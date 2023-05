Odgoj prema znaku horoskopa djeteta: Mali Lav intuitivno bira svoj put, Rak je stalno zbunjen

Ne postoji knjiga, tečaj ili savjet koji vam može pomoći da odjednom postanete savršeni roditelj, no ono što značajno pomaže u tome je poznavanje osobina i ključnih potreba vašeg djeteta, kako biste uspješno odgovorili na njih. Vjerovali ili ne, u tome vam ponekad može pomoći i horoskop, odnosno razumijevanje osnovnih osobina znaka u kojem je rođeno vaše dijete, te procjena o tome koji roditeljski stil u odnosu s njima najbolje funkcionira. Važno je dobro promatrati svoje dijete i naučiti prepoznati osobine koje su kod njega izražene i stalno se prilagođavati, jer se dijete s dobi mijenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Najčešći propusti u odgoju djece

Evo osnovnih obilježja vašeg klinca prema tome pripadaju li zračnom, vatrenom, vodenom ili zemljanom znaku, a onda i prema pojedinim horoskopskim znakovima te glavnih savjeta za snalaženje roditeljima:

Zračni znakovi

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Djeca rođena u zračnim znakovima (Blizanci, Vaga, Vodenjak) probijaju se svijetom oslanjajući se na kvalitete svog uma. Oni su iznimno društveni i komunikativni te često roditelje zasipaju različitim pitanjima.

No, ponekad teško razumiju svoje osjećaje, koji su nerijetko posve suprotni njihovu dominantnome analitičkom umu, pa je važno da im pomognete da ih nauče prepoznati i verbalizirati, a posebno kanalizirati tako da ih ne sputavaju.

Vatreni znakovi

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Djeca rođena u vatrenim znakovima (Ovan, Lav, Strijelac) vrlo su aktivna i samostalna. Oni ne trebaju vođenje, već intuitivno biraju svoj put i odlučno ga slijede te mogu postati skloni vrlo bijesnim reakcijama ako ih počnete sputavati u tome.

Učite ih praktičnosti – njihov nagao temperament često ih dovede do toga da udaraju glavom o zid, a zaborave na to da postoje neka jednostavna, brza i efikasna rješenja.

Vodeni znakovi

Foto: DREAMSTIME

Djeca rođena u vodenim znakovima (Rak, Škorpion, Ribe) vrlo su emotivna i sklona zanemarivanju logike, pa često mogu biti zbunjena ili na 'krivoj' strani.

Reagiraju intenzivno i mogu biti vrlo iracionalna. Svijet doživljavaju po sistemu crno/bijeli – ili im se sviđa, ili ne. Vrlo su maštoviti i osjetljivi, pa budite pažljivi u pristupu njima. Bilo bi korisno pomoći im da se nauče metodičnom promišljanju i objektivnosti.

Zemljani znakovi

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Klinci rođeni u zemljanim znakovima (Bik, Djevica, Jarac) vrlo rano počnu kontrolirati svoje ponašanje, vrlo su praktični i okrenuti trajnim vrijednostima. Obično su to djeca koju rođaci i prijatelji primjećuju kao 'dobro odgojenu' i mirnu djecu.

Pažnju im privlače samo konkretne stvari koje su svima vidljive, no često im nedostaje mašte i zanosa, čak i u igri. Radije mirno sjede i crtaju ili pomažu u kuhinji nego što će trčati livadom. Zato bi roditelji trebali razvijati entuzijazam i poticati ih na to da budu više djeca.

Evo glavnih roditeljskih 'alata' prema znaku u kojem je rođeno vaše dijete:

Ovan

Već od rane dobi oni su vrlo aktivni, hrabri i znatiželjni. To su djeca koja žude za pustolovinama i ne priznaju ograničenja. Brzo donose odluke i ne vole odgađanja ili usporavanje u onome što su naumili. U školi se trude preuzeti ulogu vođe. Ne fasciniraju ih autoriteti, pa ponekad mogu doći u sukob s profesorima.

Inače su jako iskreni i ne vole manipulirati drugima, pa su često poželjni prijatelji, sve dok ne požele nametati svima svoju volju. Tada mogu postati vrlo neugodni prema vršnjacima, pa pripazite na to.

Savjet više: Djecu Ovnove što prije treba usmjeriti u sport. Tako ćete pozitivno usmjeriti njihovu potrebu za natjecanjem i potaknuti ih na suradnju i timski rad s vršnjacima. Učite ih da ne moraju baš u svemu biti glavni.

Bik

Foto: dreamstime/ilustracija

Mali Bikovi od prvih dana pokazuju veliku potrebu za ljubavlju i pažnjom. Treba im puno vremena kako bi išta počeli, čime odaju dojam lijenosti, no ako ih netko motivira na pravi način, mogu postići čuda. Vrlo su nadareni za kreativno izražavanje, pa je pisanje zadaćnica za njih mačji kašalj. No, dobro će se snaći i u nekim vještinama koje traže više vježbanja, primjerice plesu.

U školi često traže da im se sve konkretno objasni i izbjegavaju teoretiziranje, ako to ne dobiju, trebat će instrukcije. U prijateljstvu i ljubavi skloni su biti posesivni i ljubomorni. Tvrdoglavi su i teško mijenjaju ponašanje.

Savjet više: Djeci Bikovima treba razvijati osjećaj za lijepo i što češće im omogućiti da borave u prirodi. Na Bikove pozitivno utječe glazba, kao i poticaj na rano čitanje i gledanje kvalitetnih filmova. Učite ih da slušaju i prihvaćaju tuđe mišljenje.

Blizanci

Djeca Blizanci vrlo su znatiželjna, aktivna i jako ih je teško kontrolirati. Kako obožavaju društvo druge djece, treba im od ranog djetinjstva omogućiti da se što više druže s vršnjacima. U društvu su nerijetko vrlo omiljeni, jer se mogu snaći s djecom različitih osobina. Svima će dati priliku i vrlo lako se prilagođavaju.

Ta su djeca često svestrana, pa mogu imati teškoća s odabirom onoga čime će se baviti, izborom hobija, a kasnije i zanimanja. Nadareni su za jezike i vrlo se lako snalaze u svim oblicima komunikacije. U školi uče samo ono što im je zanimljivo, pa bi mogli imati vrlo raznolike ocjene: Četvorke i petice u nekim predmetima, a jedinice i dvojke u drugima.

Savjet više: Već od ranog djetinjstva treba ih podučiti upornosti. Ne ulazite s njima u nepotrebne diskusije, jer je kod njih uvijek moguće da su ok i 'plus i minus', ili 'i crno i bijelo'. No, to znači da će teško izabrati i donijeti odluku, pa ih rano treba učiti kvalitetnoj analizi.

Rak

Foto: Photographee.eu

Dijete Rak emocionalno je osjetljivo i sklono snažnom vezivanju uz jednog roditelja, najčešće uz majku. Prilično je sramežljivo i često treba zaštitu starijih, pa je važno osigurati mu sigurno utočište, odnosno osjećaj da uvijek ima osobu na koju se može osloniti. Za njih je početak školovanja traumatičan, jer se moraju odvojiti od sigurnosti doma. Rijetko biraju školu u udaljenim mjestima i život u đačkom domu, jer je to za njih previše.

To su djeca koja imaju vrlo izraženu intuiciju, koja im može biti korisna i kad ne znaju odgovor na testu, kod izbora prijatelja, izbora zanimanja… pa potičite tu njihovu osobinu.

Savjet više: Ovo dijete traži veliku nježnost i pažnju. Roditelji će mu najviše pomoći ako ga podupru u pokušajima samostalnog izražavanja, što je dobro vježbati s njim. Na primjer, ako ima domaću zadaću koju će prezentirati pred razredom, neka je prezentira pred vama – pomozite mu da usavrši izlaganje i izgradi sigurnost.

Lav

Ta su djeca prepuna energije i uvijek nastoje biti u središtu pozornosti, bilo da se ističu znanjem, uspjehom, ili dizajnerskim krpicama, odnosno skupim mobitelom. Učite ga pravim vrijednostima, kako se u tome ne bi izgubio. Vrlo je važno da ga ne kritizirate prečesto, pogotovo ne bez valjanih argumenata (ili onih koje mali Lav razumije), jer ćete time povrijediti njegov ponos i blokirati mu kreativnost.

Dijete Lav u školi teško prihvaća podređenu ulogu i ljuti se ako ne može dobiti priliku izraziti svu svoju kreativnost. Iako je sklono učenju, ponekad ima faze kad ga baš ništa ne zanima i teško se natjera na učenje.

Savjet više: Pomozite mu da pronađe područje u kojem će biti natprosječno, kako bi se moglo istaknuti u natjecanju s drugom djecom. Njegov ego je vrlo snažan i treba povremene pobjede da bi se nahranio. No, nastojte voditi računa da u tome ne počne pretjerivati, kao i da ne postane bezobziran prema drugima, jer ima predispozicije za to.

Djevica

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Male Djevice često su nesigurne i jako se trude ispuniti roditeljska očekivanja, jer to povećava njihovu sigurnost da će biti voljeni i prihvaćeni. Veoma su marljiva djeca i jako im je važno da se ponašaju ispravno, kako bi se roditelji ponosili njima. Pedantni su i predani kad je riječ o izvršavanju školskih obaveza i u osnovnoj školi često postižu bolje rezultate od svojih vršnjaka.

Vrlo je važno da ih ne kritizirate ako u svemu nije tako, jer time potičete njihovu nesigurnost. To su djeca kod koje treba razvijati osjećaj da su korisna u društvu. Kako ih krasi analitičnost, često su jako dobri u istraživanju i znanosti.

Savjet više: Pomozite im da se češće opuste i bar ponekad zaborave na pravila. Trebaju roditelje koji će ponekad iz čista mira zaplesati ili zapjevati, odnosno pokazati im da postoje stvari u životu u kojima se ponekad mogu i prekršiti pravila, a da se ništa loše ne dogodi. Na primjer, ako zakasne na večeru, recite da im je važnije to da su se dobro zabavili s prijateljima, nego da uvijek budu točni.

Vaga

Djeca Vage od ranog djetinjstva nastoje ostaviti što bolji dojam na profesore, znanjem i uzornim ponašanjem, što ponekad može živcirati njihove vršnjake. Često su vrlo šarmantni, pa se nerijetko dogodi da su miljenici u razredu, ali i u – obitelji. Djeca vage jako polažu na izgled i stil odijevanja, vole kvalitetnu odjeću koja je pomalo klasična i više odgovara odraslima nego djeci.

Ulaskom u pubertet jako im je važno stvaranje bliskih veza, no često pogrešno odabiru partnere i prijatelje. To može dovesti do velikih razočaranja i trauma, pa je važno da roditelj prati tu fazu odrastanja i pomogne da povrati samopouzdanje.

Savjet više: Malim Vagama ćete najviše pomoći uravnoteženim i dosljednim odgojem. U djetinjstvu su vrlo kreativni i općenito nadareni za umjetnost, pa ih treba upoznati s umjetnošću. Nije rijedak slučaj da jako vole povijest i geografiju te da obožavaju putovati svijetom, pa ih nastojte poticati u tome. Jedna od mana im je to što vole luksuz, pa nema šanse da otputuju s ruksakom na leđima i nekoliko eura u džepu – obavezno moraju imati rezerviran pristojan smještaj.

Škorpion

Foto: DREAMSTIME

Dijete Škorpion nije sklono biti u središtu pozornosti, a ne voli ni javno izražavati osjećaje. U djetinjstvu često testira snagu roditelja, ako se pritom pokažete slabi, vrlo brzo će nametati svoju volju. To su iznimno inteligentna djeca koja stalno istražuju, analiziraju, kritiziraju i ulaze u dubinu stvari od malih nogu, pa vam s njima nikad neće biti lako.

Osjećaji malog Škorpiona uvijek su vrlo snažni, a u životu traži aktivnosti kojima bi se mogao potpuno posvetiti. Sklon je prepuštanju uzbuđenjima, pa nemojte zanemariti opasnosti koje u pubertetu nose alkohol, droga i rani seksualni odnosi. Nemojte od njih raditi tabu, no poučite dijete kvalitetnom odnosu i procjeni kad je 'pravo' vrijeme za seks.

Savjet više: Škorpionu treba pomoći da osvijesti unutarnje potencijale i radi na tome da ih jača. Potičite ga ako lijepo piše, pjeva, ako je dobar u nekoj sportskoj aktivnosti i slično, jer uz pravu predanost može imati vrhunske rezultate. U pubertetu treba podršku oba roditelja koji će ga ravnopravno i dovoljno informirati o seksualnosti.

Strijelac

Dijete Strijelac želi odrastati u pozitivnoj i veseljem ispunjenoj okolini, ne podnosi svađe i durenja. Na njega će jako loše utjecati nesuglasice u braku roditelja i vjerojatno će se lakše prilagoditi razvodu nego stalnim svađama. Obožava kretanje i vrlo rano izražava potrebu za bavljenjem sportom, pa mu to nastojte omogućiti.

Roditeljima svakodnevno postavljaju vrlo teška pitanja i ne zadovoljavaju ga površni odgovori – sa Strijelcem ćete ponovo preispitati sva pravila, navike i životne vrijednosti koje ste usvojili. Obožavaju putovati i sudjelovati u pustolovinama, začas mogu spremiti ruksak i krenuti u nepoznato. Posjeduju intuitivnu i imaginativnu inteligenciju.

Savjet više: Pomozite im da stvore ideale prema kojima će kreirati život. Oni obično biraju studij koji jamči da će jednog dana biti dobro plaćeni, posao koji ih vodi napretku u karijeri, pri čemu sve to mora biti zanimljivo i poticajno. Isti zahtjevi vodit će ih i kod izbora životnog partnera. Obično znaju dobro prepoznati što im treba, pa možete imati povjerenje i ne trebate ih ograničavati u izborima. Štoviše, ne preporučuje se ograničavati ih, jer ih tako možete samo izgubiti.

Jarac

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Jarci se vrlo rano počinju ponašati odraslo i pomalo starmalo. Roditeljima žele pokazati da se u njih mogu pouzdati, oponašajući njihove navike. Tijekom školovanja su vrlo ambiciozni i jako se trude oko dobrih ocjena. Premda ne uče brzo, posjeduju iznimnu koncentraciju i dugo pamte usvojeno gradivo.

Rijetko se druže s vršnjacima, radije su u društvu starijih, što u pubertetu nerijetko može postati problem jer nemaju svoje društvo i nemaju dovoljno izgrađene socijalne vještine za snalaženje u vršnjačkom krugu. Zbog toga se može dogoditi da ih društvo 'ponese', odnosno da naprave greške u koracima dok se pokušavaju uklopiti.

Savjet više: Djecu Jarce treba poticati na smijeh i izražavanje humora. Pomozite im da se opuste i svladaju neke stvari koje im mogu pomoći u druženju s vršnjacima. Neka se uključe u školsku dramsku sekciju, ili zbor, ili počnu baviti plesom. Treba im se pomoći da odaberu prikladnu karijeru jer na tom području doživljavaju najveće ispunjenje.

Vodenjak

Djeca Vodenjaci često odstupaju od pravila i slijede neki svoj put. Mogu biti vrlo tvrdoglavi i nepokolebljivi, što roditelje dovodi u velika iskušenja u odgoju. Vrlo rano imat će osobine kojima se izdvajaju od vršnjaka, pa je važno poticati ih da se uključe u društvo i pomagati im u tome. Na primjer, često imaju vrlo odbojan stav prema pušenju i alkoholu od kojeg neće odstupiti ni u vrijeme kad većina vršnjaka to iskušava, pa bi mogli ostati isključeni. Vrlo brzo mogli bi se osjećati usamljenima i neshvaćenima, pa treba poticati da u nekim stvarima odstupe od svoje krutosti.

U pubertetu su često buntovnici, pa biste mogli proći vrlo burnu fazu odrastanja.

Savjet više: Vodenjake stalno treba poticati na fizičke aktivnosti, jer su skloni inertnosti. Kako bi uspješno odrasli, treba poštovati njihovu individualnost. Nemojte im nametati stroga pravila, radije im ponudite više izbora između kojih mogu birati, kako bi se održao privid da sami odlučuju o sebi.

Ribe

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Dijete rođeno u znaku Riba vrlo se teško prilagođava današnjem svijetu. Oni su često odsutni duhom, u svom svijetu mašte i vrlo su osjetljivi, pa im je potrebna stalna potpora. Ribama treba omogućiti da svaki dan neko vrijeme provedu sami sa sobom, jer tako grade taj svoj svijet i uče kako se kreativno izraziti.

Ribe su izrazito maštovite i kreativne pa ih što češće potičite na umjetničko izražavanje. Djeci u ovom znaku trebali biste omogućiti da se okušaju u što više kreativnih aktivnosti.

Savjet više: Dijete Ribu važno je naučiti da ne doživljava svijet oko sebe kao prijetnju te da ono što mu se ne sviđa treba samo prihvatiti kao takvo i prilagoditi se tome da pored toga živi po svojim pravilima. Učite ih odgovornosti i ustrajnosti te potičite njihovu samostalnost, ona je vrlo korisna jer im pomaže ostvariti kreativne potencijale.



Najčitaniji članci