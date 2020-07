Napokon: Terasa Eiffelovog tornja otvorena za tulumarenje

Posjetitelji Eiffelovog tornja ponovno mogu uživati u piću na njegovoj ljetnoj terasi, koja se otvorila ovaj tjedan i s koje se pruža prekrasan pogled na Pariz pod toplim, plavim nebom.

<p>Toranj se zatvorio u ožujku zbog izbijanja pandemije koronavirusa, što je njegov najduži period neaktivnosti od Drugog svjetskog rata, no otvorio se za javnost 25. lipnja 2020.</p><p>Terasa tornja, koja se prostire na 57 metara iznad tla, ima kafić i može ugostiti 300 do 350 ljudi tijekom DJ seta koji će održati svaki četvrtak i petak navečer do 28. kolovoza, rekao je Patrick Branco Ruivo, generalni direktor Eiffelova tornja.</p><p>Eiffelov toranj obično godišnje posjeti oko sedam milijuna posjetitelja, od čega je 75 posto stranaca. No s obzirom na to da putovanja iz inozemstva tek trebaju otpočeti nakon mjera koje su uvedene da bi se usporila pandemija, očekuje se da će u bliskoj budućnosti većina posjetitelja biti iz Francuske.</p><p> </p>