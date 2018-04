Napokon imamo odgovor zašto žene stenju za vrijeme seksa

Sve što trebate napraviti je pogledati prikaz gotovo bilo kojeg ženskog orgazma na zaslonu pametnog telefona ili kompjutera da biste dobili ideju o tome kako bi žena "trebala" reagirati tijekom seksa. Od hita "Kad je Harry sreo Sally" do serijala "Seks i grad" i bilo kojeg pornića, žene u zanosu strasti ne samo da glasno otkrivaju svoje zadovoljstvo, već ono poprima i pomalo patnički prizvuk - oplakivanja radosti.

No je li to samo kinematografski prikaz ili stvarno 'ima nešto' u bučnom seksu?

Upravo to su analizirali stručnjaci, a 2011. je ekipa znanstvenika sa Sveučilišta Lancashire izdala istraživanje na tu temu, tehnički poznatu pod nazivom "kopulatorna vokalizacija".

Foto: Thinkstock

U studiji su ispitali 71 ženu u dobi od 18 do 48 godina detalje o njihovom glasanju tijekom seksa. Otkrili su kako većina njih proizvodi zvukove u krevetu, no ne nužno dok doživljavaju orgazam. Umjesto toga, 66 njih je priznalo kako stenju da ubrzaju partnerov orgazam, dok 87 posto žena to čini da se osjećaju više seksi i samopouzdanije.

- Dok se ženski orgazmi najčešće postižu tijekom predigre, kopulatorna vokalizacija je na najvišem nivou prije i simultano s orgazmom muškarca - zaključili su istraživači. Osim toga, dodaju kako žene ubacuju glasanje kako bi smanjile "dosadu" u krevetu.

Stenju li žene samo zbog i za muškarce?

- Ne postoji toliko puno istraživanja na ovom području, no bombardirani smo kroz medije idejom toga da je stenjanje povezano s orgazmom i dobrim seksom - kaže znanstvenica Kristen Mark sa Sveučilišta Indiana.

Foto: Dreamstime

Stoga, stenjanje je poprilično mudra strategija glumljenja orgazma, no zapravo nema ništa mudro u tome.

- Ako stenjete, partneru dajete do znanja da radi sve dobro, a to očito nije tako - kaže autorica i tzv. seksualna edukatorica Patty Brisben, koja savjetuje ženama da se koriste stenjanjem i uzvicima samo kad je nešto dobro, a ne kad se želi prikriti ono što nije da prije završi.

I ženke životinja se glasaju za vrijeme seksa

Lažno ili ne, žene nisu jedini primati koji proizvode zvukove za vrijeme seksa. Istraživanja u životinjskom carstvu otkrivaju da, primjerice, ženke majmuna babuna, imaju velik broj kopulacijskih glasanja.

To glasanje postaje sve kompleksnije kako se približavaju ovulaciji te kad se pare s babunom koji je više rangiran na njihovoj društvenoj ljestvici. Ženke makaki majmuna također proizvode kratke i glasne povike koji su okidač orgazma mužjaka, a primjera je još...

Foto: Dreamstime

Seksualne performanse i primatologe na stranu, vokalizacija tijekom seksa svakako je odličan način da žene dobiju ono što žele u krevetu, a očigledno je kako su danas žene glasnije nego ikad prije jer ih se na to potiče.

- Žene se uči da preuzmu odgovornost nad vlastitim užitkom, a one mogu učiniti i korak više te postati učiteljice svom muškarcu - kaže Brisben, koja ističe kako je dokazano da stenjanje potiče i ženski orgazam, odnosno uzbuđenje.