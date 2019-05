Napokon ćemo znati odakle je došlo mlijeko i gdje je pakirano

Zemlja podrijetla mlijeka: Hrvatska, piše na kajmaku Euro milka iz Beloslaveca, maloga mjesta na sjeveroistoku Zagrebačke županije. Takvi bi podaci o podrijetlu sirovine od 1. travnja sljedeće godine trebali pisati i drugdje.

- Ako je na hrani navedeno podrijetlo, razlikuju li se njezino i glavnog sastojka, proizvođač će morati napisati odakle je glavni sastojak. No može navesti samo da se razlikuju podrijetlo hrane i glavnog sastojka - rekli su u Ministarstvu poljoprivrede.

Dodali su da na mlijeku proizvedenom u Hrvatskoj od sirovog mlijeka izvan Hrvatske, ako ima istaknuto hrvatsko podrijetlo, morat će istaknuti i podrijetlo sirovog mlijeka.

Ne dovoditi u zabludu

Na primjer: Zemlja podrijetla mlijeka: Mađarska ili Zemlja podrijetla mlijeka: EU ili navesti informaciju da sirovo mlijeko nije iz Hrvatske. Napominju da istakne li netko podrijetlo izjavom ili oznakom, poput crveno-bijelih kvadratića ili zastave, mora navesti i podrijetlo glavnog sastojka ako nije jednako kao hrane. I po sadašnjim propisima podrijetlo treba navesti ako bi izostavljanje moglo dovesti potrošača u zabludu.

- Glavni sastojak čini više od polovine te hrane ili ga potrošači dovode u vezu s nazivom. Kod složenih proizvoda, poput lazanja s mesom, određivanje glavnog sastojka ovisit će o zastupljenosti tjestenine, odnosno mesa u njima. No proizvođač može odrediti sastojak koji potrošači uobičajeno dovode u vezu s tom hranom kao glavni - objašnjavaju iz ministarstva te dodaju da treba pošteno informirati uzimajući u obzir i prezentaciju etikete te potrošačevu percepciju sastojka koji dovodi u vezu s nazivom hrane.

- Označavanje podrijetla glavnog sastojka inicirali su Francuzi koji imaju dovoljno mesa - pojasnio nam je razloge novih oznaka Branko Bobetić, direktor Gospodar

Izuzeci od pravila

Primjena novih pravila označavanja počinje od 1. travnja 2020., no hrana stavljena na tržište ili označena prije toga smjet će se još prodavati.

- Do donošenja posebnih pravila neće se primjenjivati na proizvode koji imaju zaštićenu oznaku izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta ili registrirane žigove koji sadrže navod o podrijetlu - dodali su iz ministarstva.

Znači da pršut koji ima hrvatsku oznaku zemljopisnog podrijetla može biti i od uvoznog buta, no zasad to neće morati napisati.

