'Napravili smo rakiju od piva, a ona u bačvi postala - whiskey'

Rakija se u Slavoniji oduvijek pila. U radosti, u tuzi, za blagdane, opuštanje i veselje. Neki su s njom počinjali dane, a neki i završavali, što bi rekli - s njom su se ujutro budili i navečer pošli na počinak.

POGLEDAJTE VIDEO: Mala destilerija u Slavoniji osvojila je zlatnu medalju

Pokretanje videa ... Sičice: Mala destilerija obitelji Bošnjak osvojila je zlatnu medalju za whiskey iz 2019. godine | Video: 24sata/pixsell

- Još kao dijete rastao sam uz rakijski kazan, moj djed, a kako su mi rekli i njegov, pa i moj otac oduvijek su pekli rakiju. U našem dvorištu rakijski kazan bio je bitan kao i krušna peć. S obzirom na to da smo mi u Posavini, zbog ćudljivog vremena, posebno u proljeće, kad bi mraz ubio voće, trebalo se snalaziti, tako da smo se naučili na škrobne rakije - rekao je Mario Bošnjak iz Sičica kraj Nove Gradiške, čovjek koji je među vodećima u proizvodnji kraft piva u Hrvatskoj, a proizvodi, osim toga, i rakije te gin.

- Davno prije nego što su to radili Amerikanci, kod nas se pekla rakija od kukuruza. Kod njih se to zove moonshine, a kod nas komadara. Nakon dvije godine odležavanja u drvenim bačvama, one bi kod njih dobile naziv burbon, kod nas i dalje komadara, unatoč tome što je škrobne rakije teže proizvesti od voćnih. Upravo iz tih se razloga odustalo od proizvodnje tih rakija.

Tvrdim da smo u toj proizvodnji više napredovali od Amerikanaca jer nismo imali prekida zbog prohibicije, kao što je bilo kod njih - kaže Mario.

Godine 2008. registrirali su seosko domaćinstvo, turističku djelatnost s proizvodnjom piva i kušaonicom.

- Otac i dalje nije odustajao od rakije, pa smo došli na ideju da od piva proizvedemo rakiju. I to smo učinili, ali sam uvijek želio više i bolje, pa sam, osim proizvodnje dvije vrste domaćeg piva, svijetlog i tamnog, stalno razmišljao kako proizvesti nešto što će biti isto kao rakije mojih predaka, ali prilagođeno današnjim konzumentima. Uz pivo, naše rakije su počele na svim prestižnim sajmovima osvajati medalje, uglavnom zlatne. No za mene to još nije bilo to. Uradili smo gin kojemu je osnova destilat piva, zbog svega onoga što smo u njega, a radi se o prirodnim sastojcima, dodali postigli smo izuzetnu kvalitetu, ali išli smo dalje. U međuvremenu je bilo još izleta, raznih likera, i sve dok nismo napravili rakiju od piva, pustili je da odleži u hrastovim bačvama u kojima se oplemenila i više nije bila rakija, nego je prešla u whiskey - kaže Mario.

Na sajmu u Osijeku su prije dvije godine dobili zlatnu medalju.

- Jako smo ponosni na to. Prošlo je šest godina od prvog whiskeya koji odležava u bačvama i vrijeme je da ga ove, 2024. godine pustimo na tržište. Još mu nismo dali ime, osim što ga zovemo Hrvatskim whiskeyem, koji će oduševiti i najizbirljivije ljubitelje te kapljice. Ne prestajemo, idemo dalje, naš sljedeći cilj je proizvesti whiskey, ali ne od destilata piva, nego se vratiti staroj tradiciji i proizvesti ga od komadare oplemenjene sladom proizvedenim u našoj novogradiškoj tvornici slada - kaže Mario, koji nije propustio priliku reći kako je sve što je do sada postigao rezultat potpore obitelji, njegovih roditelja, brata, sinova i supruge.