kirurzima noćna mora jer što god poduzeli, incidencija je između jedan i tri posto. Naime, dojka nije čist organ, ima bakterije u kanalićima i koža ima svoje bakterije, tako da uvijek poduzimamo sve moguće mjere da smanjimo mogućnost infekcije. Mjere su pranje operacijskog polja, primjerna perioperacijskih antibiotika, mijenjanje rukavica nekoliko puta tijekom operacije, a pogotovo kad se implantat prima u ruku. Tada se obavezno uzimaju nove rukavice, i jako se pazi da implantat ima što manje kontakta s okolinom dok ne uđe u tkivo - objašnjava prof.dr.sc. Rado Žic, dr.med., jedan od vodećih stručnjaka iz područja plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije koji se na KB Dubrava godinama, među ostalim, bavi rekonstrukcijom dojki nakon mastektomije.

Objašnjava nadalje kako se svi postupci predostrožnosti provode upravo kako bi se spriječile infekcije koje su moguće nakon svakog kirurškog zahvata. U Americi, navodi njihov Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, tijekom 2017. godine stafilokokom se zarazilo oko 119.000 ljudi, a infekcija je ubila oko 20.000 ljudi.

- Stafilokok je bakterija koja se nalazi na koži, no postoje i bolnički sojevi te bakterije, tzv. MRSA stafilokok, koji postane rezistentan na antibiotike. Te bakterije sad ima sve više i izvan bolnica, čak i u normalnoj populaciji koja nije u bolnici. S obzirom na rezistenciju mora se liječiti rezervnim i skupljim antibioticima, liječenje je dugotrajnije i ne zna se koliko će trajati. Kako bismo to izbjegli, mi u Hrvatskoj našim pacijenticama preventivno prije operacije dajemo antibiotik koji pokriva veći spektar bakterija, pa je kod nas pojavnost infekcija ipak manja nego u SAD-u. U slučaju infekcije morate maknuti implantat, pričekati najmanje šest mjeseci dok se upala ne povuče i onda opet ići na rekonstrukciju nakon smirivanja - kazao je dr. Žic.

Kristin je uspješno izliječila svoju infekciju jer je dobila antibiotike na vrijeme. Operirali su je i izvadili privremene implantate, no ona je bila u jako teškom stanju.

- Najprije rak, a sad me bakterija pokušava ubiti - prisjeća se svojih misli. U lipnju 2017. godine konačno je otišla na rekonstruktivnu operaciju u kojoj su joj ugradili prave implantate, a mjesec dana poslije otišla je na još 30 ciklusa zračenja kako bi ubili preostale stanice raka u tijelu.

Samo nekoliko mjeseci poslije, stigla je nova dijagnoza: rak štitnjače. Studije koje su znanstvenici provodili tijekom 2018. godine pokazale su kako žene koje su preboljele rak dojke imaju povišeni rizik razvoja raka štitnjače. Ona se uklopila u tu strašnu statistiku. No nije se željela osjećati poraženom nego je ušla u tu bitku računajući da je preživjela i teže situacije. Kaže da još osjeća posljedice te bitke. U prosincu su joj odstranili štitnjaču i sada uzima hormone koje štitna žlijezda inače otpušta. Na nekim mjestima joj nije narasla kosa, još ima omaglice i vrtoglavice te napade topline.

No u veljači ove godine udala se za dugogodišnjeg dečka Louisa koji joj je pomagao i bio uz nju tijekom njezine bitke s rakom. Nedavni nalazi pokazali su da se izborila za zdravlje te da nema više karcinom.

- Osjećam se zdravo. Svaki ožiljak na mom tijelu podsjeća me koliko sam snažna. Pokazala sam raku tko je ovdje šefica - zaključila je.