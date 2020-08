Napravila sam najveću grešku u karijeri, vjerojatno je radite i vi

Istraživanje je pokazalo da čak 49 posto zaposlenika radi ovu pogrešku i ona je produkt nepoznavanja radnog svijeta, vlastitih prava i vrijednosti te nas u startu osuđuje da budemo zadovoljni s manje

<p>Jenna Goudreau radila je kao zamjenica glavnog urednika Business Insidera, a njezin CV uključuje i visoko pozicionirana mjesta u Forbesu i CBC-u. Diplomirala je novinarstvo i sociologiju na Sveučilištu u New Yorku, a za Business Insider prisjetila se prve pogreške u svojoj karijeri. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (koliko ste sretni na poslu):</p><p>"Dan prije nego sam diplomirala, nazvala me menadžerica za zapošljavanje iz tvrke u kojoj sam željela raditi. Tjednima prije tog poslala sam nekoliko zamolbi za posao, no ovaj posao bio je moj san.</p><p>Pažljivo sam slušala što mi je pričala i koje su prednosti posla. Ponuđena plaća nije bila sjajna. No, tek sam počinjala i očekivala sam takvu plaću.</p><p>Bez razmišljanja sam pristala. Ostatak dana bila sam jako sretna i razmišljala o sjajnoj budućnosti. </p><p>Tek mjesecima ili možda čak nekoliko godina nakon prihvaćanja tog posla shvatila sam da sam napravila užasnu pogrešku: nisam pregovarala. Nisam niti razmislila o plaći koju mi nude. </p><p>Znala sam da tek počinjem, znala sam da su mnogi ljudi nezaposleni i...nisam uopće razmišljala o plaći. </p><p>Nisam jedina koja je napravila ovu grešku. Careerbuilder je proveo istraživanje koje je pokazalo da čak 49 posto ljudi prihvaća prvu ponudu. Pretpostavljam da je postotak još viši kada se radi o osobama koje traže svoje prvo zaposlenje. Ista studija pokazala je i da osobe mlađe od 35 godine puno rjeđe pregovaraju kada je riječ o plaći od svojih starijih kolega.</p><p>Izgubiti nekoliko stotina dolara tjedno možda nije velika stvar, no dugoročno gledajući itekako je. Tvrtka Salary.com provela je istraživanje koje pokazuje da pojedinci koji pregovaraju oko svoje plaće te zahtjevaju povišicu svakih nekoliko godina zarade 1 milijun dolara više tijekom svoje karijere od onih koji prihvate prvu ponudu. </p><p>Trebate uzeti u obzir i da se buduće poslovne ponude baziraju na vašoj sadašnjoj plaći tako da bi vas ta prva greška, prihvaćanje prve ponude, mogla pratiti dugo vremena. </p><p>No, niste osuđeni na propast ako ne pregovarate. Nakon što sam šutila dugo vremena i prihvaćala ponude bez razmišljanja, uspjela sam se izboriti. Naravno, nitko vam ne može garantirati da ćete dobiti više novca ako pregovarate, ali da sam znala da većina poslodavaca očekuje da ćete pregovarati oko plaće - pokušala bih.</p><p>Sada nikada neću znati što se moglo dogoditi da sam barem pokušala pregovarati oko plaće."</p>