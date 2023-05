'Napravio sam DNK testiranje i otkrio da mi je žena sestrična'

Čovjek je ostao iznenađen nakon što je shvatio da je oženio svoju rođakinju, a sve skupa otkrilo se nakon što je iz čiste fore kupio pribor za testiranje DNK. Ima troje djece iz prošlog braka te se ponovno oženio, no s novom suprugom nema potomke.

- Moja sadašnja supruga i ja smo zajedno išli u srednju školu u malom gradu. Obje su naše obitelji dobro poznate u kraju te su starosjedioci, generacijama ovdje žive - objavio je na Redditu, piše Mirror.

Pošto je sadašnja supruga htjela saznati više o svojim europskim korijenima, kupio je kućni set za testiranje DNK. Nije mislio da će pritom otkriti šokantnu činjenicu, a to da je zapravo s njom u krvnom srodstvu. Njezina sestra također je napravila testiranje te su na koncu usporedile rezultate.

- Kad su stigli rezultati, shvatili smo da imamo obiteljske veze koje uključuju moju majku, strica, mog najstarijeg sina te druge članove naših obitelji - napisao je.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Na koncu se ispostavilo da je njegov djed ujedno i njezin djed, odnosno otac njegove majke bio je ujedno otac njezine majke. Naime, imao je mnogo žena, varao je suprugu te na koncu napravio više djece. Samo što to nitko nije znao, već su bile neke glasine o kojima se u obitelji nije raspravljalo.

Njihove su majke djelomično znale za to te su smatrale da su to samo tračevi. No, ispostavilo se da je istina te je u obitelji nastao popriličan šok kad je sve skupa izišlo na vidjelo.

- Smeta me to što su naše majke znale da postoji mogućnost da je to i djed moje supruge, no ništa nam nisu rekle - razočaran je muškarac.

Nakon toga su svi naručili testiranja kako bi saznali čitavu istinu.

Usprkos rezultatima, par je odlučio ostati zajedno te da neće dijeliti ovu informaciju izvan obitelji.

