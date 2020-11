U videu je otkrila kako na dno izraslog nokta mo\u017eete jednostavno staviti takav lak, a on \u0107e ispuniti prazninu i lijepo se slo\u017eiti s ostatkom manikure. Jo\u0161 je jedna prednost \u0161to \u0107e sloj laka na korijenu 'zape\u010datiti' nokat i sprije\u010diti pucanje gela i lomljenje nokta.

Koliko slojeva \u0107ete staviti je va\u0161 izbor, a najbolje je staviti dovoljno da se poravna s ostatkom gela. Birajte \u0161ljokice koje odgovaraju laku, a najbolje je koristiti one krupnije.

Napokon rješenje za izrasle gel nokte - žena otkrila super trik!

Iako prekrasno izgledaju i brojne žene ih obožavaju, gel manikure mogu biti prava muka za skidanje, a ove godine zbog pandemije to je bio čest slučaj. No postoji odličan trik kako prikriti izrasli nokat

<p>Život ove godine bio je vrlo nepredvidiv i onemogućio nas u brojnim redovitim aktivnostima, među ostalim i u odlascima na redovitu manikuru. Gel nokti, koje mnoge žene obožavaju jer im pružaju dugotrajan uredan i lijep izgled tako je postao problem, jer nakon tri do četiri tjedna kad nokti izrastu više nisu ni lijepi, ni uredni.</p><p>Skidanje gela u kućnoj radinosti poprilično je zahtjevan i mučan zadatak, a jedna je žena otkrila super trik kako 'prikriti' izrasle nokte da oni i dalje izgledaju njegovano. </p><p>Instagram zvijezda Olivia Smalley pokazala je svojih 175.000 pratitelja kako prikriti rast noktiju pomoću laka sa šljokicama.</p><p>U videu je otkrila kako na dno izraslog nokta možete jednostavno staviti takav lak, a on će ispuniti prazninu i lijepo se složiti s ostatkom manikure. Još je jedna prednost što će sloj laka na korijenu 'zapečatiti' nokat i spriječiti pucanje gela i lomljenje nokta.</p><p>Koliko slojeva ćete staviti je vaš izbor, a najbolje je staviti dovoljno da se poravna s ostatkom gela. Birajte šljokice koje odgovaraju laku, a najbolje je koristiti one krupnije.</p>