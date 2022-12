Pohvalila se da je lijepo okitila drvce, ali...: 'Izgleda kao da ga je Grinch stavio u tornado'

Volim Božić i ne mogu biti sretnija nego sada kada sam gotova s ukrašavanjem moje najveće kreacije, napisala je žena imena Amy u grupi 'Magical Holidays of Christmas' na Facebooku uz fotografiju božićnog drvca koje smatra 'najljepšim ikad'.

POGLEDAJTE VIDEO otvorenje Adventa u Zagrebu:

Obilato ga je ukrasila, šarenila ne nedostaje, no nisu svi podijelili njezino oduševljenje. Neki su čak bili toliko neugodni da su njezinu božićnu jelku nazvali 'odvratnom', što zapravo samo govori o karakteru osobe koja je to napisala.

Zna se da je ljepota u oku promatrača, ono što je nekome lijepo, drugome nije - i obrnuto. To je nešto o čemu nema smisla raspravljati, a posebno ne vrijeđati nekoga. Istina, njezino drvce je posebno i osebujno, no nju i njezinu obitelj čini sretnima, i to treba poštovati.

Foto: Facebook

Ovo su neki od negativnih komentara na njezinu objavu:

Mnogima se njezino drvce svidjelo, ovo su njihovi komentari:

