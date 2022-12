Naplaćuje svojoj djeci i unucima božićnu večeru: 'Ako netko ne plati, jednostavno nije pozvan'

Caroline Duddridge (63) je uvela blagdansku tradiciju za kakvu mnogi još nisu čuli, a neki je čak nazivaju 'okrutnom'. Naime, ona svojoj obitelji naplaćuje božićnu večeru, a toga nisu pošteđeni niti unuci.

Ona je udovica u mirovini koja ima petero djece i šestero unuka. Odraslima naplaćuje obrok do 18 dolara (oko 130 kuna). Djeca starosti 3 do 12 godina plaćaju 6 dolara (oko 43 kune), a najmlađi unuci po 2 dolara (nešto više od 14 kuna).

Ženskim članovima obitelji naplaćuje manje od 18 dolara 'jer imaju obitelji i ne rade puno radno vrijeme'.

- Odem pogledati svoj bankovni račun da provjerim tko je uplatio za božićnu večeru - rekla je i napomenula da one koji su to zaboravili ode podsjetiti.

- Podsjetim ih da ispoštuju datum plaćanja do 1. prosinca - dodala je.

Njezina djeca su stara 37, 34, 32, 29 i 24 godine i naviknuta su na 'telefonski poziv - podsjetnik'.

- Znam svaki put da će neki od njih zapomagati i govoriti isprike poput 'Plaća mi nije stigla', 'Moj bankovni račun je zamrznut' ili 'Mogu li pričekati još jedan tjedan?'. Ali na kraju ću od njih dobiti novac za taj obrok - ispričala je.

Kaže da je božićnu večeru počela naplaćivati 2016. godine i od tada je to postalo dio obiteljske tradicije.

- Najbliži rođaci su se već naviknuli na to. Neki bi ljudi mogli pomisliti da je grubo uvesti 'porez na obroke za djecu', ali to je važna životna lekcija. Stariji unuci vole pokušati zaraditi dio svog novca nazad pa mi nude pomoć, i ja se tome divim - nastavila je.

Pojasnila je zašto to radi, osim iz edukativnih razloga

- Primam oko 1200 dolara (oko 8600 kuna) mirovine kao udovica. Znam sate i sate provoditi u trgovinama u potrazi za najjeftinijim i najboljim ponudama, posebno s obzirom na to da su cijene namirnica skočile u nebo ove godine. Svakog tjedna je moj proračun za hranu sve manji, kupujem manje pa moram taktizirati kod kupovine sastojaka za pripremu večere za svojih 12 gostiju - ispričala je.

Suprug joj je preminuo 2015. godine što je, kaže, prepolovilo njezine prihode.

- Kao mnoge mame i bake, koje uvijek spremaju božićnu večeru, nisam mogla snositi sve, i troškove kupnje svih darova i božićne večere. Brinula sam da ću novu godinu opet provesti u dugovima, otplaćujući sve to - nastavila je.

Kako bi sama sebi pomogla oko božićne večere, rekla je svojoj djeci da pokreće 'božićnu staklenku za donacije', tražeći od svoja dva sina da ulože oko 2 dolara tjedno, a od kćeri oko 1 dolar tjedno, ali to nije funkcioniralo pa je staklenka uglavnom zjapila prazna.

- Bilo je tjedana kad su svi ubacili novac, pa tjedana kad su neka od djeca to zaboravila ili nisu imala sitno. Završilo je tako da je dio moje djece davao više, a dio manje, i uvijek je bilo svađa zbog toga - prisjetila se.

Na kraju se riješila staklenke i umjesto toga uvela 'fiksnu cijenu večere' kako bi sve bilo pošteno. Za to što plate kao prvo imaju pravo glasa kod izbora što će se jesi i piti ili mogu tražiti pripremu nekih prilagođenih jela za pojedince.

- Večera obično uključuje, između ostalog, i vino, bezalkoholna pića, božićni puding, božićne krekere, orahe i sir, kao i tradicionalne dekoracije stola. Sva djeca i unuci, također, dobiju zadatke što se tiče posluživanja jela - kaže Caroline i dodaje da, ako netko od njih ne plati na vrijeme, jednostavno ga ne pozove na večeru.

- Znam da će mnogi ljudi kritizirati naplaćivanje božićnog obroka, ali meni to ne smeta. To nije pohlepa za novcem, već planiranje proračuna i pravedno raspoređivanje troškova između svih za tim stolom - pojasnila je.

- Očekivati da će jedna osoba platiti cijeli obrok i pripremiti ga, pospremiti, trošiti grijanje i struju je previše - dodala je.

Napominje da jako voli Božić, ali svi ti troškovi i drama oko svega su iscrpljujući. Kaže u šali kako nekad poželi da se Božić slavi dva puta u deset godina.

- Znam da se neke mame osjećaju krivima ako ne naprave sve same, osiguraju pun blagdanski stol o svom trošku, ali ja sam praktična. Volim radost Božića i cijele obitelji zajedno, ali to je postalo previše komercijalno. Lijep obiteljski obrok i dar napravljen s ljubavlju je sve što trebam - zaključila je, a prenosi New York Post (na linku možete pogledati kako Caroline izgleda)

